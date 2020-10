Kim Ki Duk Boğaziçi'nde

Her sene İstanbullu sinemaseverlerle buluşturduğu filmlerle ve bilhassa masterclass’larıyla adından söz ettiren Boğaziçi Film Festivali, bu yıl da çok konuşulacağa benziyor. Daha önce Robert Mckee, Bela Tarr gibi isimleri konuk eden festival, Uluslararası Yarışma bölümüne başkanlık eden Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’nın yanı sıra bu yıl, Güney Kore sinemasının en önemli yönetmenlerinden Kim Ki Duk’la da Bosphorus Film Lab kapsamında bir masterclass düzenleyecek. Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003), 3- Iron (2004), Pieta (2012) gibi filmlere imza atan yönetmenin bu heyecan verici etkinliği kaçırılmamalı…



AÇILIŞ FİLMİ ‘THE SPECIALS’

Festivalin bu yılki açılışı ise Cannes’dan… Eric Toledano ile Olivier Nakache’nin yönettiği ve Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olarak gösterilen The Specials, Boğaziçi Film Festivali’nin açılış filmi olurken; ulusal ve uluslararası uzun metraj yarışmalarında yer alan pek çok film, Türkiye prömiyerlerini festivalde yapıyor.

Anons, Yozgat Blues ve Uzak İhtimal gibi filmleri yöneten Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanı olduğu ulusal yarışma kategorisinde; Burak Çevik’in Berlin’de gösterilen Aidiyet’i, Semih Kaplanoğlu’nun Türkiye’nin Oscar adayı Bağlılık-Aslı’sı, Murat Pay’ın Dilsiz’i, Seyid Çolak’ın Kapan’ı, Nazif Tunç’un Karınca’sı, Olgun Özdemir’in Kızım Gibi Kokuyorsun’u, Eylem Kaftan’ın Kovan’ı, Cenk Ertürk’ün Adana Film Festivali’nde ödülleri toplayan etkileyici filmi Nuh Tepesi ve Cihan Sağlam’ın Uzun Zaman Önce isimli eserleri yer alıyor.

TÜRKİYE’DE İLK GÖSTERİM

Uluslararası bölümde ise Cannes’dan Karlovy Vary’e, Busan’dan, Sarajevo’ya değin pek çok festivalden ödüllerle dönmüş 9 film yarışırken, bu kategorideki tüm filmler Türkiye’de ilk kez Boğaziçi Film Festivali’nde gösteriliyorlar. Nariman Aliev’in Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde Dünya Prömiyerini yapan ilk uzun metrajlı filmi Homeward, Lendita Zegiraj’ın Karlovy Vary Film Festivali’nde görücüye çıkan Aga’s House’u, Adilkhan Yerzhanov’un San Sebastian Film Festivali’nde övgüyle karşılanan filmi A Dark Dark Man, İranlı usta yönetmen Mohsen Makhmalbaf’ın Marghe And Her Mother’ı, Ines Tanoviç’in Bosna Hersek’in Oscar adayı filmi The Son, Ena Sendijareviç’in Sarajevo Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü alan Take Me Somewhere Nice’ı, Dmitri Mamulia’nın Venedik’te gösterilen Criminal Man’i Sharipa Urazbayeva’nın Mariam’ı ve Parviz Shahbazi’nin Talla isimli filmi bu bölümde yer alan filmler arasında…

FESTİVALİN YEDİNCİ YAŞI

Bu yıl da yine, 21. yüzyılın en önemli sorunu haline gelen mülteci hikâyelerine yer veren festival bu bölümde; Ai Weiwei’nin The Rest, Ben Lawrence’ın Hearts and Bones ile Dina Naser’in Tiny Souls isimli filmlerini gösterecek. Ayrıca festival yedinci yaşını, David Fincher’in kült filmi Se7en’ı, sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden Ingmar Bergman’ın klasikleşene eseri Yedinci Mühür’ü ve Akira Kurosawa’nın unutulmaz Yedi Samuray’ı ile kutluyor! Bu filmleri beyaz perdede izleme şansını kaçırmayın derim! Şimdiden iyi festivaller…