Kadir Avşar, moda dünyası sihirli bir tünel gibi...

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Son yıllarda moda dünyasında video kurguları ve ürünleri dijital olarak tanıtmak oldukça popüler. Sektörümüzün genç ve başarılı isimlerinden moda fotoğrafçısı ve yönetmen Kadir Avşar ile birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Moda fotoğrafçısı olma tercihiniz nasıl şekillendi?

Mercedes Benz Fashion Week İstanbul 2018-19 organizasyonlarında ünlü sanatçıların ve influencer’ların fotoğraf ve videolarını çekerken kendimi bir anda moda camiasının içerisinde buldum. Burada edindiğim deneyim ve tecrübelerin ardından markalardan gelen iş tekliflerini değerlendirerek moda fotoğrafçısı olma yolunda ilerledim.

Branşınızda eğitimli olanlardan mısınız, yoksa alaylı mısınız?

Küçük yaşta analog fotoğraflar çekerek başladım bu işe. Bu konuda herhangi bir eğitim almadım. Kırıkkale Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nü kazandım. Bir taraftan fotoğraf ve videoya olan ilgim her gün artarken bir taraftan da okulumda temel bilgilerimi geliştirdim. Başarılı olduğum çalışmalar sayesinde bu alanda ilerlemeye devam ediyorum.

Kariyerinizde ünlü isimlerle çekimler yaptığınızı biliyoruz, bu özel bir fokus mu?

Farklı bir bakış açısı ve fotoğrafların çekildikten sonra tamamen özgün bir şekilde işlenmesi fotoğraflara kattığım hissiyat ve duygu çekimlerimi daha üst seviyeye taşıdığını, bu nedenle ünlü isimlerin de dikkatini çektiğini düşünüyorum.

Moda çekimleri sırasında ekibinizde ne tarz profesyoneller oluyor ve bu ekibe siz mi karar veriyorsunuz?

Moda çekimlerimizde muhakkak; makyaj uzmanı, stil danışmanı ve saç stilistleri gibi sektöründe kendini geliştirmiş, edindiği tecrübelerini projeye ve bana yansıtan profesyonel bir ekip ile çalışıyorum.

Sezon trendleri ve koleksiyonlardaki dinamizm sizin tarafınızda nasıl ilerliyor?

Hızlı değişen moda ve farklı yapılardaki koleksiyonlara ayak uydurmakta zorluk çekmiyorum. Hepsinin ayrı bir hikâyesi veya çıkış noktası var. Bu daha bana ilham veriyor. Her seferinde yeni bir bakış açısı kazanıyorum.

Kadir Avşar’ın ilham noktaları nelerdir?

Festival filmleri ve yeni jenerasyon dizileri izliyorum. Buradan esinlendiğim veya bana farklı bakış açıları katan fikir ve düşünceler oluyor. Seyahatlerim sırasında gerek sosyal medya kullanarak gerekse moda dergileri ve trendleri takip ediyorum. Bunun yanı sıra okuduğum kitaplar, yeni insanlar, yeni projeler bana ilham kaynağı oluyor.

Fotoğraf sanatçılığının yanı sıra video yönetmenliği de yapıyorsunuz. İkisi için tutku noktalarınızı öğrenmek isteriz?

Her ikisi içinde oluşan tutkularım ve hissiyatlarım birbirinden farklı. Fotoğrafta ânı yakalamak, videoda ise daha çok anı yaşatmak, müzik uyumu ve kurguyu hayal gücümle birlikte daha da yukarıya taşımak burada iki işi birbirinden ayırıyor.

Hayranı olduğunuz moda karakterleri ve fotoğraf sanatçıları kimlerdir?

Moda karakteri olarak birkaç isim ile birlikte çalışmayı çok isterim. Bunlar; Kate Moss, Bella Hadid ve Kendal Jenner.

Başarılı bulduğum, yaptığı işleri severek, yakından takip ettiğim ve ilham aldığım Mert Alaş - Marcus Piggot ikilisi bana göre bu konuda zirvede olan fotoğraf sanatçılarıdır.

En sevdiğiniz Şehir: İstanbul

Kitap: Sanatın Öyküsü (E. H. Gomrich),

Model: Bella Hadid

Sanatçı: Lana Del Rey

Oyuncu: Milla Jovovich