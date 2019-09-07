Komşuköy'de patron 'doğa'

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Ege’de sahil kasabasında bahçeli bir ev... Ve toprakla uğraşmak... Her İstanbullunun ortak hayali bu değil mi? Peki bu amaç için siz megakentte ter dökerken, ‘bilgisayar oyunu gibi yönetebileceğiniz bir bahçeniz olabilir’ desek? Kulağa çok hoş geliyor değil mi! Gelişen teknoloji sayesinde bu da oldu! Beykoz’daki Komşuköy’e online üye olup, tarla kiralıyorsunuz. Böylece GDO’suz, doğal ve mevsiminde ürünler yetiştirerek mutfağınıza sağlık katabileceğiniz gerçek bir tarlanız oluyor. Mahsulünüz olgunlaştığında, çiftlik ekibi tarafından dalından toplanıyor aynı gün evinize kargolanıyor. İşte sağlıklı beslenmek bu kadar kolay!

Ey İstanbullular! Bir dönem ortalığı kasıp kavuran ‘tarla oyunu FarmVille’ burnumuzun dibinde gerçek olmuş… Çiftliğimizin adı Komşuköy!

Online olarak tarla yönetiyorsunuz, usta ellerin size özel yetiştirdiği meyve ve sebzeler dalından koparıldığı gün kapınıza kadar geliyor. Sizce de şahane değil mi?

Bu dönemde sadece kurumsal siparişlere açık olan Komşuköy, önümüzdeki süreçte bireysel siparişler almaya tekrar başlayacak. Organik beslenmeye özen gösteren herkes takipte kalsın. Şimdi biraz sistemi anlatıp sözü Komşuköy’ün ortaklarından Özden Akyıldız’a bırakacağım. Detayları kendisinden öğreneceğiz.

ŞEHİRLİLER TOPRAKLA BULUŞUYOR

Beykoz’da yer alan Komşuköy fikrinin ortaya çıkışıysa girişimci ortakların şehir hayatında sağlıklı meyve ve sebzelere ilk elden ulaşabilme hayaline dayanıyor. Komşuköy’ün belirlediği bölgelerde fiziksel olarak var olan ve hatta ziyaret edip dilerseniz de 7/24 online olarak izleyebildiğiniz bir tarla kiralıyorsunuz. 20 ya da 40 metrekarelik tarlanızla aynı bir ‘FarmVille’ yönetirmişçesine ilgileniyorsunuz, online olarak belirlediğiniz aksiyonları sizin yerinize hayata geçiren çiftçiler sayesinde ektiğiniz meyve ve sebzeler zamanı geldiğinde tarlanızdan toplanıyor ve evinize doğru yola çıkıyor. Komşuköy’ün müşterilerine vadettiği en önemli kazanımlardan biri şehir yaşamında fazlasıyla uzak kalınan doğal hayatla az da olsa bir bağ kurabilmek...

Merhaba Özden Hanım, sizi tanıyabilir miyiz?

Bilkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladım, 2008 yılında New York’tan kesin dönüş kararı aldıktan sonra Identity Istnbl isimli tasarım ofisini hayata geçirdim. Uzun yıllar yerli ve yabancı birçok firmaya tasarım hizmeti ve pazarlama desteği verdim. 2014 yılında Oğulcan Atay ve Uğur Akyıldız ile birlikte şehirli insanlara online platform üzerinden kendi doğal besinlerini yetiştirebilme imkanı sunan Komşuköy’ü kurduk.

ÜYELER RENKLİ VE KEYİFLİ

Ben Komşuköy’ü ilk gördüğümde hemen hafızamda sanal âlemde oynanan çiftlik oyunu ‘FarmVille’ geldi. İnsanlar gerçekten doğaya, organik ürünlere hasret… Bu dönemde de şahane bir girişimcilik örneği sunuyorsunuz bize. Bu platformun ortaya çıkış hikâyesini nedir?

Dünya genelinde sağlıklı beslenmeye olan büyük ilgi ve iş modeli olarak gıdanın geleceğine duyduğumuz inanç bize ilham verdi. Şehirli çiftçiler hayal etmeye başladık. Hayalimizdeki bu insanlar hem şehir hayatında aktif rol oynuyorlar, hem de kendi ürünlerini en sağlıklı ve kolay şekilde yetiştirebiliyorlardı. Bugün Komşuköylülere baktığımızda bilinç düzeyi son derece yüksek, renkli ve keyifli bir kitle görüyoruz.

Kimler, neden Komşuköy’ü tercih ediyor/etmeli?

