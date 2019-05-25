Kırmızı yüzde yüz güldüren tedavi yöntemi

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Kırmızı yüz pek çok kişinin şikâyetçi olduğu cilt problemlerinden birisidir. Yanma ve kaşıntı hissi ile birlikte sıklıkla stres, egzersiz, heyecan anında yüzde ani kızarmalar kişiyi rahatsız etmektedir. Yani hem sağlık hem sosyal bir problemdir aslında. Bu durumun nedeni çoğu zaman genetik ve yapısal olarak derideki damarlanmanın yoğun olması bazense bu damarların geçirgenliğinin artması, damarlarda genişlemeye neden olan soğuk-sıcak ortamlarda bulunma, güneş, egzersiz, stres, alkol, baharatlı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi, kortizonlu kremlerin kontrolsüz kullanımı olarak sayılabilir.

KIRMIZI YÜZ SEBEPLERİ

Kırmızı yüze neden olan bazı cilt hastalıkları vardır. Bunlardan bir tanesi yağlı egzama diye de bilinen seboreik dermatitdir. Seboreik dermatit saçlı deri yüz ve göğüs bölgesini tutan bir tür egzamadır.

Bir diğer kırmızı yüz nedeni halk arasında gül hastalığı olarak da bilinen Akne Rozasea'dır. Gül hastalığı kronik ve zaman zaman ataklar ile seyreden bir hastalıktır. Önceleri hafif kızarıklık ve damarlarda belirginleşmeler olurken zamanla sivilce benzeri lezyonlar oluşmaya başlar. Hastalığın asıl nedeninin damarsal aşırı reaksiyon olduğu düşünülmektedir. Bu hastaların ciltlerinde bazı maya ve mantarlar da tespit edilebilmektedir. Rozasea hastalığı stres, aşırı egzersiz, aşırı sıcak çay ve kahve içilmesi, çikolata, baharatlı gıdalar ve alkolün aşırı tüketilmesi, ani sıcak soğuk hava değişimleri ile artar.

KIRMIZI YÜZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavide ilk basamak kişinin bu arttırıcı nedenlerden uzak durması olmalıdır. Tıbbi tedavi ile sivilcemsi döküntüler geçse de kılcal damar çatlamaları ve kızarıklık ilaç ve kremler ile yok edilememektedir. Zemindeki kılcal damar sorunu tedavi edilmez ise hastalık sürekli tekrar edebilir. İşte bu hastalığa neden olan damarsal problemlerin tedavisi günümüzde artık mümkündür. Bu amaçla BBL, Nd YAG lazerler, KTP lazer gibi bazı lazer sistemleri ve ışık sistemleri kullanılmaktadır.

BBL gibi ışık sistemleri aynı zamanda cilt altındaki kılcalları tedavi ederken bir yandan da ciltte yenilenme, pigment hücrelerinin onarımı ve sıkılaşma gibi ilave etkiler de yapmaktadır. 2 veya 4 haftada bir 2-4 seans şeklinde uygulanan bu tedaviler ile damarlar yakılarak değil onarılarak geçirgenliği düzeltilir. Böylelikle damarlardan deri altına kan sızması önleneceği ve cildin tekrar beslenmesi sağlanacağı için yüzde kızarıklık önlenecek, cilt yüzeyi daha canlı daha sağlıklı ve daha pürüzsüz bir hale gelecektir. Ayrıca yüze mezoterapi yapılarak cildin neminin sağlanması ve damarların yenilenmesi de destekleyici bir yöntemdir.

Özetle diyebiliriz ki yüzdeki kızarıklık sorunu tedavi edilebilir bir durumdur.