Keşfedilecek yerleriyle şaşırtan şehir Uşak

Halısı ve doğal güzellikleriyle ünlü, aynı zamanda tarım ve sanayi şehri olan Uşak, tarih boyunca önemli bir merkez olmuş. M.Ö 4 bin yıllarından beri yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Parayı bulan Lidyalılar bu bölgede yaşamış ve onların zamanında ‘Kral Yolu’ Uşak’tan geçmiş. Uşak şehrinin adı, Türkçede ‘oğul, torun’, Arapçada ‘aşıklar’, halk dilinde ise ‘esir, köle’ olarak üç anlam ifade ediyor. Uşak ilini Selçuklu Türkleri kurduğu için ‘Uşak’ adını verdiği düşünülüyor. Konuşulan bir diğer rivayete göre de uşak isminin aşık kelimesinden geldiği iddia ediliyor.

TARİH VE DOĞAL GÜZELLİK



Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde şehrin güneyindeki Mende Köyü büyük bir kasabadır ve adı Menos’tur. Oğuz Türkmenleri buraları istila etmiş, O zaman Uşak’ın olduğu yer boştur ve Mende Beyi’nin mandırasıdır. Mandıraya oğullarını koymuşlar ve beyler mandıraya her gidişinde oğullarını kastederek, ‘Ben Uşak’a gidiyorum’ şeklinde haber bırakırlar. Tekrarlanan bu deyim de zamanla bir semt ismi olarak söylenegelir.

Genel olarak Afyon, Antalya, İzmir ve Denizli yolları üzerinde kalan Uşak ili gezi ziyareti için pek düşünülen bir şehir olmamış. Ama Uşak, binlerce yıllık tarihinin yanı sıra pek çok doğal güzelliğe sahip olan, görülmeye değer kentlerdendir. Uşak’ta gezilmesi, görülmesi gereken birçok yer var. Bunları kısaca sıralarsak, ilk önce dünyada ikinci olan bir kanyon olan Ulubey Kanyonu’nu ele almamız gerekir. Uşak-Ulubey’de bulunan bu güzel kanyon, il merkezine 30 km uzaklıkta. Binlerce yıllık arkeolojik buluntuların sergilendiği Arkeoloji Müzesi ve Atatürk ve Etnografya Müzesi’ni gezilecekler listenize mutlaka almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca Uşak’ta Blaundus Antik Kenti ve Banaz Akmonia Antik Kenti’ni meraklıları için önerebiliriz.

Doğal güzellik olarak ise, Evrenli Doğal Parkı, Ilıcak Subaşı Parkı, Göğem Göleti, Takmak Göleti, Karaağaç Göleti’ni şehirde gezilecekler listenize yazabilirsiniz.

Şehirde bunların dışında, gezilecek yerleri de şöyle sıralayalım:

Burma Camii: Yaklaşık 430 senelik bir tarihe sahiptir. Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hazretleri’nin imamlık yaptığı camidir.

Clandras Köprüsü: Merkeze 45 km uzaklıkta. Yaz aylarında çok daha güzel manzarası olan bu köprüyü mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Taşyaran Vadisi: Yenişehir mevkiinde bulanan vadi yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezi.

Atapark: Şehir merkezinde bulunan park, ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor.

Zafer Anıtı: Merkeze 15 km uzaklıkta Göğem Köyü’ndedir. 2 Eylül 1922’de Uşak düşmandan kurtulur. Yunan orduları komutanı General Trikopis, Göğem Köyü’nde Türk askerlerine esir düşer.

Ulu Camii: Merkezde yer alan çarşıda bulunan camiinin yapılış tarihi bilinmiyor. Ancak görülmeye değer güzel bir camii.

Kaplıcalar: Uşak denilince akla gelen yerlerden biri de kaplıcalardır. Özellikle Aksaz Kaplıcası, Örencik Kaplıcası ve Hamamboğazı kaplıcaları, en bilinenleridir.

Tarihi Uşak Evleri: Uşak’ın simgelerinden olan ve Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış olan ‘Tarihi Uşak Evleri’ mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.

Uşak Bedesteni: Şehir merkezinde bulunan ve günümüzde Sahaflar Çarşısı olarak da bilinen Uşak Bedesteni görebileceğiniz ve alışveriş yapabileceğiniz yerlerden.

Peri Bacaları: Uşak gezisi sırasında peri bacalarını görünce oldukça şaşırmıştım. Uşak’a 50 kilometre uzaklıkta, Manisa’nın Kula ilçesindeki peribacaları, bence görülmeye değer yerlerden. Yoğun ilgi çeken peribacaları görenleri hayran bırakıyor. Vaktiniz varsa görmenizi tavsiye ederiz.

ZENGİN BİR MUTFAĞI VAR



Anadolu’nun birçok şehri zengin mutfaklarıyla bilinir ama Uşak’ın çok bilinmemekle birlikte iyi bir mutfağa sahip olduğunu görüp şaşırıyoruz. Uşak, Türkiye’nin ilk şeker fabrikasının kurulduğu yerdir. Uşak yemekleri et yemeklerinin yanısıra Ege’nin ot yemeklerine de, hamurişi yiyeceklere de evsahipliği yapıyor. Tarhana çorbası, alacatene, keşkek, çömlek eti, muska böreği, çingene böreği, bamya, cepleme, şehriye, katmer, bükme, peksimet, katmer, demir tatlısı, cendere tatlısı, kırmızı helva, haşhaş sürtmesi, susam sürtmesi başlıca sayabileceğimiz Uşak yemekleridir. Fakat bunları şehirde bulabileceğiniz lokanta maalesef zor bulunuyor.

ŞEHRE NASIL GİDİLİYOR?



Uşak’a en yakın havalimanı Denizli Çardak Havalimanı’dır. Yaklaşık 130 km’dir. Fakat Çardak’tan Uşak’a gidiş için araç bulmak zor olabilir. Adnan Menderes Havalimanı’ndan Uşak’a gitmek isteyenler için Uşak-İzmir arası ise 220 km’dir.