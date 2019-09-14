Kişiye özel tasarımın parlayan modacısı

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Merve Boluğur, Emina Yahoviç, Hadise ve Sibel Can gibi isimler için özel tasarım kostümler hazırlayan genç moda tasarımcısı Amor Garıboviç, sektör yolcuğunu AKŞAM Cumartesi’ye anlattı.

Moda sektöründe tüm adımlarını başarılı bir şekilde taçlandıran genç moda tasarımcısı Amor Garıboviç’in bilinmeyen yanlarına dair çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gelin sektörün taze kanı Amor Garıboviç’in tasarım serüvenini kendisinden dinleyelim.

Amor Gariboviç’i kişisel ve marka olarak bize anlatır mısın?

Aslında oldukça sakin, kendi iç dünyamda renkli, üretmeyi ve hayal etmeyi seven bir karakterim. Marka olarak lüks hazır giyim ve ‘haute couture’ yani ‘kişinin özel sipariş’ branşlarında iki yıldır, eğitim ve stajlarla ise 7 yıldır bu sektördeyim.

Alaylı mı, eğitimli moda tasarımcılarındansınız?

Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda Bölümü’nden mezun oldum. Şu anki marka kondisyonumuzu üniversitenin ilk yıllarından itibaren her sezon değerli moda tasarımcılarıyla staj yapmama borçluyum.

Bildiğimiz kadarıyla büyük bir tasarım yarışmasında birinciliğin de var?

İzmir If Wedding Gelinlik Tasarım yarışmasında 2017 yılında birinci oldum. Aslında kariyerime böylesi bir yarışmada başarılı olmak çok pozitif yansıdı. Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İZFAŞ kurumlarını gençlere böylesi başarılı bir kariyer platformu yarattıkları için tekrar teşekkür ederim.

Markanı bize nasıl tanımlarsın?

Kadınların özgüvenli görünmelerini sağlayacak özel tasarımlar yapıyoruz. Tabii ki lüks segmente hitap ettiğimiz için atölyemizde işçiliğin kusursuz olması için titizlikle çalışıyoruz.

Kısa zamanda ünlü isimlerin tercihi haline geldiniz, kimlerle çalışıyorsunuz?

Özel isimlerle çalışmak motivasyonumuzu artıran önemli bir etken. Merve Boluğur, Emina Yahoviç, Hadise ve son dönemlerde birçok kez sevgili Sibel Can için özel sahne kostümleri hazırladık.

İLHAMI DOĞADAN ALDIK

Yeni koleksiyon ve defile çalışmaların nasıl gidiyor?

Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonumuz ilhamını doğadan aldı. O nedenle dramatik ve sofistike çiçek işlemeleri ve dokumaların hâkim olduğu ayrıcalıklı bir koleksiyon hazırladık. İpek bluzlar ve maskülen ama yine işlemelerle yumuşatılmış formlar da oldukça çekici. Defileye gelecek olursak şunu söyleyebilirim, İstanbul’da ilk solo defilem olacağı için çok özel isimler podyumda olacak.

Markana dair en büyük hayalin nedir?

En büyük isteklerimden birisi uluslararası kırmızı halı projelerinde tercih edilen bir moda tasarımcısı olmak. Ayrıca şu an atölyemizde olduğu gibi sektöre hizmet verecek her branşta insan yetiştirmek ve bunu ileride bir sosyal sorumluk çatısı altında daha da geliştirmek istiyoruz.