İstanbul'da festival heyecanı başlıyor

Sinemaseverlerin merakla beklediği festival yaklaşıyor… 38. İstanbul Film Festivali, bu yıl yine Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerinden oluşan programıyla dopdolu! Festival kapsamında 12 gün boyunca, 45 ülkeden 186 filmin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de sinemaseverlerle buluşacak. “Fransız tiyatrosunun prensi” lakaplı Alexis Michalik’in son filmi Edmond ile açılacak festivalin en heyecanlandıran haberi ise jürilerden geldi… You Were Never Really Here filmiyle ses getiren yönetmen Lynne Ramsay, bu yılki Uluslararası Film Yarışması’nın jüri başkanı olurken, son olarak Sofra Sırları filmiyle izlediğimiz yönetmen Ümit Ünal da Ulusal Yarışma’nın jüri başkanlığını üstlenecek.



Festivalin galalar bölümü ise her zaman olduğu gibi pek çok filmin Türkiye prömiyerine sahne olacak. François Ozon’un Berlin’de Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan son filmi Grâce à Dieu, Lone Scherfig’in Berlin’in açılış filmi olan The Kindness of Strangers’ı, Kenneth Branagh’ın, Shakespeare’in kendi hayat hikâyesinden bir kesiti sinemaya aktardığı All is True, Claire Denis’nin ilk bilimkurgu filmi High Life, ünlü oyuncu Ralph Fiennes’ın yönettiği The White Crow, Neil Jordan’ın psikolojik gerilim filmi Greta, Sebastián Lelio’nun Gloria Bell’i ve S. Craig Zahler’in, Mel Gibson ve Vince Vaughn’u perdeye taşıyan yeni polisiye filmi Dragged Across Concrete bu bölümdeki filmler arasında... Usta yönetmen Stanley Kubrick’i ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anan festival, yönetmenin 13 uzun metrajlı filmini sinemada izleme şansı sunarken; Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak olan Şerif Gören’in 1987 yapımı On Kadın filmini, yenilenmiş kopyasıyla beyazperdeye getiriyor. Çok sevdiğim Mayınlı Bölge, Antidepresan bölümleri ve Cinemania’da yer alan klasik filmleriyle heyecan yaratan festival, tartışmalı bir biçimde bir dizi galasını da program kapsamında izleyicisine sunuyor. Netflix’in, Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezon açılışını yapacak olan festivalin bu kararını yerinde bulduğumu söyleyemesem de, tercih sinemaseverlerin…

Unutmadan; festival coşkusunu yaşamak isteyenler için biletlerin 23 Mart Cumartesi gününden itibaren satışa sunulacağını belirteyim. O halde şimdiden iyi festivaller!