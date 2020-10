Jeremy Scott'un ilham veren vizyonu

Milano Moda Haftası’nda Jeremy Scott’ın bu sezon Moschino için ürettiği kukla gösterisini izlemediyseniz size bu kreatif koleksiyon ve sunuma dair detaylı bilgi vermek isterim. Tasarımcı, politik kuklacılık metaforları, gerçek ve sahte sorular aracılığıyla çalkantılı zamanlarımızın bir resmini ortaya çıkartan harika bir show sundu. Jeremy Scott; Seçim, salgın, sosyal huzursuzluk ve gelecek konusunda stresli olan herkes için yapabileceğim en iyi şey fantezi armağanı vermek ve bizi birkaç dakikalığına hepsinden uzaklaştırmaktı; bu küçük moda dünyamızın tadını çıkaralım.

Korona kısıtlamalarından haftalar önce Scott, ilkbahar Moschino koleksiyonunun haute couture’un erdemlerini kutlamaya karar vermişti. Karantina başladıktan sonra Scott, bu ay bir podyum gösterisinin yapılamıyacağından şüphelenmeye başladı. Araştırmasının couture merkezli doğasından esinlenerek, Paris tasarımcılarının II. Dünya Savaşı’ndan sonra işlerini kıt malzeme ve müşteriler arasında finansal çöküntüden kurtarmak için gönderdiği minyatür couture kreasyonları topluluğu olan Théâtre de la Mode’a baktı. Seyahat edemedi. Sonra Muppet’lerin yaratıcısı Jim Henson’ın Yaratık Mağazasını aradı.

Şovlarımı canlı izlemeye gelip alışkın olduğunuz aynı deneyimi yaşatmanın en iyi yolu ne olabilir?” diye sordu. Sana o tuhaflığı, o sihri, o fanteziyi nasıl verebilirim? Yaratık Mağazası ile birlikte, 40 görünümü giymek için en sevilen modellerden kuklalar yaptı. Bunlar ilk önce gerçek boyutlarda yapıldı ve sonra gösteri “yürüyen” 30 inçlik kuklalara sığacak şekilde küçültüldü. Ön sırada ünlü editörler vardı. Minyatür olabilirdi ama büyük bir girişimdi. Aslında bir defileden daha pahalıydı. Her giysi, her kumaş ve her motif, kumaşın özgün özelliklerini kaybetmeden kuklaların boyutlarına uyacak şekilde yeniden orantılanmalıydı. Scott’ın gerçek boyutlu görünümlere eklediği her ayrıntı minyatür olarak yeniden yapılmalıydı. Koleksiyon, haute couture kültürüne saygı duruşunda bulunarak zanaatın klasik jestlerini taklit etti. Aynı zamanda, sanki onların ruhuna bakıyormuşsunuz gibi giysilerin inşasını ön plana çıkardı.