Bu hafta rotamız Karadeniz’in incisi Trabzon. Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illeriyle çevrili Trabzon’un kuzeyinde Karadeniz bulunuyor. 18 ilçesi bulunan Trabzon’un yaklaşık 800 bin nüfusa sahiptir. Tarihi M.Ö. ikibin yılına kadar dayanmaktadır. Kentin adına ilk kez, Yunanlı filozof ve tarihçi Ksenophon’un “Anabasis” adlı eserinde “Trapezos” olarak rastlanılmaktadır. Bu isim dört köşe anlamındaki Trapezustan gelmiştir. 1461 yılında, bizzat Fatih’in komuta ettiği ordu tarafından kuşatılan Komnenos Krallığı’nın başkenti Trabzon, kuşatmaya uzun süre dayanamayarak teslim oldu ve böylece Türklerin egemenliği altına girdi. Kanuni Sultan Süleyman 1495’te Trabzon’da doğdu. 15 yaşına kadar çocukluğunu Trabzon’da geçirdi.



Muhteşem güzellikleri nedeniyle son yıllarda yerli yabancı turistlerin gözde ziyaret mekanı olan Trabzon’a en fazla yaylaları için ziyaret ediliyor. Maçka (Solma, Mavura,Kiraz, Çakırgöl) yaylaları, Lapazan, Karadağ, Hıdırnebi, Kuruçam, Erikbeli, Sazalanı, Sis Dağı, Kadırga, Çatma Obası, Mızraklı Su, Düzköy başlıca yaylalar olarak anılabilir.

Bunların dışında Trabzon’da ziyaret edilmesi gerekenyerleri sıralarsak;

Sümela Manastırı: Sümela Manastırı en çok turistin ziyeret ettiği yerdir. Kayalar üzerine kurulan Sümela Manastırı halk arasında ‘Meryem Ana’ olarak da anılır.

Ayasofya Müzesi kilise olarak yaptırılmıştır. Daha sonraki yıllarda hastane ve cami olarak kullanılan kilise, restorasyon çalışmaları sonucu günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Trabzon Kalesi: MS 5. yüzyılda inşa edilmiştir. Mutlaka görülmesi gerekenler listesinde olmalı.

Uzungöl: Tabiat harikası kartpostallık görüntüsüyle Uzungöl Trabzon’un gözdesi ziyeret mekanıdır. Sadece Uzungöl’de 2 gün geçirilebilir.

Vazelon Manastırı: Vazelon Manastırı, Sümela Manastırı’ndan farklı olup içerisinde mağaralar bulunmaktadır.

Altındere Vadisi: Milli park olarak ilan edilen bölgede bitki ve hayvan çeşitliliği dikkat çekiyor.

Peristera Manastırı: 8. yüzyılda kurulmuş Maçka- Şimşirli Köyü’ndeki manastır, görülmesi gerekenler listesine eklenmeli.

Atatürk Köşkü Müzesi: Barok mimariyle yapılmış yapı, Atatürk’ün 1924 yılında Trabzon’a yaptığı gezide beğendiği yapıdır.

Boztepe: Trabzon’u yukarıdan kaşfetmek isterseniz ve burada keyif yapmak istiyorsanız Boztepe’yi ziyaret edebilirsiniz.

Ne yenir Trabzon’da diye sorarsanız ilk önce akla gelen tabii ki Karadeniz yemekleridir. Ve hamsi denince akla gelen ilk yer Trabzon. Hamsiden yapılan çeşitli yemekleri ve karalahanasıyla meşhur Trabzon mutfağı oldukça zengindir. Çok çeşitli yemekler yapılmakta ama hamsi kuşu ve karalahana yapraklarından hazırlanan sarmayı mutlaka deneyin. Mısır ekmeği Trabzon sofralarının vazgeçilmezidir. Mıhlama, hamsili pilav, Trabzon pidesi, Kaygana, Akçaabat köftesi, Hamsiköy fırın sütlacı, burma tatlı, Laz böreği tatlısı Trabzon’da mutlaka tadılması gereken lezzetlerdendir.

Trabzon’da nerede kalınır?

Trabzon merkezde ve ilçelerde misafirlerini ağırlayan birçok otel ve pansiyon bulunmakta buralarda konaklama yapma imkanı oldukça geniştir.

Trabzon ilimize ulaşım imkanları da oldukça fazladır. Karayolu ile de yolculuk yapabileceğiniz Trabzon’a havayolu seferi de oldukça fazladır. Trabzon Havalimanı en çok sefer yapılan havalimanları arasında bulunmaktadır. İstanbul’dan 1,5 saat içinde Trabzon’a yolculuk yapılmaktadır.

Karadeniz bölgesi gerek mutfağıyla, gerek doğal ve tarihi güzellikleriyle herkesin ilgisini çekebilecek bir bölge. Karadeniz yaylalarında stres atabilirsin veya Trabzon merkezde tarihi turistik yerleri gezebilirsin veya hiçbirini yapmak istemiyorsan Trabzon’un eşsiz mutfağında mideni şenlendirebilirsin. Görüldüğü gibi Trabzon, herkese hitap eden bir tarafı bulunan, Karadeniz’in eşsiz bir mekanı.