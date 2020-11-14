Kadın cinayetlerine şarkı ile isyan etti! 'Yaşamak İstiyorum'

Tüm Türkiye’yi derinden yaralayan Pınar Gültekin cinayetinin ardından bir kadın olarak yaşadığı duyguları kaleme alan İlkim, müzisyen arkadaşı ile birlikte daha sonra bunu rap tarzında şarkı haline getirdi. “Bu konuda farkındalık oluşturmak istedim. Artık şiddetin her türlüsü son bulsun” diyen İlkim, bunun için kadın dernekleriyle çalışacağını söyledi. Kosova’da dünyaya gelen ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra meslek tercihini müzikten yana yapan İlkim AKŞAM Cumartesi’ye konuştu.

“İstanbul’da öğrenciyken bir sürü kişinin bu konudaki hikâyelerini dinledim. Pandemi sürecinde ailemin yanında Muğla-Akyaka’da kalıyordum. Pınar’ın kaybolduğu haberini aldık. Pınar arkadaş çevremdendi, o an kötü şeyler hissettim ama konduramadım. Sonra onun cesedini bulan jandarma ile görüştük. Korkunç bir andı, Pınar anısına Akyaka’da yürüyüş düzenledik. Yoğun duygular yaşadığımda ben mutlaka bunu yazarım. O gün de Pınar’ı içine katarak bu konudaki duygularımı yazdım. Rapçı arkadaşım Merco aradı, yazdıklarımı onunla paylaştım. ‘Bu konuda artık bir şeyler yapılması gerekiyor’ dedim.”

EĞLENCEDEN DAHA ELZEM

“Daha önceden de yazdıklarım ve bestelediğim şarkılar vardı ama ilk şarkımın bu olacağı hiç aklıma gelmezdi. Bir vatandaş, bir kadın olarak bunu yapma zorunluluğu hissettim kendimde. Nakarat bölümünü cinsiyetsiz bıraktım çünkü şiddeti sadece kadınlar görmüyor. Bu benim için büyük bir yaraydı, aşkı, eğlenceyi her gün konuşuyoruz ama bu daha elzemdi bana göre. Ve ‘Yaşamak istiyorum’ çıktı ortaya.”

FARKINDALIK OLSUN İSTEDİM



“Bu şarkıyı; şiddete meyledecek biri dinlediğinde ‘ben ne yapıyorum’ deyip kendine gelmesi, bu konuda görüşleri olan ancak dile getirmeyenlerin de artık sesini yükseltmesi, unutanların hatırlaması için yazdım yani bu konuda farkındalık oluşturmak istedim. Şarkı dinleyiciyle buluştuğunda çok güzel geri dönüşler aldım. Bir arkadaşım geçmişte tacize uğradığını, bunun kendisini çok yaraladığını, böyle bir şarkının varlığının bile kendisini iyi hissettirdiğini söyledi. İnsanlarda biraz olsun farkındalık oluşturabilirsem ne mutlu bana.”

KADIN DERNEKLERİYLE ÇALIŞACAĞIM

“Pandemi sürecini geride bıraktıktan sonra kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ciddi çalışmalar yapan bir kadın derneği ile çalışmak istiyorum. Onların çalışmalarının bir parçası olarak maddi ve manevi her türlü desteği vermek için elimden geleni yapacağım.”

KENDİMİ EN İYİ MÜZİKLE İFADE EDEBİLDİĞİME İNANIYORUM...

İkinci single hazırlığında olan İlkim, meslek tercihini; mezun olduğu uluslararası ilişkiler alanında değil de sanattan yana yapmasını ise şöyle açıkladı: “5 yaşında org çalmaya başladım, müzik benim vazgeçilmez tutkumdu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede sahneye çıkıp şarkılar söyledim. Bu konudaki oluşumlarda yer aldım. Konservatuvar okumayı çok istedim, kazandım da ancak ailem akademik başarımdan ötürü ‘Müzik gerçekten içinde varsa bir gün kesin çıkar’ dedi. Şimdi galiba o içimdeki müzik çıktı. Kendimi en iyi müzikle ifade edebildiğime inanıyorum.”

“Bundan sonraki müzik çalışmalarım sadece bu yönde olmayacak. İç dünyamın bir tanesi kadına yönelik şiddete duyduğum tepki ama başka tarafında belki aşk hikâyesi olacak. Kısaca dinleyenler aslında İlkim’in dünyasını tanıyor olacaklar.”