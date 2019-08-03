Kahramanmaraş: İnsanları sıcak, kebabı leziz şehir

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Dondurması soğuk

İnsanları sıcak

Kebapları leziz

Kahramandır şehrin kendisi…

Yine sardı bizi efsane dondurma krizi, haydi o zaman başlasın turumuz…

Şehre ilk adımını atınca hissediyor insan neden ‘Kahraman’ Maraş olduğunu… Havası sert, insanı mert, doğası ise bir hayli güzel Anadolu şehri… Bir dondurma neden baltayla kesilir oraya gidince anlıyorsunuz.

Şehir turuna Kahramanmaraş Kalesi’nden başlıyorum her şehri gidişimde. Harika bir manzarası var. İçinde şirin küçük bir müze bulunuyor. Tarih boyunca şehre hakim kalede nice savaşlar yaşanmış ama bana göre en önemlisi elbette Kurtuluş Savaşı… Kalenin savaştaki yeri çok önemli, en yoğun çatışmaların olduğu yerlerin başında geliyor…

Ulu Camii, Taş Medrese

Hava sıcak ama öyle bunaltıcı değil, basmıyor. Zaten dondurma yemek için bahaneler arıyoruz. Biri “sıcak dese” dondurmacıda alacağız soluğu… Şehirde ikinci durağımız Ulu Cami, kesinlikle görmeniz gereken yerlerden biri… Anadolu gezilerimde nerede bir Ulu Cami görsem kesinlikle uğrarım. Ayrı bir güzelliği var bu tarihe meydan okuyan camilerin.

Döngel Mağarası Macerası

Gitmişken kesinlikle çok yakınında bulunan Taş Medrese’ye de uğramayı ihmal etmeyin. Şehrin simgeleri durumunda… Ve bir de Demirciler Çarşısı, bana hep huzur verir demirden, bakırdan çıkan o güzel sesler, doğanın melodisi ise emeğin tıkırtısı, güzel bir orkestraya dönüşüyor… Aynı zamanda tarihe yolculuk yapacağınız harika yerler.

Mağara üç bölümden oluşuyor. Kentin en önemli turizm merkezlerinden… Doğası, manzarasıyla heyecanlı bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız görmeden dönmeyin derim sizlere…

Kahraman Maraş’ta daha anlatacak o kadar mağara, şelale var ki hepsini tek tek anlatmaya kalksam yazı dizisi olur. Huzur ve sakin bir yer arıyorsanız size Fırnız Köyü’nü önerebilirim. Dere kenarına yapılan mesire alanları harika, yaz sıcaklarında dinlenmek için ideal bir yer. Özellikle hafta sonları piknik yapmak için güzel bir alternatif… Suyun ve ateşin çekiciliği dışında, ruhuma iyi geldiğini iyi biliyorum. Yaz aylarında deniz kenarında yakılan ateş ile dere ve şelale sesi beni iyileştiriyor.

Eshab-ı Kehf Külliyesi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren, 1215 tarihinde Selçuklular tarafından yaptırılan, Eshab-ı Kehf Külliye ve Camisi Kahramanmaraş için çok önemli tarihi bir yapı. Afşin İlçesi’nin 8 km. batısında yüksek bir sırt üzerinde yer alan külliyenin yenilenmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Yedi Uyuyanlar Efsanesi

Rivayete göre, putperestliğin yaygın olduğu dönemde, Allah’a inanan 6 genci öğrenen kral, onları öldürmek ister. Bunu öğrenen gençler çareyi kaçıp saklanmakta bulurlar. Dağlara doğru giden gençler köpeği olan bir çobana rastlarlar. Onlara rehberlik eden çoban ve köpeği Kırmitte ile birlikte mağarada saklanırlar. Onların izini süren kralın askerleri, mağaranın ağzını yıkarak kapatır ve onları orada ölüme terk ederler…

Mağarada uyuya kalan 7 kişi bir gün uyanırlar çok acıktıkları için ve yakındaki köyden yiyecek almaya karar verirler. İçlerinden biri köye gider ve ekmek alır. Parayı uzattığında ise köylü şaşırır çünkü paranın 300 yıl önceye ait olduğu anlaşılır. Allah yolunda yıllarca uyuyan o gençlere “Yedi Uyuyanlar” denir. Herkesin uğraması gerekir. Ama Yedi Uyuyanlar Mağarası Anadolu’da birçok ilimizde bulunuyor. Sevgili dostlar aslında bunlar sadece benim gözlemlediklerim ama dahası için ya da enfes dondurma için siz de bu kente uğrayın.