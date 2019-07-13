Kırarak değil kalemle çizer gibi...

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Burun ameliyatı, bedenimize giren oksijenin giriş ve çıkışından ziyade dış görüntümüz üzerindeki değişimle de hayatımızı etkiliyor. Doğru ve usta ellerdeki estetik operasyonla burnumuzdaki değişim bedenimizi ve ruhumuzu aynı yönde etkiler. Bu yüzden burun estetiği doğru uygulandığında güzelliğin yanında mutluluğu da beraberinde getirir...

Neden kırmadan burun estetiği?

Burun estetiği ameliyatlarının birçoğu kemiğe müdahale gerektirdiğinden burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastalarda bu durumdan endişe etmektedir. Bu yöntemle yumuşak dokulara zarar vermediğimiz için ameliyat sonrası en çok korkulan morluklar artık on hastanın dokuzunda oluşmuyor. İyileşme ve toparlama süreci çok daha hızlı olduğu için burun estetiği ameliyatı olan kişi sosyal hayatına kısa sürede dönebiliyor.

En son teknolojik ürün

Burun estetiğinde yeni teknik “Piezo” nedir?

Piezo burun estetiğinde, burun kemiği kırılmadan, damar ve sinirlere zarar vermeden kalemle çizer gibi şekillendirme sağlanır. Piezo, ultrasonik ses dalgalarıyla çalışan burun estetiğindeki en son teknolojik yöntemdir. Milimetrik olarak ölçülebilen kemik şekillendirmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edilir ve kişinin daha mutlu olması sağlanır.

Burun estetiği kimlere yapılır?

16 yaşını doldurmuş, burunla ilgili estetik kaygısı olan veya nefes alma zorluğu gibi sağlık problemleri yaşayan herkese yapılabilir.

Kapalı burun estetiği kimlere uygulanır?

Açık ve kapalı olmak üzere iki çeşit burun ameliyatı tekniği uygulanmaktadır. Hangi yöntemle olacağına hastanın burun yapısına göre karar verilmektedir.

Herkese aynı tip burun yapılması doğru mudur?

Herkesin yüz yapısı bir birinden farklıdır. Burun operasyonunda sonucu burun yapısı, yüze göre olan oranı ve hastanın beklentisi belirler. Kişinin yüzünün oranına göre hesaplanarak burun şekli belirlenir.

Sırtüstü yatmak gerekir

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

6 aya kadar darbelere karşı burnu korumalı ve kontrollerine devam edilmelidir. Ameliyat sonrası şişlikleri minimumda tutmak için soğuk uygulaması, doğru iyileşmenin sağlanması için yüksek yastıkta sırtüstü yatmak gerekir.

Burun estetiği operasyonundan sonra hasta ne zaman günlük hayata dönebilir?

Hasta üçüncü gün işine ve sosyal hayatına dönebilir.

Burnun son halini alması için ne kadar zaman geçmesi gerekir?

6 aya kadar iyileşme devam eder, 20 gün sonra hastanın ameliyat olduğu onu tanımayan kişiler tarafından anlaşılmaz, 1 yıl sonra ise en son şeklini alır.

Burun estetiğinin riskleri nelerdir?

Burun estetiğinin en büyük riski ortaya çıkan sonucun hastayı mutlu etmemesidir. Bunun yanında nefes problemleri, şişler inince ortaya çıkan deformasyonlar, zamanla burun ucunun aşağı doğru düşmesi operasyon sonrası yaşanan sorunlardır.

Burun ameliyatlarında tampon korkusu bitiyor!

Eskiden kullanılan bez tamponlardan dolayı oluşan böyle bir korku vardı ancak gelişen teknolojiye beraber hastaların bu endişesine artık gerek yok. Artık tamponsuz, morluksuz, kırmadan kalemle çizer gibi burun operasyonları gerçekleştiriliyor.