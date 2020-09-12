Levon Kordonciyan: Bir gün batacak olsam da terzilikten vazgeçmem

Pandemide en çok yara alan sektörlerin başında düğünler oldu. Siz bu durumda neler yaşadınız?

13 Mart’tan itibaren beri bizde herkes gibi evimize çekildik. Zaten kış sezonumuzda, o tarihe kadar hazırlıklarımızı yapmıştık. Aksesuarlarımızı, papyonumuzu, kuşağımızı, gömleğimizi sezonumuz için hazırlamıştık. Aynı zamanda bu sezonda 3 - 4 renkte farklı çeşitleme olsun diye kiralama filomuza katmıştık ama onlar da 2021 sezonuna ertelemek zorunda kaldık.

Sizler karantinada neler yaptınız?

Ailemle vakit harcadım. Kızımın daha iyi yanında olabildim. Hanımımla karşılıkla kahve içme fırsatım oldu. Bu da ayrı bir keyif oldu benim. Birbirimize daha çok vakit harcadık. Evde hayat güzeldi ama dışarıda hayat kötüydü. Çünkü dışarıda boş gezen çok fazla insan vardı.

Damatlık tercihlerinde değişiklik oldu mu?

Evet, biraz daha klasik tercihler olmaya başladı. Çünkü bir yas gibi aslında bugünler. Hepimizin tanıdığı, sevdiği insanlar hayatını kaybetti, hasta oldu. Biraz saygı göstermek lâzım… Çok abartıya kaçmamak lâzım… Ben bir sene işsiz kalmaya razıyım bu işin bitmesi için. Herkes taşın altına elini koyacak.

5 bin üzerinde bir filonuz var. Bunlar nasıl oluştu?

Hepsi çocuğum gibi… Bu filoyu yapana kadar çok emek harcadım. Ben smokinin artık sıkıcı olmadığını öğrettim. Benim hazinem ürünlerimdir. İnsanlar atölyemize geldiği zaman, kıyafetlerime değil hazineme bakar. Bunlar da vücutla buluştuğu zaman bir zırh olur. Bir şövalye gibi olursunuz. Ama bu dönemde kıyafetlerim de şaşırmıştır. Çünkü çoğu vücutlarla birleşemedi.

Büyük mağazalarda satışların doğru yapıldığını düşünüyor musunuz?

Büyük mağazalar, büyük reklamlar veriyor. Mağazalardaki o kadar reklamın yüzde 30’unu 20’sini ekiplerine harcasalar satışları 4 -5 katına çıkar kesinlikle. Bilinçsiz satış danışmanları o mağazaya zarar veriyor aslında. Çünkü ne sattığını bilmiyor.

ZANAATKARLARI YAŞATMAK LÂZIM



Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da smokin satışlarınız devam ediyor.

Zanaatkârları ve esnaflığı yaşatmak lâzım… Çünkü zanaatkarlar aynı zamanda ticaret değil birer turizm elçisidir. Yaptığımız işle, Türkiye’ye döviz getirebiliriz. Ben kendi başarımla yaptım. Hatta geçen benim için ‘Amerika’yı bile dize getirdiler’ dediler. Çok hoşuma gitti. Smokin kültürü olan ABD’ye kendi çapımda işler göndermeye başladım. Avrupa’da da tasarımlarımı giyen insanlar var. Bunlar da kendi başıma yapabildiğim şeyler. Sırf kendi mesleğim açısından söylemiyorum, diğer zanaatlarımızı mesela marangozluğu, dericiliği de yaşatmak lâzım.

MÜŞTERİNİN ÖNÜNDE EĞİLECEKSİN

Günümüz tasarımcıları nasıl buluyorsunuz?

Bugün ‘tasarımcıyım, modacıyım’ diye çıkıyorlar ama bitişi yapamıyorlar. Birazda bu işi yaparken atölyeciliği bilmeli insan. Yanındaki ustalara da saygı duyması lazım… Eğer ona saygı duymazsa onu yarı yolda bırakır. Müşterisinin önünde eğilmesini bilmeyen, pantolon ölçüsünü alamayan bu sektörde gol yer. Ben müşterimin önünde eğilmesini bildim. Ama onun da bana saygı duyması lazım tabii...

EL SANATLARINA SAYGI GÖSTERSİNLER



Mağazalarınıza gelen müşterilerinize de seçici davranıyorsunuz.

Bana burnu havada, şımarık biri gelirse ya buraya alışacak ya da paşa paşa gidecek. El sanatlarına saygı göstersinler. Ben gerekirse soframda çorbamı yerim ama yine vizyonumu değiştirmem. Batarsam böyle batayım. Benim fanlarım beni batırmaz.

Çocukluğunuzdan beri sektörün içindesiniz. Bu zaman kadar nasıl geldiniz?

Aslında ben modern bir terziyim. Yenilikçiyim. Her zaman bakış açım geniş oldu bu da beni başarıya götürdü. Yoksa kepenk kapatırdım. Bugün takım elbise giyseydim kepenk kapatırdım.

Yeni projeleriniz var mı?

Smokin kart projem var. Üyelik sistemiyle smokin kiralanacak. Bir kere ödemesinin verecek. İster evine ister işine göndereceğiz. Aynı zamanda aksesuarlarımın alındığı bir site kurdum.

DEVLETİM BENDEN YARARLANMALI



Benim gibi insanlardan devletimizin yararlanması lazım. Nasıl ki Bilim Kurulu oldu bizim gibi hayatında içinde var olan, benim gibi birçok insandan da faydalanabilir. Gizli kahraman olalım, bilgiler verelim. Dükkânımıza gelen müşterilerle konuşuyoruz, onların sıkıntılarını biliyoruz. ‘Burada neler oluyor?’, ‘İnsanlar neler yapıyor?’ diyerek bazı konularda yardımcı olabiliriz.