Kadınların mutlaka izlemesi gereken filmler

Mad Max: Fury Road



Kült film serisi Mad Max’in 30 yıl sonra gelen devam filmi, tüm zamanların en iyi aksiyonları arasında gösterilmekle kalmayan, aynı zamanda kadın temasıyla da öne çıkan ve kadını yücelten filmlerden…

Erin Brokovich

Julia Roberts’ın Oscar’lı performansıyla büyülediği Erin Brokovich, hukuk eğitimi almamış olmasına rağmen, çok önemli davalarda başarıya ulaşan mücadeleci bir kadının öyküsünü anlatıyor.

Kill Bill

Quentin Tarantino’nun, uzunluğu sebebiyle iki bölüm halinde yayınlanan filmi, dövüş filmlerinden, westernlere, Japon animelerine değin çok geniş bir yelpazede türler arası geçiş yapan; Uma Thurman’ın unutulmaz performansı, absürt ve yoğun şiddet sahneleri, dövüş sekanslarının ustalığı ve müzikleriyle müthiş bir stilize sinema örneği…

The Hours

Stephen Daldry tarafından beyazperdeye uyarlanan The Hours, üç farklı zaman diliminde yaşayan üç kadının hayatlarını Virginia Woolf’un meşhur eseri Mrs. Dalloway ekseninde birleştiriyor.

Women on the Verge of a Nervous Breakdown

Sevgilisi tarafından terk dilen bir kadının, yakınları yüzünden yavaş yavaş sinir krizinin eşiğine yaklaşmasını eğlenceli bir dille anlatan film, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın en sevilen yapıtlarından…

Thelma & Louise

Ridley Scott’ın meşhur feminist yol filmi Thelma & Louise, garsonluk yapan Louise ile kocasıyla olan sıkıcı yaşamından bunalan Thelma’nın bir hafta sonu seyahatine çıkmaya karar vermeleriyle başlarına gelen trajik olayları ele alıyor.