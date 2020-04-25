Katalogdan hayali değil, işte Türkiye'den gerçek evler

ali.demirtas@aksam.com.tr

Daire adlı Youtube kanalı Türkiye’nin dört bir yanından, yaratıcılıkta ve özgünlükte zirve yapmış, farklı ölçeklerdeki evlere konuk olarak, o evleri sahipleriyle birlikte dolaşıp izleyenlerle paylaşıyor. Bu paylaşım süreci herkes için hem çok öğretici hem de kendi evleri için ilham kaynağı olabiliyor…

Ağzı olan konuşuyor misali, video paylaşım platformu Youtube’da da herkes içerik üretebiliyor, kanallar açıyor, sayısız videolar yükleyebiliyor. Kısacası herkes potansiyel Youtuber. Bu nicelik içinde niteliğe rastlamaksa çok zor. İşte o nitelikli içeriklerden birini geçtiğimiz günlerde, karantina sürecinde bilgisayar başında bakınırken keşfettim: Daire adlı Youtube kanalı. Bu kanal Türkiye’nin dört bir yanındaki özenle döşenmiş, kendine özgü evleri tüm ince detaylarıyla anlatarak izleyiciyle buluşturuyor. Evin anlatıcısı ise pek tabii sahibi. Mimariyle ister ilgilenin ister ilgilenmeyin, bu birbirinden karakteristik evleri gezmek, insana hem keyif veriyor hem de verdiği bilgilerle öğretici olabiliyor. Üstelik anlatılanlar kendi eviniz için de ilham verici detaylar barındırabiliyor. Çünkü, Daire’nin gezdiği evlerin, insanı değişime ve küçük detaylardan keyif almaya iten bir yanı da var. Benim kanalı keşfetmeme neden olan video ise Bodrum’daki 5+1 evini büyük bir özenle anlatan Mehmet’in videosuydu. Bu karantina sürecinde ferah, bahçeli ve geniş evini izlemek ve kendisinden dinlemek bana çok iyi geldi…

AMAÇLARI TASARIM KAYGISINI HERKESE GEÇİREBİLMEK

2019 yılında Demir tarafından hayata geçirilen projede 7 kişilik bir ekip var ve herkes işin bir ucundan tutuyor. Daire’yi kanal yapımcısı Eda Demir ile konuştuk. Eda bir mimar değil. Eski bir reklamcı, yeni bir yapımcı. Mobilyalara, tasarıma ve dekorasyona annesinden kendisine geçen bir ilgisi varmış.

Demir kanal fikrinin ortaya nasıl çıktığını şöyle anlatıyor: “Youtube yapımcılığı, içerik üretimi benim mesleğim; dekorasyon da en büyük hobimdi. Youtube’da müzik kategorisinde ve yemek kategorisinde kanallar yönetirken yoğunluğumuzun azaldığı bir dönemde kendimi mutlu etmek için bir yapım hazırlamaya karar verdim. Bu, çok uzun zamandır kafamda kurguladığım ‘Daire’ projesi idi. Kurumsal kimlik, isim çalışması, ev ve ev sahibi araştırması derken ilk birkaç bölüm kafamızda şekillenince çekim ve arkasından da yayın takvimi geldi.”

ANLATI: MİMARLARDAN, POTANSİYEL MİMARLARA

Demir, bu projeyle ne hedeflediğini, amacının ne olduğunu ise şu sözlerle özetliyor: “İnanması güç olsa da başlamadan önce tamamen kendimi mutlu etmek, kendim gibi insanlarla tanışmak, Türkiye›nin geneline hitap etmese de benim meraklarımı ve heyecanlarımı besleyecek bir iş yapmaktı. Fakat izleyiciyle buluşup kısa sürede popüler olunca artık tamamen kendim için yapıyorum deseniz de bu yalandır. Amacımız yine kendi mesleğimizi yapmak ama bunu bir izlenme, kazanma, beğenilme kaygısı olmadan, ‹ülke şuna hazır / şuna hazır değil› demeden genel geçer bir tasarım anlayışını herkese geçirebilmek. Biz insanlara ‹evini say, evini sev, evin senin için değerli, evin en çok vakit geçirdiğin yer’ diyoruz. Dekorasyonun da tamamen maddiyatla ilgili olmadığını, zevkin geliştirilebilir ve öğrenilebilir bir şey olduğunu göstermeye çalışıyoruz.”

Kanalın dolaştığı evlerin sahipleri arasında mimarlar da yer alıyor. Bu durum da doğrudan bazı anlatımları çok daha öğretici kılıyor; hem mimariyle ilgilenenler için hem de potansiyel mimarlar için. Eda, meslek olarak mimari, tasarım, iç mimariye ilgi duyduğunu söyleyen çok fazla öğrenciden mesaj aldıklarını söylüyor. Demir konuk olarak gidecekleri evleri nasıl belirlendiğinin sürecini ise şöyle anlatıyor: “Bu iki taraflı bir süreç, hem biz insanlara ulaşıyoruz, hem de insanlar bize ulaşıyor. Yapımcı olarak örneğin trendleri doğru uygulamış olduğunu gördüğüm, trendlerden tamamen uzak ama çok özgün bulduğum ya da mimarisiyle, yapısıyla çok dikkat çeken evleri seçiyorum. Biraz hislerle ilerleyen bir şey, eğer anlatılacak bir tarafı olduğunu düşünüyorsak çekiyoruz.” Eda bugüne kadar gittikleri evlerde ya da o evlerin sahiplerinde kendilerini en şaşırtan şeyin ise, genellemelerin aslında ne kadar yanlış olduğuymuş: “Türkiye›de böyle evler mi varmış? kalıbını yıkabileceğimizi görmek. Çok farklı meslek gruplarından, çok farklı sosyo-ekonomik altyapılardan insanların çok kafa yordukları, çok özen gösterdikleri, stil sahibi evlerine konuk oluyoruz.”