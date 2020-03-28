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Yemek yemeği seviyoruz. Özellikle insanlarla aramıza sosyal mesafe koymamız, evimizde kalmamız gereken şu günlerde, sağlıklı yemekler yemeliyiz ki, hem bağışıklık sistemimiz sağlam olsun hem de gereksiz yere kilo almayalım.

Evde kilo almamak için;

Yeterli ölçüde su içmelisiniz

Beyinde açlık merkezi ile susuzluk merkezi yan yanadır. Susuzluk hissi de bazen açlık hissiyle karıştırılabilir. Bizler çok fazla su tüketmeyen bir toplum olarak, bu his karışıklığını daha sık yaşıyor olabiliriz. Bu nedenle susuzluk hissi oluşmadan bol bol su tüketmeliyiz.

Aç kalmaya, aç gezmeye ve minimum yemeye çalışmayın.

Açlık, kendimizi aç hissetmek yani yemeğe karşı duyduğumuz istek gayet normal ve sağlıklı olduğumuzun göstergesi. Evde kaldığımız şu günlerde enerji harcamıyorum diye düşünerek günlük yaşam enerjinizin bile altında kalmaya çalışmayın.

Her gün aynı saate aynı öğünleri yemeliyim, takıntısına girmeyin. Sabah geç kalktım, Öğlen arada kaynadı, yemek yiyemedim, saati kaçtı artık yememeliyim... gibi kalıplarla öğünlerinizi atlamayın, saatlerce aç kalmayın.

Küçük atıştırmalardan kaçmayın

Her zaman istediğimiz yiyecekleri bulamayabiliriz. Ancak uzun süre aç kalmaktansa ara öğünlerde ve yiyemediğimiz öğünlerde küçük ve sağlıklı atıştırmalar açık olun. Metabolizmanızın yavaşlamasını engelleyin.

Sürekli gözünüz ve karnınız aç olmasın

Eğer normalden fazla ve sürekli açlık hissediyorsak beslenmemizde bazı şeyleri yanlış yapıyoruz demektir. İhtiyacımızdan az yemek vücudumuzun az enerji harcamasına sebep olur.

Minimum miktarlarda yemek yemeye çalışmayın

Bazı yanlış yargılar ve kendi kendimize uyguladığımız az ye kilo ver şeklinde uygulamalar, sofradan aç olarak kalkmamıza neden olabilir. Öğün saatlerinde tam olarak doygunluğu sağlayamamak diğer öğüne kadar olan süre boyunca aç kalmamıza yol açar. Kan şekerimiz düşer ve bu durumda canımız tatlı isteyebilir. Günün sonunda ve gecenin ilerleyen saatlerinde çoğu zaman bu isteğimize yeniliriz ve ihtiyacımız olandan daha fazlasını yiyebiliriz. Ana öğünlerimizde, besinleri yeterli miktarda dengeli bir şekilde tükettiğimizde hem ihtiyacımız kadar beslenmiş oluruz hem de mide dolgunluğunu sağlamış oluruz. Aralarda yapacağımız sağlıklı atıştırmalarla da kan şekeri gün boyunca dengelenmiş olur.

Mideyi doldurmak için besin değeri düşük gıdalarla beslenmeyin.

Ana öğünü bir tabak salata ile geçiştirmek, aç kalmamıza neden olabilir. Midemizi hacim olarak dolduran ve içeriği boş gıdalar tüketmek, yeterli enerji vermediği gibi, öğünden kısa bir süre sonra tekrar acıkmanıza neden olur. Bu tür beslenme vücudumuzun çalışması için gerekli besin öğelerini barındırmaz. Besin gruplarının bir arada olduğu, renkli, yeterli ve dengeli bir öğünle hem mide hacminizi doldurarak tokluk hisseder hem de ihtiyacınız olan besin öğelerini karşılayabiliriz.

ÇOK ÇAY KAHVE İÇMEYİN



Çay ve kahve kafein içeren günün enerjisini yükselten keyifli içeceklerdir. Aynı zamanda bir takım antioksidanlar içerir. Çay ve kahve abartmadan ölçülü dozlarda tüketilirse; metabolizmamızı hızlandırır, kilo vermemizi kolaylaştırır. Ancak miktarını abartırsak vücudu ve mideyi çok yorar, iştahı gereksiz yere arttırır ve kilo almayı kolaylaştırır.