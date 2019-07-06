Koç, başak ve oğlaklarda düğün zamanı

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Hayatınızda bir dönem kapanırken yepyeni bir dönemin de ayak sesleri geliyor. Evlenmek ev almak yada ailenizle ilgili büyük radikal dönüşümler içinde olabilirsiniz. Bazılarınız meslek değiştirebilir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Yakınlarınızın yerleşim yeri değişikliği olabilir. Bazılarınız yakınlarının hamilelik ya da evlilik konuları için yerini değiştirebilir. Düşünce ve iletişim şeklinizde köklü yenilikler olabilir.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Aileden gelen bir miras yeni bir ev almanıza neden olabilir. Ya da siz aileniz için bir ev alabilirsiniz. Ortaklaşa gelirlerinizle ilgili olan konularda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Maddi güven önemli olacaktır.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Hayatınızda önümüzdeki bir yılı kapsayan şekilde büyük dönüşümler olmaya başlayacaktır. Karşınızdaki kişilerin sizi olumlu yönde dönüştürmesine şahit olurken duygularınızı rahat ifade edeceksiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İşe başlamak, iş değiştirmek, yanında çalışanları değiştirmek bu dönemin etkileri olurken; sağlığınızla ilgili de radikal kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız evinde hayvan beslemek isteyebilir. Hayalleriniz değişiyor.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Yalnızsanız karizmatik bir kişiyle sosyal yaşamınız aracılığıyla tanışıp evlenebilirsiniz. Ve bu durum bağlı olduğunuz sosyal çevreyi de değiştirebilir. Bazılarınız çocuklarını evlendirecek.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Önümüzdeki bir yıllık süreç için meslek kariyer yaşamınız ve toplum imajınıza yönelik köklü değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yaptığınız işle öne çıkabilir ve arzu ettiğiniz yeri edinebilirsiniz.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Yurtdışına yerleşebilir orada ev alabilirsiniz. Yeni bir eğitim almak, mesleğinde radikal değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bazılarınızın yakınlarının hayatında büyük ve olumlu dönüşümler olabilir.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Eşinizin emekliye ayrılmasıyla, bir ev alabilirsiniz. Kredi kaynaklarınızı daha verimli ve güvenilir kullanmak isteyebilirsiniz. Ailenizin sağlık problemleri, sizi geleceğinizi güvenceye almak için destekleyebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Evlenmeyi düşünmüyorsanız bunu isteyebilirsiniz. Eşiniz hamile kalabilir ve aileniz büyüyebilir. Çevresel koşullarınızda da yer değişikliğinin gündeme gelmesi söz konusu.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Günlük yaşam ritminizde büyük radikal dönüşümler yapmaya başlıyorsunuz. Ailenizle birlikte yapacağınız yeni iş olanakları gündeme gelebilir. Bazılarınız belki de restoran, kafe gibi yeni bir işletme açabilir.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Yalnızsanız duygu dolu romantik ve kıskanç biriyle evlilik potansiyeli olan bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Yaratıcı enerjinizi, yeteneklerinizi ortaya çıkartmak için kullanabilirsiniz.