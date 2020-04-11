Korona günlerinde sindirime dikkat

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Son günlerde evlere kapanmamız, alıştığımızdan farklı bir şekilde ve düzende yaşamamız sindirim sistemimizin çalışmasını negatif etkiliyor. Sindirim sistemimizin çalışması ve bağırsak hareketlerinin düzeni kişiden kişiye göre değişir. Ve hepimizin sindirim sistemi çok hassas ve değişken bir düzen içinde çalışır.

Sindirim sisteminin yavaşlaması ve dışkılamanın zorlanması sonucu kabızlık oluşur. Kabızlık ne kadar uzun sürerse durum o ölçüde kronikleşir, negatif etkileri artar ve çözümü zorlaşır.

Kabızlıkta yaşadığımız şikayetler;

Daha az bağırsak hareketleri

Zorlanma

Sert ve az dışkı

Karın bölgesinde şişkinlik

Karın ağrısı

ile gelen ve 3 günden uzun süre büyük tuvalete çıkamamak kabızlık probleminin yaşandığının göstergesidir .

Kabız olmamak ve sindirim sisteminizin sağlıklı ve dengeli çalışması için şunları yapın;

Posa yani lif alımını artırın. Yetersiz diyet lifi almak, düşük posalı beslenmek sindirim sistemimizin çalışmasını yavaşlatır.

Her gün ortalama 2- 3 litre su için; Yetersiz su içmek sindirim sisteminin çalışmasını engellediği gibi bağışıklık sisteminizi de zayıflatır.

Hareket edin; Düşük fiziksel aktivite seviyeleri, hareketsiz yaşam sindirim sisteminin çalışmasını yavaşlatmakla birlikte aynı zamanda ödem, gaz ve şişkinlik problemlerinin de artmasına sebep olur.

Tek yönlü beslenmekten kaçının; Özellikle aşırı süt ürünü ve et tüketimi, yeterince sebze meyve yememek, sindirim sistemini yavaşlatır.

Düzenli ve dengeli beslenin. Yeme bozuklukları, uzun süre aç kalıp, sonra aşırı yemek gibi davranışlar bağırsak hareketlerini direkt etkiler.

Aşırı ve uzun süreli laksatifler ve müshil ilacı kullanmayın. Bu ilaçların çözümü geçici ve yüzeyseldir, uzun süre kullanımı alışkanlık yapar ve etkisiz hale gelir.

Bazı ilaçların yan etkisi sonucu kabızlık olabilir; antidepresanlar, demir hapları vb. Bu tür ilaçları kullanıyorsanız, özellikle bağırsağınızı çalıştıracak şekilde beslenmeye özen göstermelisiniz.

Stres kabızlık oluşturabilir. Stresi yenmek için olabildiğince hareketli olun, su için ve pozitif olmaya çalışın. Sindirim sisteminin yavaş çalışması stresi tetikler, stres sindirim sisteminin çalışmasını yavaşlatır.

Hipotroid problemleri; Tiroitlerin yetersiz çalışması kabızlığa neden olabilir. Hipotroid hastası iseniz düzenli doktor kontrollerini ve kan değerlerinin takibini atlamayın.

POSA- LİF ALIMINI ARTIRIN



Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler ve kahvaltılık gevreklerden tüketmeye çalışın. Yüzde 100 tam buğday, yulaf ya da çavdar seçenekleri daha uygun olacaktır.

Pilav, patates yerine esmer pirinç ve bulgur tüketin.

Günde 2-3 porsiyon sebze yemeği, kuru baklagil yemeği tüketmeye çalışın. Çiğ sebze ve salata tüketiminizi arttırın. Salatalarınıza mutlaka zeytin yağı ilave edin.

Meyve suları yerine diyet liflerinden tam faydalanmak için meyvelerin kendisini tüketin. Günde 2-3 porsiyon meyve tüketmeye özen gösterin.

Lif içeriği yüksek kuru meyvelerden; kuru kayısı, incir, erik ve yağlı tohumlardan ; ceviz, badem, fındık, keten tohumu tüketmeye çalışın.

Meyve ve sebzeleri kabuklarını soymadan tüketin.

Gıdaları satın alırken etiketlerine dikkat edin. Lif oranı yüksek gıdaları tercih edin.