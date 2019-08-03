Koçlar aşk sürprizine hazır olsun

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Yaratıcı enerjiniz yükselirken aşk yaşamınıza da bir canlılık geliyor. Devam eden ilişkiniz varsa bitişlere hazır olun. Her durumda özgür olma isteğiniz ön planda olacaktır. Aşk yaşamınızda beklenmeyen sürprizler olabilir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Ev ve ailenizle ilgili konularda beklenmeyen gelişmeler olabilir. Bir taşınma gündeme gelebilir. Evdeki sorumluluklardan özgürleşerek kafanıza göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Ev için lüks harcama yapabilirsiniz.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Aileyle ilgili parasal konulara bu hafta dikkatinizi verebilirsiniz. Yeni bir araba ya da teknolojik bir alet alabilirsiniz. Satış pazarlama faaliyetlerinizle ilgili yapacağınız değişiklikler dikkat çekmenize neden olabilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Sosyal yaşamınızda gelişecek olaylar parasal konularda ani kararlar almanıza neden olabilir. Bazılarınız hedefleri için masraf yapmayı göze alabilir. Yeni tanışacağınız kişilerden teklifler var.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bu hafta sizin için önemli. Bazılarınız dış görünümü için para harcayabilir. Yalnızsanız ilginç tanışmalara hazır olun. Ani yolculuklar gündemde. Bilinçaltınızdaki duygusal düşünceler sizi adım atmaya itebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Egonuzu bastırmak zorunda kalacağınız durumlar sizi öfkeli yapabilir. Platonik aşklara meyilli olacağınız bu dönem internet aşklarına dikkat edin. Ani başlangıçlar hayal kırıklıkları yaratabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Sosyal yaşamınızda bir canlanma başlıyor. Bazılarınız için tanışacağı ünlü kişiler ani para anlaşmaları yapmalarına ve para kazanmalarına neden olabilir. Bazılarınız için tanışacakları yeni kişilerle aşk ilişkileri gündemde.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Evliyseniz ani kararlara açıksınız. Koşullardan özgürleşme ve şartları değiştirme isteğiniz sürpriz durumlar yaratabilir. Bekarsanız dikkat çekici bir partnere hazır olun.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Popüler olan yerlere yapacağınız seyahatlerle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bu dönem, yeni ve yabancı kişilerle de tanışabilirsiniz. İş yaşamınızda olacak ani gelişmelere çalışma arkadaşlarınız değişebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Finansal alanda aile ya da ortakla yapacağınız paylaşımlar gündeme gelebilir. Ani bitiş ya da başlangıçlar parayla ilgili alacak verecek hesapları yapmanıza neden olabilir. Bazı finansal krizler olabilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Her türlü ilişkinizle ilgili hareketli bir döneme giriyorsunuz. Egosal hareketlere vereceğiniz yaklaşımlar süreci belirleyecek. Bekarsanız dikkat çekici bir partner hayatınıza girebilir. Bazılarınız için ünlü kişilerle işbirliği yapma dönemi.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Aşk yaşamınızda alacağınız duygusal kararları uygulama zamanı geldi. Bazılarınız çocuklarının ev yaşamıyla ilgilenmek durumunda olacaklar. İş değişikliği olabilir.