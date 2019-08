İngilizceyi Michael Jackson ve GOT'tan öğreniyoruz

90’lı yılların en popüler dizilerinden Friends, yüzde 25 oranla katılımcıların en çok izlediği diziler arasında yer alırken; Friends dizisini, 24’lük oranla Game of Thrones takip ediyor. Big Bang Theory, Sherlock, The Walking Dead, Prison Break, Grey’s Anatomy, Doctor Who, Downton Abbey, The Crown ve Suits gibi diziler de öğrenenlerin ilgiyle takip ettiği diziler listesinde yer alıyor. Dizi izlemenin yanı sıra müzik dinlemenin de İngilizce öğrenimi üzerinde faydası olduğunu ortaya koyan Wall Street English’in global araştırmasına göre öğrenenlerin yüzde 28’i pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson’ı dinliyor. Dinleme kabiliyetinin gelişiminde müzik dinlemenin büyük etkisi olduğu belirtilen rapora göre, yüzde 21 Coldplay ve Ed Sheeran, yüzde 19 Rihanna, yüzde 18 Taylor Swift ve yüzde 17 Beyonce dinleniyor. Ayrıca ülke bazında da öğrenme şekillerini ortaya koyan rapora göre; Almanların yüzde 93’ü İngilizceyi okulda öğrenirken yüzde 24’lük bir kısmı İngilizceyi dizi-müzik pratikleriyle geliştiriyor. Raporda göze çarpan bir diğer sonuç ise Endonezyalıların yüzde 59’luk oranında İngilizceyi dizi-müzik pratikleriyle öğrenirken yine yüze 59’luk kısmın okulda öğrenmesi oluşturuyor.