Kuşların rızkı ondan, onun rızkı kuşlardan

yeliz.coskun@aksam.com.tr

Ramazan Okay Nam-ı diğer ‘Güvercinlerin Ağabeyi’ Eyüpsultan Meydanı’nda onu tanımayan yok. 7.5 metrekarelik bir yem dükkânının sahibi. Buraya kadar her şey normal. Ama onu diğer yemcilerden farklı kılan bir hikâyesi var. Gözyaşları içinde anlattı tüm geçmişini. ‘Yolculuğum yetimhanelerde başladı. Eyüpsultan’ı evimiz bildik’ diyen Ramazan Okay, zorluklarla dolu mücadelesini, güvercinlere olan sevdasını ve örnek olacak girişimcilik başarısını anlattı.

‘Güvercinlerin Ağabeyi’ Ramazan Okay, Eyüpsultan Meydanı’nın sevilen esnaflarından sadece bir tanesi. 7.5 metrekarelik bir yem dükkânı var. Alandaki yaklaşık 2 bin kuşu yemlemek isteyen vatandaşlar, Ramazan Okay’dan 2 TL’ye buğday ya da mısır alıyor. Yemlemek için oluşturulan alanda kuşların karnını doyuruyor. Okay, buğday için ‘öğle yemeği’, mısır için ‘baklava’ diyor ve kuşların mısırı daha çok sevdiğini ekliyor. Günde 200-250 bardak yem sattığını belirten Okay’ın hikâyesi de bir hayli ilgi çekici.

İki tane abisi olan Okay’ın, anne ve babası geçimsizlik sonucu ayrılınca, mahkeme kararıyla yetiştirme yurduna yerleştirilmiş. Bahçelievler, Eyüp, Yakacık, Yeldeğirmeni, Ağaçlı gibi Çocuk ve Gençlik Merkezleri’nde büyüdüğünü belirten Okay, “Beni madde bağımlıları ve uyuşturucu kullanan arkadaşlarımızın yanına götürünce ben de oraya ayak uyduramadım. Yurttaki yaşça büyük arkadaşlarımdan şiddet gördüm. Çok dayak yedim. Yıl 2001-2002. Yurttan kaçtım. Eyüpsultan Hazretleri’ne sığındım. Tamamen tesadüf bir şekilde diğer iki kardeşim de Kırklareli Yetiştirme Yurdu’ndan kaçmışlar. O günden sonra Eyüpsultan’ın kaldırım taşları, mezarlıkları, bankları bizim evimiz oldu. Daha sonra mezarlıklarında yattım. Daha sonra taşlarında yattım. Bu sürede geçimimizi nasıl yapıyorduk? Kimi zaman mendil satıyorduk, kimi zaman şemsiye satıyorduk. Biz sadece ekmekle karnımızı doyurmak için mücadele ediyorduk” diyor.

DRAMLA BAŞLADI BAŞARIYLA BİTTİ

Okay, gençlik yılları boyunca seyyar satıcılıkla hayata tutunmaya çalışmış Güvercinlerle yolu da işte tam bu dönemde kesişmiş. Okay, 2009 yılında Eyüpsultan’da yapılan çevre düzenlemesi için dönemin belediye başkanı İsmail Kavuncu’ya, “Bereket Zamanı: Güvercinlere Alan Oluşturma” projesini sunmuş. Güvercinlerin tek bir alanda toplanması ve vatandaşlar tarafından beslenmesi için projeyi olgunlaştıran Ramazan Okay, Eyüpsultan Belediyesi’nin verdiği desteğin ardından hayatını artık oradan kazanmaya başladı. Okay, dramla başlayan ama başarıyla biten hikâyesini anlatmaya şöyle devam etti:

Çocuk yaşta yetiştirme yurdundan kaçan Ramazan Okay ve iki kardeşi, güvercinlerle birlikte.

UMUDUM KANATLARINDA

“Eyüp’te sokakta yaşadığım dönemde yaptığım işlerden birisi cami avlusunda ellerimizdeki yem dolu poşetleri gelenlere satarak harçlık çıkartmaktı. Bir gün Eyu¨p’te Valide Sultan Su¨byan Mektebi’nde Prof. Dr. Mehmet Emin Hocamız ile yolum kesiştiğinde, hayatımın dönüm noktası oldu. Kendisi, İlim Yayma Cemiyeti’nin Eyüpsultan Şube Başkanı idi. Bu çocukları hayata kazandıralım diye birçok kişiyi aradı. ‘Bir çocuk değişirse, dünya değişir’ cümlesiyle Mehmet Emin Hoca insanlığı kurtarmıştır benim gözümde. Eyüp Belediyesi’nin yardımlarıyla geçiniyorduk. O zamana kadar hep sokaktaydım. Hocama hayalimden bahsettim. “Eyüp Sultan Camii avlusunda güzel bir yemci kursak, insanları rahatsız ederek değil de memnun ederek hem harçlığımızı kazansak. Hem güvercin alanı oluşturup umutlarımızı, güvercinlerimizi yaşatsak’ dedim. Sağ olsun bu hayalime destek verdi ve bana yardımcı olmaya çalıştı.”

KUŞLARI 6 AYDA EĞİTTİM

“6 ay boyunca tüm gün hep aynı yerde uğraşarak sonunda kuşları bir köşeye çekip meydanı kirden kargaşadan, güvercinleri de tehlikelerden ve yanlış yemlerden kurtarmış oldum. Bunu başardığım günü hiç unutamıyorum, ellerimi açıp saatlerce dualar edip şükretmiştim. Elimde poşetle yem satarken önce karton kutuya, sonra ku¨c¸u¨k bir tezgâha sonra da tezgâhımın üstünü yağmurdan korusun diye kapatarak daha iyi hizmet vermeye başladım. Belediye benim bu çabamı görünce bana destek vermeye başladı. Ufak bir dükkân için müsaade verdi. Ve o dönem belediyenin düzenlediği organizasyonla dünyanın farklı ülkelerinden gelen 440 çocukla aynı anda kuşlara yem ve su verme etkinliği düzenleyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdik.”

DESTEK BEKLİYORUM

“Benim Eyüpsultan’a bir vefa borcum var. Çünkü benim bu devlete, bu millete bir borcum var. Bu borcumu nasıl ödeyebilirim gayretiyle bu projemi başlattım. Daha güzel çevre projelerine de imza atmak istiyorum. İnşallah bu projemizde sadece ülkemizdeki milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan, hükumetimizden destek bekliyorum. Ben özellikle Çamlıca Camii, Taksim Camii ve Gaziosmanpaşa Camii, Fatih Camii gibi önemli şehir merkezlerinde de, güvercin alanları oluşturmak istiyorum, cami bahçeleri çöp bahçesi değildir. Özellikle çevremizi iyi kullanalım, iyi temizleyelim.”

Okay’ın en büyük hayali ise; İstanbul’daki diğer şehir merkezlerinde ve cami avlularında kamuya özel güvercin alanları oluşturmak.