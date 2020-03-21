Kovid-19'a karşı evde kal, sanatsız kalma!

Evlerimize kapandığımız karantina günlerinde bir tık ötemizdeki kültürel etkinliklere ulaşarak yoğunluktan ihmal edip ötelediğimiz sergi, konser ve sanatsal aktiviteleri izleyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere “https://www.ktb.gov.tr” internet adresinden ulaşılmak mümkün. Sanal gezinti yapabilecek müzeler arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi yer alıyor. Platformda Dolmabahçe ve Topkapı Sarayları da online olarak gezilebilecek.

500’DEN FAZLA MÜZE VE GALERİ



Google’ın online ziyaret ve sanat eserlerinin yüksek çözünürlüklü görüntülerine erişim imkanı sağlayan çevrimiçi platformu Google Art & Culture ise “artsandculture.google.com” adresi üzerinden farklı ülkelerdeki birçok müzeyi ilgililerin ekranına getiriyor. Sistem, 500’den fazla müze ve galeriyi, sanal turlar ve çevrimiçi sergileri bir araya getiriyor. Sanatseverler bu platformdan British, Louvre, Orsay, Salvador Dali, Pergamon, Guggenheim, Van Gogh, Vatikan, Metropolitan, Sao Paulo Sanat, Meksika Ulusal Antropoloji, Guggenheim müzeleriyle Giza Piramitleri, Kolezyum, Machu Picchu, Solomon R. ve ABD Ulusal Sanat Galerisi gibi birçok müzeyi online gezebiliyor.

HAYDİ EKRAN BAŞINA!



TÜBİTAK öğrenciler ve okurlarında araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği uyandırmak için yayınlarını ücretsiz olarak sunuyor.

1915’teki Çanakkale Savaşı’nı konu alan Babamın Gölgesi isimli çizgi film, her akşam 20:25’te TRT Çocuk’ta yayınlanacak.

Nurten Ceceli Alkan, torunları için başlattığı masal anlatıcılığını ‘Torun Tombalak’ isimli sosyal medya hesabıyla herkese açık hale getirdi. Alkan her gün 17.30’da masal okuyacak.

TRT Çocuk, ‘TRT Çocuk Anaokulum’ uygulamasını iOS ve Android mağazalarında yayına sundu, TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları da kanalın web sitesinde erişime açıldı.

TRT Çocuk uygulamalarında farklı yaş gruplarına hitap eden toplam 36 oyun bulunuyor. Oyunlar “www.trtcocuk.net.tr” adresinden oynanabilirken, iOS ve Android mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA



Çocuklar için oyun önerileri:

ÜÇGEN PEYNİR DİLİMLERİ

7 yaş ve üzeri, kaç kişiyle oynanır: 2 kişi ve üzeri. Neler gerekir: Kâğıt ve kalem. Nasıl oynanır: İlk önce kâğıdın üstüne bir sürü nokta konur. İlk yarışmacı iki nokta arasına bir çizgi çizer. Bu çizgi iki noktayı birleştirmeli ancak birçok noktanın üzerinden geçmemelidir. Bu çizgiyi çizdikten sonra sıra diğer oyuncuya geçer. Bu oyuncu da başka iki nokta arasına çizgi çizer. Oyunda amaç, karşı rakibe çizgi çizerek üçgen yaptırmadan üçgenler yapmaktır. Bu nedenle çizilen çizgilere dikkat edilmelidir. Bir şekilde oyunculardan biri iki noktayı birleştirerek üçgen elde ederse, üçgenin içine adının baş harfini yazar.

HACI YATMAZ

2 yaş ve üzeri, kaç kişiyle oynanır: 2 kişi ve üzeri. Neler gerekir: Oklava veya sopa. Nasıl oynanır: Uzunca bir sopa ortaya dikilir. Oyunculardan biri sopayı havada durması için tutar. Oyuncular sopanın çevresinde halka şeklinde dizilir. Herkese bir numara verilir. Ortadaki oyuncu bir numara söyleyip sopayı bırakır ve numarası söylenen oyuncu sopayı yere düşmeden yakalamaya çalışır.

KELİME AVI

4 yaş ve üzeri, kaç kişiyle oynanır: 2 kişi veya üzeri. Neler gerekir: Herhangi bir materyal gerekmemektedir. Nasıl oynanır: Oyunculardan birisi, ya da anne-baba çocuklara iki harfli bir hece verir. Örneğin “Pa”. Çocukların kendilerine verilen 2 dakikalık sürede “Pa” ile başlayan 3 ya da 5 kelime bulması beklenir. Pantolon, Pazar, para, paça, palyaço gibi. Hedeflenen kelime sayısını bulan çocuk bir puan kazanır.

EVDE KONSER KEYFİ



Koronavirüs salgını nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan birçok sanatçı internet üzerinden ücretsiz konserler düzenliyor. İşte bazı sanatçıların konser takvimleri:

Cihat Aşkın

Keman virtüözü Cihat Aşkın her akşam saat 21.00’de 5 dakikalık mini konserler verecek. Aşkın, yarın saat 12.30’da da çevrimiçi pazar konseri verecek.

Cem Adrian

Cem Adrian, yakın zamanda internet üzerinden ücretsiz konserler vereceğini duyurdu. Adrian’ın konserleri YouTube hesabından yayımlanacak.

Garth Brooks

Country müzisyen ve besteci Garth Brooks, 23 Mart’ta internette konser verecek.

Berlin Filarmoni

31 Mart’a kadar BERLINPHIL kodu ile siteye kayıt yapanların arşivinde yer alan tüm konserlere ve filmlere erişebileceğini duyurdu.

SANATIN KALBİ TEKNOLOJİYLE ATACAK



Kumbaracı50 ertelenen tiyatro oyunlarının yerine hafta içi her gün saat 20:30 ila 22:00 arası YouTube kanalı üzerinden “Kapı açık kalmış” adlı canlı yayınlar gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlarda; tiyatro üzerine sohbetler, oyun okumaları, soru cevap köşesi gibi etkinlikler gerçekleştirecekler.

New York Metropolitan Operası geçmiş performanslarından birini her akşam saat 19:30’da yayınlıyor.

Performanslarını ertelemek zorunda kalan Viyana Devlet Operası, arşivini kullanıcılara açtı. Yayınlar www.staatsoperlive.com linkinden ücretsiz olarak izlenebilir.

Berlin Filarmoni Orkestrası, konserlerini 30 gün boyunca internet sitesinden ücretsiz yayınlayacak.

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), sergilerini Google Arts & Culture’da erişime açtı. İAE ise “Dört Ayaklı Belediye”, “Şişli Camii”, “Taksim”, “Uzak İzlenimler”, “Doğu’nun Merkezine Seyahat”, “Ahşap İstanbul” ve “Uzun Öyküler” başlıklı sergileri Google Arts & Culture’da yeniden izleyiciyle buluşturuyor.Dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olan İngiltere Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, ders kitaplarını ücretsiz erişime açtı.