Korona günlerinde kendimizi bırakmayalım

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Evde olduğumuz bu günleri verimli ve pozitif geçirmeli, bu dönemi kendimize dönme ve kendimize bakmak için değerlendirmeliyiz. Bunun için;

Mutfakta daha çok zaman geçirin. Ancak kolay tüketilen hazır ve hızlı enerjiye çevrilen basit yiyecekler ve boş abur cuburlarla değil. Tam tersi yemek hazırlamaya zaman ayırın, temiz ve emin olduğunuz sağlıklı yiyecekleri hazırlamak çok kolay. Düşünsenize evinizdesiniz, zamanınız var, imkânınız var, neden sağlıklı güzel bir sebze yemeği, tertemiz bir salata yapıp yemeyesiniz. Sağlıklı bir ev yoğurdu yapmak için ne engeliniz var?

POZİTİF OLUN, POZİTİF BESLENİN, ÂNI YAŞAYIN



Ana yemeklerinizde güzel ve özenli sofralar kurun. Evlere kapandığınız şeklinde negatif geri bildirim vermeyin kendinize. Evinizde istediğiniz şekilde istediğiniz sofrayı kurmak için özen gösterin. Güzel ve özenli sağlıklı ara öğünleriniz olsun. Seçimleriniz sağlıklı olsun ancak bu sağlıklı yiyecekleri lezzetli hale getirmek sizin elinizde ve hayal gücünüze bağlı.

KALİTELİ ENERJİ KAYNAKLARI ALMAK İÇİN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALAR YAPIN



Peki nedir bu sağlıklı atıştırmalıklar? Sağlıklı kuruyemişler yiyebilirsiniz. Kuru yemiş tabağınızda küçük bir avuç kadar; fındık, fıstık, badem, ceviz olsun. Bunların yanına 1- 2 avuç leblebi ilave edebilirsiniz. Çünkü, leblebinin kalorisi çok düşük. Tek tek yemek de yeterince oyalar ve doygunluk hissi verir.

Meyve yiyin, özellikle taze mevsim meyvesi yiyin. Taze meyveyi alın, soyun, tek tek dilimleyin ve yavaş yavaş yiyin. Taze meyveler; düşük kalori içerirler, kazandırdıkları kaloriye kıyasla midenizde daha çok yer kaplar, tokluk hissi verirler. Yavaş yemek, iyi çiğnemek beslenmenin psikolojik doyumu için de çok önemli.

KITLIK PSİKOLOJİSİ İLE ALIŞVERİŞ YAPMAYIN



Kıtlık psikoloji ile değil savaşta olan akıllı bir komutan, yetenekli bir yönetici psikolojisinde alışveriş yapın. Şu günlerde bağışıklık sistemimiz ciddi bir savaş veriyor ve biz onun akıllı komutanı pozisyonundayız. Onun için aynen bir komutan gibi askerlerimizi güçlendirecek mantıkta alışveriş yapmalı ve bu mantıkta beslenmeliyiz.

Alışveriş listemizde mutlaka olması gerekenler; Havuç, marul, göbek, maydanoz, lahana, karnabahar, pırasa... gibi mevsim sebzeleri, elma, armut, portakal, muz, nar ... gibi mevsim meyveleri süt, yoğurt, kefir gibi kalsiyum grubu kaliteli protein kaynakları, peynir, et, tavuk gibi hayvansal proteinler, tam tahıllı ekmek, makarna, bulgur, patates, leblebi... gibi sağlıklı karbonhidrat kaynakları dengeli bir şekilde olmalı.

EVDE OLDUĞUMUZ İÇİN HER ŞEY GECİKEBİLİR KENDİNİZE YENİ ZAMANLAMA PLANI KURUN



Beslenme ve yaşam düzeninizi yeni hayat ritminize ve saatlerine göre düzenlemelisiniz. Nasıl mı? Uyandığınız saatten itibaren yani güne başladığınız andan itibaren 1 saat içinde kahvaltı yapıp güne başlayın, sonrasında 2-3 saat arayla bir ana 1 ara öğün arka arkaya gelecek şekilde 6 öğün tüketin. Sabah kahvaltısından 2-3 saat sonra kuşluk, kuşluktan 2-3 saat sonra öğlen yemeği olur. Ondan 2-3 saat sonra ikindi ara öğünü sonra diğer zamanlara göre geç olmakla birlikte yeni zamanımıza göre çok uygun bir saate gelen akşam yemeği. Sonrasında da yaklaşık 2-3 saat içinde gece atıştırması.

MUCİZE BESİN VE DAVRANIŞ ARAYIŞINA GİRMEYİN



Tek bir yiyecek hiç bir mucize yaratmaz. Yeterli, sağlıklı ve düzenli beslenmek, spor yapmak ve düzenli ve yeterli su tüketmek vücudumuzun hormon sisteminin iyi ve mutluluk verici şekilde çalışmasına destek verir. Mutlu olmak istiyorsanız; evde yapabileceğiniz aktiviteyi yapın, sağlıklı bir beslenme düzeni kurun, mutfakta özenli ve sağlıklı yiyecekler hazırlayın, bol su için. Ve her şeyden önemlisi pozitif olun, anın ve zamanın mutluluklarını, iyi yönlerini yakalayın ve hissedin.