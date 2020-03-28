Koronavirüse karşı ağız hijyenine dikkat

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Günde 2 kez dişlerin fırçalanması ve arayüz temizliği için fırçalamadan önce muhakkak diş ipi ya da ağız duşu uygulaması yapılması gerektiğini belirten Diş Hekimi Koray Kendir, “Tüm bu önlemler hem rutinde bizi diş ve dişeti hastalıklardan korur hem de Covid-19’un en önemli bulaşma yollarından biri olan ağzımızın virüslere açık bir konak olmasının bir nebze de olsa önüne geçer.” dedi.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı sarmış durumda. Ülkemizde de görülen salgından kurtulmak için bireysel olarak üzerimize düşen görevler var. Sağlık Bakanlığı’nın da özellikle üzerinde durduğu sosyal mesafe burada en önemli noktalardan biri. Çünkü virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların solunum salgılarının temas ettiği yüzeylere dokunulmasından sonra ellerin göz, ağız, burun mukozası teması ile bulaşıyor. Bu noktada ağız ve diş hijyeni de üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri. DentGroup Diş Hekimi Koray Kendir, dişlerin günde iki kere fırçalanması ve diş tedavilerinin ertelenmesi konusunda uyarılarda bulundu.

GÜN İÇERİSİNDE GARGARA YAPILMALI

“Covid-19 kuru öksürük ve yüksek ateşle seyreden, solunum sistemini tutan ve zincirleme birçok hastalığa sebep olan virüs kaynaklı bir hastalık. Enfekte olduğumuzda bağışıklık sistemimiz zayıf düşer ve diğer başka hastalıklara yatkın hale geliriz. Bunun önüne geçebilmek adına, her birey ağız ve diş sağlığına maksimum önemi göstermeli.” diyen Kendir, günde 2 kez en az 2 dakika boyunca dişlerin tüm yüzeylerinin fırçalanması ve arayüz temizliği için fırçalamadan önce günde 1 kez muhakkak diş ipi ya da ağız duşu uygulaması yapılması gerektiğini vurguluyor.

“Gün içerisinde tuzlu suyla ağız ve boğaz gargarası dişeti sorunlarına karşı etkili bir koruma sağlayacaktır. Yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan bireylerin tuzlu su yerine ağız bakım sularını tercih etmesini öneriyoruz. Tüm bu önlemler hem rutinde bizi diş ve dişeti hastalıklardan korur hem de Covid-19’un en önemli bulaşma yollarından biri olan ağzımızın virüslere açık bir konak olmasının bir nebze de olsa önüne geçer.” şeklinde konuşan Kendir Koronavirüs’ün en çok ‘aerosol’ adı verilen ve havada uçuşan sprey benzeri partiküller aracılığıyla bulaştığının altını çizdi. Böyle bir süreçte diş tedavilerinin de risk taşıdığına dikkat çeken Kendir, “Diş hekimliğinde kullandığımız elektrikli aletler ağız ortamındaki kanın ve tükürüğün aerosol formunda etrafa saçılmasına sebep olur. Maske, eldiven, gözlük üçlüsü hasta ve hekim önlükleri bizim her hastada zaten kullandığımız standart korunma yöntemlerimizdir. Bu süreçte buna ek olarak kullanılan aletler sterilizasyon işlemlerinden geçiyor, odalar sterilize ediliyor ve havalandırılıyor. Tüm bu önlemlere rağmen dünya sağlık örgütü tamamen güvenli bir yönteme dair tanımlama henüz yapamıyor.” dedi.

DİŞ TEDAVİLERİ ERTELENMELİ



Aerosollerde saklı virüsün vücuda giriş yolunun ağız, burun ve gözler olduğunu hatırlatan Kendir, diş hekimliğinde acil tedavi olarak tanımlanan ertelenmesi pek mümkün olmayan tedavilerin pratik şekilde bitirilmesi gerektiği ve aciliyet gerektirmeyen işlemlerin ise bu süreçte ertelenmesi konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Kendir tedavi ve müdahalenin mecburi olduğu durumlarda ise uyulması gereken kuralları şöyle sıraladı: “Çapraz enfeksiyon dediğimiz bu durumu önlemenin en etkili yolu ertelenebilir tüm tedavilerimizi ertelemek ve sosyal mesafelendirmeye riayet etmek olacak. Acil diş tedavileri durumunda kliniğe gelen hastaların konumlandırılması da bu süreçte büyük önem arz etmekte. Ayrı bir kat ve ayrı bir bekleme salonuna alınarak bekletilen her hastanın sosyal mesafe konumlandırılmasına göre birbirlerine temas etmeyecek tedavi odalarına alınmalı. Klinik düzenli aralıklarla havalandırılarak, bekleme salonları, tedavi alanları, lavabolar dezefekte edilmeli.”