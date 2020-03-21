Korona önlemleri ve iyi gelecek kıyafetler

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Gündem korona olunca size alanımla ilgili iki başlık belirledim. İlki yakınlarda giydiğiniz ürünleri nasıl dezenfekte edeceğinizle ilgili, ikincisi de bu sezon evde giyilecek kıyafetlerde ön planda olanlara dair...

Corona virüsünden dolayı hepimiz evlerimizdeyiz, eminim zaman bir çogunuz için çok yavaş ilerliyordur. Önce sağlık için, son zamanlarda tüm bireylerin giydiği kıyafetleri yüksek ısıda 60-90 derece arasında yıkaması gerekiyor. Büyük parça kaban, mont ve palto gibi ürünleri isterseniz balkonda minimum 12 saat havalandırmanız yeterli olacaktır. İçinizi daha da rahatlatmak isterseniz buharlı ütülerle hem yıkanan hem de havalandırılan ürünlere birkaç tur yüksek oranda buhar tutmakta fayda sağlayacaktır.

Hazır hijyen operasyonuna başlamışken gardırobu bir güzel dezenfektan ürünlerle silip, tüm ürünleri düzenli bir şekilde yerlerine tekrar yerleştirebilirsiniz. Böylece evde kaldığımız günlerde bol bol hareket etmiş olur, hem de içinizi kıyafetlerden yana daha da rahatlatabilirsiniz.

EV GİYİMİ VE TRENDLER



Psikolojik olarak yaşlılardan çocuklara kadar, hepimiz gergin günler geçiriyoruz. Bu negatif hissiyatı pozitif bir hale çevirmek elimizde. En güzel yanı anne-baba ve çocuklar ya da eşler uzun zamandır geçirmediği kadar zamanı birlikte evde ne tarz sosyal aktiviteler yapabiliriz diye düşünür oldu. Sabahtan akşama kadar tek tip ev kıyafetleri giyiyoruz. Peki ev kıyafetleri ve pijama gibi ürün gruplarında trendler ne durumda göz atmaya ne dersiniz? Beğenirseniz bir süre daha evdeyiz online alışveriş ile ürünler birkaç günde elinizde olabilir.

• Aileler için konsept pijama takımları çocuklarla hep beraber oyun oynarken birlik hissi verecektir.

• Coronavirisüne ancak hijyenine dikkat eden çocuk kahramanlar karşı koyabilir ve sevdiklerini koruyabilir. Bu nedenle onların en sevdiği kahramanların olduğu pijamaları alabilirsiniz.

• Hem çocuklar hem de yetişkinler için kostüm tarzı peluş tulumlar bu sezon çok ön planda. Evde çok eğlenceli karakterlerin dolaşmasını istiyorsanız bir göz atın derim.

• Organik pamuklu veya bambu liflerinden yapılmış ürünler teninizin dostudur, sevdikleriniz en iyisini hak ediyor.

• Pastel ve toprak tonları, pembe, mavi ve beyaz renkler ev içinde size iyi gelecektir.

• Kadın ve erkek saten pijama takımları her zaman şıktır fakat bu sezon desenli ve renkli grafik dokunuşlar ile çok daha çekici bir hal aldı.

• Kadınlar için iki parçalı veya 3 parçalı set saten takımlar çok kullanışlı.

• Tayt, eşofman veya şortlarınızı, sloganlı tişörtlerle tamamlayıp üzerine dökümlü (oversize ) trikolar kullanabilirsiniz.

• Ev içinde yumuşak hisli adımlar atmak ve ayaklarını sıcak tutmak isteyenler tüylü özel tasarlanmış ev terliklerini tercih edebilirler.

• Hayvan figürleri, meyve desenleri ve üzerinde mesaj veren cümleli tasarımlar ev giyiminde bu sezon ön planda.