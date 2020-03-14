Koronavirüs sosyal hayatı da etkiliyor

Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de de bir vatandaşımızda görüldüğünün açıklanmasının ardından olayın ciddiyeti bir kez daha hatırlandı. Kalabalıklardan kaçınmanın ve bireysel hijyene dikkat etmenin önemli olduğunu vurgulayan yetkililer ülkemizde de ciddi bir mücadele veriyor. Bu durum pek tabii sosyo-kültürel hayatımızı da etkisi altına aldı. Birçok organizasyon, ya iptal ya da erteleme kararı aldı.

KÜLTÜR SANATA ARA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) iptal edildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dâhil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir.” Tedbir amaçlı birçok belediye koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm kültür sanat etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı. Yine oronavirüs korunma tedbirleri kapsamında birçok kültür sanat merkezi mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan konser, söyleşi, seminer, atölye çalışmaları, dans dersleri, film ve tiyatro gösterimleri ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen uluslararası fuar organizasyonları da yine tedbir amaçlı daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelendi.

SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan kurul, koronavirüs ile ilgili çok önemli tedbirleri içeren kararlar aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada uzmanların yaptığı tavsiyeler ve değerlendirmeler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında, üniversitelerin 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil ilan edildi. İlkokul, ortaokul ve lise de ise ara tatil öne alındı. MEB tarafından 16 Mart itibarıyla okullar bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart’tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

VİZYON TARİHLERİ DE ERTELENDİ

Koronavirüs salgınının pandemik bir hâl alması küresel anlamda sanatsal faaliyetleri de etkiledi. Tedbir amaçlı sinema festivalleri ve mart ayında vizyona girmesi planlanan bazı sinema filmleri ertelendi. Müstakbel Damat, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, Adanış; Kutsal Kavga, Malazgirt 1071, 9 Kere Leyla filmlerinin galaları ve vizyon tarihleri ertelendi.