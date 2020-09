Koray Candemir: Şarkılarımın önce beni memnun etmesini bekledim

‘Şairin Elinde’, ‘Renklerin İçinde’, ‘Nefesini Tut’, ‘Yıldızların Altında’ gibi her biri hit olmuş şarkıların güçlü sesi Koray Candemir, uzun süren sessizliğini ‘İhtimaller’ ile bozdu. Candemir, müziğinde modern rock ve alternatif pop öğelerini barındıran, melankolik bir ‘aşk hikayesi’ anlatan yepyeni şarkısı ‘İhtimaller’i geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluşturdu. Türk rock tarihinin önemli gruplarından Kargo’nun 1994-2008 yılları arasında solistliğini yapan ve MaSKott’un kurucularından olan Candemir, ‘İhtimaller’ şarkısı ile müzikteki çeyrek asırlık deneyimini, yepyeni bir enerjiyle birleştirdi. 25 yıllık kariyerinde ikisi solo olmak üzere toplam dokuz stüdyo albümüne imza atan Koray Candemir; The state51 Conspiracy ve GRGDN ortak yapımı olan yeni albümünü ise 2020 sonbaharında dinleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. ‘İhtimaller’in Doğan Tanyer imzası taşıyan ve pandemi öncesinde çekilen video klibinde, geniş bir cast ve grup performansı dikkat çekiyor. Çalışmanın künyesi ise şöyle: Tasarımında Can Baydar & Koray Candemir imzası taşıyan İhtimaller’in aranjesinde birçok önemli ismin aranjörlüğünü de üstlenen Serkan Çeliköz ismi yer alıyor. Mix’ini Tarkan Gözübüyük’ün üstlendiği şarkının Mastering’ini Grammy Ödüllü Evren Göknar gerçekleştirdi. Şarkının kayıtlarında ve videosunda davulları Kurban’dan tanıdığımız Burak Gürpınar çalarken, bas gitarda Cemre Kabaş, gitarlarda Cem Şahin ve Can Baydar yer alıyor.

BAZEN ÜRETİMLERİMİ TAMAMEN SIFIRLAYIP BAŞTAN BAŞLIYORUM



Yeni şarkısını ve müzik hayatını konuştuğumuz Koray Candemir, İhtimaller adlı şarkısından şöyle bahsediyor: “Can Baydar’ın ‘Abi, senin için şarkı yazmak isterim.’ cümlesiyle başladı her şey . Bir kısmını beraber tamamladık. Sonuçtan ikimiz de tatmin olduğumuz anda hazırdı zaten. Kayıt aşamasında isimlerini yazarken tebessüm ettiğim çok değerli müzik insanlarıyla çalıştım. Cem Şahin, Cemre Kabaş, Serkan Çeliköz, Burak Gürpınar, Tarkan Gözübük ve Evren Göknar’ın şarkıda çok emeği var. Grgdn ve State 51 conspiracy şirketleri de halkayı tamamladı ve şarkı kulaklarınıza sunuldu.” Candemir, müziğe neden bu kadar ara verdiğini ise şöyle açıkladı: “Yaptığım şarkıların önce beni memnun etmesini bekliyorum. Bazı zamanlar üretimimi sıfırlamam ve baştan başlamam gerekiyor. Bu da uzun aralara neden olabiliyor. Bu süreçte hayatıma ayrıca beni çok heyecanlandıran DasDas girdi. Gurur duyduğum, kültür ve sanata kendi bildiği şekilde katkı yapmaya çalışan bir mekânımız var.”

HUZURLUYUM VE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Daha eskiye gittiğimizde ise müzik başarılı şarkıcının hayatına şöyle girmiş: “Çocukken aklımda kalan melodileri piyanoda çalabildiğimi hatırlıyorum ama gerçek anlamda ortaokulda gitar dersi alıp okul orkestrasına girmemle başladım müziğe.” Şarkılarını yaparkenki motivasyonunu “Hayatın bana yaşattığı deneyimleri özümsemeye çalışıyorum. Sonra onları kullanarak şarkı yazıyorum. Sadece aktarıcı olmayı da seviyorum.” şeklinde açıklayan Candemir, şöyle bir dönüp müzik tarihine baktığında ise huzurlu olduğunu ve genellikle hayata teşekkür ettiğini söylüyor. Koray Candemir sonbaharda çıkacak olan albümündeki şarkıların üzerinde çok çalışılmış ve demlendirilmiş şarkılardan oluşacağını belirtirken, şu anki Türk müzik sektörü hakkında ise şunları söylüyor: “Zor dönemlerden geçiyoruz. Umarım ayakta kalabileceğimiz çözümler üretmeyi başarırız.”