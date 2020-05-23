İstanbul'a komşu nefes alma durağı: Göynük

Bugünlerde çok hızlı olmasa da, malum olduğu gibi İstanbul, hızlı yaşayan hatta baş döndüren bir şehir. İstanbul’un karşılaştırıldığı metropol sayısı bile dünyada bir elin parmaklarını geçmez. İşte bu hızlı şehrin yakınında hafta sonu nefes alabileceğiniz bir ‘yavaş ilçe’ bulunuyor: Göynük.

Bolu’nun Göynük ilçesi, tarihi ‘İpek Yolu Koridoru’ olarak tanımlanan Geyve-Taraklı-Nallıhan-Beypazarı-Ayaş-Ankara güzergahında yer alıyor. Göynük’ün eski ismi Koinon Gallicanon, anlamı ise ‘olgunlaşmış, göynümüş’ anlamına geliyor, ayrıca ‘keçi kılından yapılan heybe’ anlamına da geldiği de iddia ediliyor.

Göynük, tarihin bütün yapraklarında yer almış bir ilçemiz. Meşhur seyyah Evliya Çelebi de Göynük’ü ziyaret etmiş ve seyahatnamesinde, “8 mahallesi 2000 kadar evi vardır, ahalisi tamamen Türk’tür. 20 Sıbyan mektebi varsa da medrese yoktur” yazmıştır. Ayrıca Gazi Süleyman Paşa tarafından inşa edilen camii ve hamamın yapılışını anlatmıştır.

Tarihi sokakları, 150 yıldan fazla geçmişe sahip konaklarıyla Türkiye’nin sessiz bölgelerinden, eski konaklar cenneti Göynük’ün, diğer bir özelliği de türbeler ilçesi olmasıdır. Osmanlı’nın kuruluş döneminden beri işgal görmemesi, birçok yapının bozulmadan günümüze gelmesini sağlamış. Bu özelliğiyle Göynük, turizm potansiyelini artırarak, ilçeye daha çok turistin ziyaretini mümkün kılıyor.

Açık hava müzesinı andıran Göynük; türbe, çeşme, cami gibi 162 tane sivil mimari esere sahip. Bunların 135’i ev. Bu özelliğiyle Göynük, Türkiye’de ‘kentsel sit alanı’ ilan edilmiş ender yerlerden biridir.

NERELER ZİYARET EDİLİR?



Göynük Evleri

Tarihi dokusu bozulmamış olan Göynük’te 19. yüzyıldan kalma bir çok tarihi Osmanlı tarzı ahşap evler bulunuyor. Bu tarihi evlerden bazıları günümüzde otel olarak kullanılıyor. Hafta sonu gezilerinde buralarda konaklama imkanı bulunuyor.

Akşemsettin Türbesi

Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin, İstanbul’un fethinden sonra buraya yerleşmiş.1389 yılında Şam’da doğan Akşemseddin, Göynük’ten geçerken burayı çok beğeniyor ve bu ilçede 15 yıl yaşadıktan sonra bu huzurlu ilçede vefat ediyor. Fatih Sultan Mehmet, çok sevdiği hocası Akşemsettin için 1464 yılında buraya bir türbe yaptırmıştır. Her yıl mayıs ayında Göynük’te Akşemsettin’i anma etkinlikleri düzenlenir.

Zafer Kulesi

Göynük’ün simgesi haline gelen Zafer Kulesi, kasabanın en yüksek yerindedir ve her yerden görülebilir. 1924 yılında yapılan kule Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kaymakamı Hurşit Bey tarafından yaptırılmış. Zafer Kulesi’nin bulunduğu yere araç çıkmıyor yürüyerek çıkacağınız bu kulenin yolunda meyve ağaçları ve güzel bir patika eşlik ediyor. Buraya çıktıktan sonra buradan şehrin eşsiz manzarasının fotoğraflarını çekebilirsiniz.

Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı

Osmanlılar zamanında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından 1335 yılında yapılan Süleyman Paşa Camii ve Hamamı bu bölgedeki en tarihi yapılardan biridir ve günümüzde de kullanılıyor.

Çubuk Gölü ve Sünnet Gölü

Göynük İlçesi’ne yakın iki göl bulunuyor. Göynük’ten kısa bir süre içinde ulaşabileceğiniz Sünnet Gölü ve Çubuk Gölü muhteşem güzellikte manzaraya sahip. Doğal karaçam ormanları arasında kalan göllerin çevresinde yürüyüş yapabiliyor.

GÖYNÜK’TE YEMEK KEYFİ



Göynük ev yemekleri konusunda bir çok lezzete sahip. Özellikle çorbalardan başlarsak tarhana çorbası, erişte çorbası, düğün çorbası tadına varılması gereken lezzetlerden. Keş (kesik), ev makarnası Göynüklü hanımların el meği göz nuru yemeklerinden. Et yemekleri olarak ise güveç, kuzu doldurma, kavurma ilçede kolayca bulabileceğiniz et yemekleridir. Börek sevenler için ev yapımı su böreği ve yufkaböreği. Pide isterseniz patatesli, patlıcanlı, lorlu, peynirli, kabaklı, ıspanaklı, mancarlı, kıymalı pideleri tadılacak lezzetler listenize ekleyebilirsiniz. Bu arada Göynük’e özel gözlemeler de ilginiz çekebilir. Toprak veya sacda pişirilerek hazırlanır. İçerisine peynir veya ceviz de konulabilir. Bunların da tadına bakabilirsiniz.

Yemek sonrası tatlı derseniz, yöreye özel tatlılardan oklava tatlısı, baklava, höşmerim gibi tatlıları deneyebilirsiniz. Bu Ramazan gününda belki yiyecekten çok bahsettik ama iftardan sonra bu lezzetlerin tadına doyum olmaz. Bu lezzetleri Göynük’te birçok lokantada bulabilirsiniz.

NEREDE KALINIR?



Göynük’e gelen misafirler otele dönüştürülen tarihi konaklarda ve butik otellerde konaklama yapabilir.

İlçe içinde ve göl çevresinde çeşitli oteller bulunuyor.

İSTANBUL’A 240 KM



İstanbul-Göynük 240 km, Ankara-Göynük 230 km, Bursa-Göynük 190 km’dir. Göynük’ün bağlı olduğu Bolu iline mesafesi ise 97 km’dir.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi yakın bir zamanda bitecek ve seyahat kısıtlaması kalkacak. Bu güzel ve şirin ilçeyi ziyaret ederek 2.5 aylık karantina sıkıntılarını bir nebze de olsa atarak, bu güzel doğanın tadını çıkarabilirsiniz.