Hayata geçtiğimiz 2014 yılında satışlarımıza bireysel kullanıcılarla başladık. Bir yıl kadar kısa bir süre ise kurumsal firmalardan talep almaya başladık, gerek müşterilerine Komşuköy’ün sağlıklı ürünlerini hediye etmek isteyenler gerekse çalışanlarına nitelikli bir ayrıcalık sunmak isteyenler bizi tercih etmeye başladı. Süre gelen bu 5 yılda bazı gözlemlerimiz oldu tüketici taleplerine dair. Bunların başında farklı coğrafyalardan ürün çeşitlerine tek yerden ulaşma isteğiydi. Aynı zamanda da birçok iyi üreticinin de ürünlerini tüketiciyle hak ettiği şartlarda buluşturamadığına şahit olduk. Tam bu noktada Komşuköy’ü bir adım öteye taşıma karar verdik. Şuan tüm alt yapımız ülke genelinde standartlarımızı benimseyip sisteme dahil olan çiftçilerle daha geniş seçkide ürünlere kavuşmak isteyen tüketiciyi buluşturmak üzere geliştiriliyor. Bu çok titizlikle yürütülmesi gereken yoğun bir süreç, kalitemizden ödün vermemek adına bu sezon bireysel satışlarımıza ara verdik. Şuan için sadece kurumsal satışlarımız sürüyor.

MEVSİMİNDE EN SAĞLIKLISI

Restoran ve otellerde sizinle çalışmayı tercih ediyor sizce en büyük avantajınız ne onlar için?

Öncelikle mevsiminde ve sağlıklı ürünlerle menülerini hazırlayan şeflerin tercihi olmaya başladık. Yakın bölgeden gelen ve bu sayede tazeliğini koruyan ürünlerle hazırlanmış tabaklar lezzette büyük fark yaratıyor onlar için. Ayrıca pazarda bulamadıkları ürünleri onlara özel yetiştirdiğimiz ve bu konuda AR-GE çalışmaları yaptığımızda birçok müşterimiz var. Kendilerine özel hizmet veren bir çiftlik Komşuköy şefler için.

GÜBRELER ORGANİK SERTİFİKALI

Yaptığınız tarım organik standartlarına giriyor mu?

Komşuköy’de GDO ve kimyasallardan uzak bir tarım uygulanıyor. Sadece organik sertifikalı gübreler kullanıyoruz. Kardeş bitkiler yöntemi ile de ekinlerimizi koruyoruz. Bu sayede bitkiler tarım zararlılarına karşı birbirlerini koruyorlar. Örneğin domatesin yanına kadife çiçeği ekiyoruz, bu sayede toprak nematotları yok ediliyor. Aynı şekilde fesleğen ekiyoruz o da hem yaprak bitlerini yok ediyor hem de domatese özel bir aroma veriyor.

ÇİFTÇİLİK ATÖLYELERİMİZ VAR

Üyeler, kendi mahsullerinin üretim süreçlerini nasıl takip ediyorlar? Çiftliğe gelip görme imkânları da var mı?

Elbette! Çünkü bize göre sağlıklı beslenmek kadar doğanın içinde vakit geçirebilmekte büyük bir ihtiyaç. Bu sebeple Komşuköy herkese açık, dönemsel olarak çiftçilik atölyeleri düzenliyoruz, bu sayede şehirli çocuklar ve yetişkinler ürünlerin yetiştirilme şartlarına yerinde tanıklık ediyorlar. Okullarla işbirlikleri yapıyoruz, müfredatlarının içine dâhil olduk birçok okulun profesyonel eğitmenler eşliğinde atölyelere katılıyorlar. Ünlü şeflerle dönemsel Farm Table etkinlikleri yapıyoruz. Ünlü şefler Komşuköy’un mutfağına misafir oluyor. Mutfağımızda ilk yemek pişiren isim Tom Aikens’tı. Çıta yukarıdan başladı ve şanslıyız ki öylede devam ediyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ GELİYOR

Her üye bu çiftlikte istediği mahsulü üretebiliyor mu? Ürün seçimleri neye göre yapılıyor?

Yenilenen sistemimizde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen çok geniş bir ürün yelpazemiz olacak. Tüketiciler mevsiminde yetişmiş taze, sağlıklı ve lezzetli ürünlere ilk elden ulaşabilecekler.

Yıl boyunca ürün alabiliyor muyuz? Üretim periyotları nedir, neye göre ayarlanıyor?

Komşuköy’de tüm ürünler doğal döngülerine göre yetiştiriliyor. Her şey mevsiminde ve hiç bir kimyasala maruz kalmadan hızlandırıcılar dokundurulmadan yetiştiriliyor. Bu sebeple bizde esas patron doğanın kendisi.

BİREYSEL GÖNDERİM SADECE İSTANBUL’A

Teslimatlar nasıl sağlanıyor? İstanbul dışına da gönderim sağlanıyor mu?

Sabah erkenden tarladan hasat edilen ürünler aynı gün içerisinde özel araçlarla Komşuköylülere ulaştırılıyor, Komşuköy’de market veya semt pazarlarında olduğu gibi ürünlerin bekleme süreçleri yok. Doğallığın yanında tazelikte ürünlerin lezzetinde büyük fark yaratıyor. İstanbul dışına teslimat yaptığımız bazı restoran ve oteller var ancak bireysel gönderimlerimiz İstanbul ile sınırlı.