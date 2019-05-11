İşte rahat oruç tutmak için olmazsa olmazlar

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En büyük hazinemiz olan sağlığımıza her zaman özen göstermeliyiz ki hayatın ritmine rahat ayak uydurabilelim. Ramazan ayında da oruç tutarken sağlığımızı korumak ve geliştirmek için bu beslenme tüyolarına kulak kabartalım.

Ramazan ayında sağlıklı ve rahat oruç tutmak için bunları yapmalısınız.

İftar sofranızda sebze yemeğiniz olsun. Sindirim sisteminizin dengeli, sürekli ve sağlıklı çalışmasında, özellikle pişmiş sebzenin etkisi tartışmasız çok büyüktür. Ramazan ayında uzun saat açlığa istinaden sindirim sisteminizde teklemeler olması ve bu durumun hayat kalitenizi gölgeye düşürme olasılığı oldukça yüksektir. Her gün yağlı pişmiş sebze yemeği yemek temel beslenmenin olmazsa olmazıdır. İftarınızı çorbayla açın. Sağlıklı bir çorba mideyi rahatlattığı gibi sindirimi kolaylaştırır. Uzun saatler aç kalmış olan mide için en iyi açılış; sıvı ve hafif bir besindir. Kekik kullanın. Etli yemeklerinize ve çorbalarınıza kekik ilave edin. Kekik lezzet vermenin yanında sindirimi kolaylaştırır, mideyi rahatlatır.

Ramazan pidesiniz iftarda olsun. Beyaz undan yapılan pidenizi, iftarda yemek kan şeker dengesini bozmaması için en önemli zamandır. Özellikle üzerinde çörekotu serpilmiş olan pideleri tercih edin. Sahurda mutlaka tam tahıl ekmeği veya köy ekmeği tüketin. Sahurda uzun süre tok tutacak ancak sindirimi ağır olamayan sağlıklı yiyecekler tüketmelisiniz. Entegre ekmekler içeriğinde bulunan lif ve vitaminler sayesinde rahat ve uzun zamanda mideyi yormadan aşama aşama sindirilir. Sahurda pide yemeyin. Salata ve çiğ sebze yiyin. İftarda ve sahurda mevsim yeşillikleri ve çiğ sebzeler yemeye özen gösterin. Salatanıza zeytinyağı ilave edin. Tatlınızı iftar sofranızda yemeğin hemen üzerine tüketin. Tatlı yemek için en doğru zaman iftar yemeğinin hemen üzeridir. Çünkü; iftar yapılanma öğünüdür. Akşama kadar düşmüş kan şekerini ve enerjinizi yerine getirme işlevi görür. Sağlıklı bir iftar sofrasının üzerine yiyeceğiniz tatlı, enerjisi iyice düşmüş metabolizmanızı yükseltir.

KURUYEMİŞ TOK TUTAR

İftardan sonra gece öğününüz olsun. İftardan 2-3 saat sonra kefirle birlikte fındık, fıstık, badem gibi kuruyemiş yemek; hem tok kalmanızı sağlar, hem metabolizmanızı hızlandır hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Katkı maddelerinden uzak durun; paketli ve işlenmiş gıdaları olabildiğince az tüketin, ev yapımı yemekler yemeyi tercih edin. Oruçluyken minimum hareket olsun. İftardan sonra temiz havada yürüyüş yapın. Uykunuzu tamamlamaya özen gösterin, yeterli uyumaya çalışın, mümkün olursa gün içinde küçük şekerlemeler yapın.

Su için. İftardan sonra sahura kadarki zaman aralığında en az 2 litre su içmeye özen gösterin.