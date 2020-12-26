Kişiye özel beslenme planı neden önemlidir?

Ketojenik beslensem zayıflar mıyım? Aralıklı oruç yapıyorum kilo veremedim? Eşimle karantinada aynı şeyleri yedik ama ben kilo aldım o almadı, neden? Arkadaşımın diyet listesini uyguladım, o kilo verdi ben veremedim, neden? Kafamızda hep bir soru işareti oluyor.

Ben size net bir şekilde söylüyorum, herkese uyan, mucize, hızlıca kilo verdiren bir diyet yöntemi yok! Çünkü herkesin vücudu eşsizdir ve kilo verme süreci de kendine özgüdür.

Diyet, kişinin kan değerleri, metabolizması, yaşı, cinsiyeti, ailesel rahatsızlıkları, diyet geçmişi, fiziksel aktivite durumu, kullandığı ilaçlar, kronik rahatsızlıklar, alerjiler, psikolojik durumu, yaşam tarzı vs birçok etken göz önünde bulundurularak beslenme ve diyet uzmanı tarafından kişiye özel planlanmalıdır.

60 kilo ağırlığında bir kişiyle 90 kilo birinin aynı miktarlarda yemesi doğru olmaz. Kişinin kilo hedefine ulaşabilmesi için günlük enerji ihtiyacına göre tüketim yapması gerekir. Örneğin erkeklerin vücut kas oranı kadınlara göre daha fazla olduğu için daha hızlı çalışan bir metabolizmaya sahiplerdir. Buradan da anlaşılacağı gibi herkesin günlük alması gereken kalori miktarı farklıdır.

Arkadaşınızla aynı kiloda, aynı boyda, aynı yaşta ve hatta aynı şartlarda çalışıyor olsanız bile; beslenme düzeniniz, günlük rutininiz, fiziksel aktivite durumunuz, sevdiğiniz sevmediğiniz besinler farklılık gösterebilir. Bu da aynı listeden aynı sonucu alamayacağınızı destekler. Burada söylemek istediğim çok daha önemli bir şey var! Bu durumun önemli nedenlerinden biri ise tüketilen gıdaların kişiye özel metabolik süreçlerden etkilenmesidir.

Yapılan bir araştırmada; aynı besinleri tüketen 800 kişinin, 1 hafta boyunca kan şekeri düzeyleri ölçümlenmiş ve her bir bireyde bu besinlerin nasıl farklı işlendiği ve nasıl farklı sonuçlar doğurduğu belirlenmiştir. Buradan da anlayabileceğimiz gibi kişilerin tükettikleri besinlere karşı geliştirdikleri hormonel cevaplar farklıdır.

Diyabet, hipertansiyon, tiroid veya kalp hastası biri ile olmayan bir kişinin aynı diyet planını uygulaması sizce doğru mudur? Ya da her gün spor yapan sağlıklı bir spor eğitmeni ile kolesterol problemi olan bir sporcunun aynı protein kaynaklarını kullanması doğru mu? Veya evinde yeme düzeni olmayan, yemek yapmayı bilmeyen birine; hergün evinde yemek pişen, kurulu bir düzeni olan bir kişi için planlanmış diyeti verirseniz sizce kişi bu diyeti ne kadar süre uygulayabilir?

Söz konusu sağlık sorunlarına göre diyet listesindeki yağ, karbonhidrat, protein oranları da değişkenlik gösterebilir. Kişilerin rahatsızlıklarına göre dikkatli tüketmesi, hatta tüketmemesi gereken besinler de vardır. Burada önemli olan alınması gereken makro besin miktarlarının yanı sıra doğru, kaliteli ve kişi için uygun kaynakların tercih edilebilmesidir.

Diyet, yazılı olarak verilen bir diyet listesi dışında, aslında bir yaşam tarzı değişikliğidir. Ben danışanlarımla sadece öğün düzenleri veya neler yemeleri gerektiğini konuşmanın yanı sıra uyku düzenleri, fiziksel aktivite durumları, stres yönetimi vs gibi durumlar hakkında da bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyorum.

Beslenme planı hazırlarken kişinin doğru analiz edilebilmesi gerekmektedir. Çünkü beslenme planının kişi tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir olması yaşam tarzı haline getirilebilmesini kolaylaştırmaktadır.

Unutmayın, özellikle pandemi sürecinde önemli olan hızlı kilo vermek değil, size uygun programla sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve ideal kilonuza kavuşmaktır.