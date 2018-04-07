Kapadokya'nın tam zamanı

Kapadokya, Unesco Dünya mirası listesinde bulunan çok özel bir coğrafya, tarihi MÖ 7000 yılına dayanıyor. Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Romalılar,Selçuklular, Osmanlılar Anadolu’da yaşayan hemen hemen bütün uygarlıklar bu bölgede barınmışlar, yaşamışlar, iz bırakmışlar. Adını, Farsça “Güzel Atlar Ülkesi” anlamında Katpatuka’dan alan Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’dir. Yaklaşık 60 milyon yıl önce yanardağ lavlarının meydana getirdiği peribacaları ve yeraltı şehirleri, gezmek ve görmek için doyumsuz bir coğrafyadır.



Kapadokya bölgesinde gezilecek görülecek o kadar çok yer vardır ki, hepsini görmeye kalksanız 1 hafta yetersiz kalır. Ama yine de size gezilecek yerlerin küçük bir listesini yapalım. Uçhisar Bölgesi’nde Uçhisar Kalesi, Güvercinlik Vadisi, Cevizli, Göreme Bölgesi’nde Göreme Açıkhava Müzesi, Aşıklar Tepesi, Çavuşin Köyü, Paşa Bağı ve Zelve Bölgesi ve Devrent, Ürgüp Bölgesi, Ortahisar Bölgesi, Kızıl Vadi, Avanos Bölgesi, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirleri, Ihlara Vadisi belli başlı gezilmesi gereken yerlerdir.

Kapadokya, dünyada benzeri olmayan peri bacaları ünlenmiş ilginç bir coğrafyadır. Bu bölgede o kadar çok gezilecek ve görülecek şey var ki ne kadar gezerseniz gezin mutlaka bir eksik kalacaktır. Yukarıda saydığımız mekanların gezileri dışında yapılacak şeyleri sıralarsak, balon turu, atv turları, vadi yürüyüşleri, çanak çömlek yapımı, atlar ile gezinti turları sıralanabilir. Atv ile gezme seçeneğinde kiralama merkezlerinden bu araçlar kiralanabiliyor ve durumunuz buna uygunsa, bu alternatif geniş coğrafyayı en güzel gezme yollarından biri olarak düşünebilir.

Burada balon gezilerinden kısaca bahsedelim, Kapadokya’ya gelip de balon gezisi yapmamak olmaz. balonla Kapadokya’nın o eşsiz güzelliğini havadan mutlaka görmek gerekiyor. Balonlar, Avanos ve Göreme bölgesinden kalkış yapıyorlar. Sabah saatlerinde kalkış olduğu için, balon gezisi için gece yarısı kalkmak gerekiyor. Kapadokya Bölgesi’ni sabahın ilk ışıklarıyla yukardan seyretmek müth,ş bir keyif veriyor. Bu arada son zamanlarda Bir çok kişi de evlilik teklifi için balon gezisini tercih ederek bunun için organizasyon yapabiliyorlar.

“Kapadokya’da ne yenir?” diye sorarsak, ilk akla gelen Testi Kebabı’dır. Arapaşı, bütün kuzunun tandıra asılmasıyla yapılan çebiç, peşmani, el açması mantı, aside helva , nohutlu yahni ve çömlekte kuru fasulye, Kapadokya Mutfağı’nın yıldız yemekleri arasında sayılabilir. Burada testi kebabına özel bir bölüm açmamız gerekebilir, kuzu eti, domates, soğan, sarımsak ve duruma göre mantar, patlıcan, patates gibi sebzelerle yapılan bu kebap, testide az ateşte pişirilerek yapılıyor. Kebapların konduğu testiler özel kaplamayla Avanos’ta yapılıyor. Konuklara pişirildikten sonra testi kırılarak sunum ve servis yapılıyor. Bu da yemek zevkinin yanında görsel bir şölen de oluşturuluyor.

Kapadokya bölgesi yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bölgede bol miktarda kalınacak otel ve pansiyonlar mevcut ayrıca, mağara otellerde de geceleme imkanı bulunuyor. Kapadokya bölgesinin merkezi sayılabilecek Nevşehir’de ve diğer merkezlerde her bütçeye uygun oteller bulunuyor. Kapadokya’ya ulaşım karayoluyla yapıldığı gibi, hava ve demir yolları ile ise Kayseri üzerinden yapılıyor. İki ilin arası 80 km, yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir.

Ne kadar anlatırsak anlatalım Kapadokya bölgesi görmeden anlaşılacak bir yer değil. Dünyada başka örneği olmayan Kapadokya’yı her yıl binlerce turist keşfetmeye çalışıyor. Bu kadar çeşitliliği ve güzelliği görmek için bahar ayları en uygun zaman.