Kıyılara temizlik dalgası vurdu

Bref, TÜDAV iş birliği ile 2019 yılında başladığı ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ projesine bu yıl da hız kesmeden devam etti. Her koşulda çevre bilinci hassasiyetini koruyan Bref, proje kapsamında toplam 1500 kilograma yakın metal, kağıt, plastik atığı üretime kazandırmış oldu.

Gelecek nesiller için duyarlı yaklaşımlarıyla öne çıkan Bref, geçen sene olduğu gibi Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile iş birliği yaparak ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ projesiyle kıyılara temizlik getirmek için kolları sıvadı. Haiti’de okyanuslardan toplanan ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir plastiklerden üretilen Bref Pronature ürün grubunun Türkiye’deki atık sorununa da çözüm olabilmesi için yaratılan sosyal sorumluluk projesi ile kıyılardaki atıklar tekrar üretime kazandırılıyor.

“Kıyılara Temizlik Dalgası” projesiyle ilgili Henkel Türkiye Çamaşır ve Ev Bakım Ürünleri Pazarlama Direktörü Işıl Nergiz: ‘Henkel ve Bref ailesi olarak doğayı koruyup gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak önceliklerimizden biri. Amacımız, sürdürülebilir çevre algısı ile yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projelerini uzun yıllar devam ettirmek.’ dedi.

Tüm dünyada ve Türkiye’de gittikçe büyüyen deniz ve kıyı kirliliği konusuna dikkat çeken TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk de geç kalınmadan kıyı kirliliği ile ilgili önlemler alınması, bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğine değindi. Öztürk: ‘Plastik kirliliği tüm dünyada büyük sorun teşkil ediyor, yılda yaklaşık 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını biliyoruz bu sebeple toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla projeler gerçekleştirerek üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Plastikler, doğada attığımız boyutlarda kalmıyor, çevrenin etkisiyle parçalanarak mikroplastiğe dönüşüyor ve gıda zinciri yoluyla deniz canlılarına geçiyor. Tüm canlıların sağlığını tehdit eden bir sorunla karşı karşıyayız ve bu bireysel ya da kısmi önlemlerle çözülecek bir sorun değil. Küresel ölçekte tedbir almalı, hep birlikte üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeli, tek kullanımlık plastik tüketiminden uzak durmalıyız” dedi.