İlk 'sakin şehrimiz' Seferihisar

Temiz denizi, tarihi varlıkları ve güzel doğasıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor. Seferihisar, 12 İyon kentinden biridir, geçmişi MÖ 1000 yıllarına kadar uzanır ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Seferihisar’ın farklılığı Türkiye’nin ilk ‘sakin şehri’ (Citta Slow) olarak yapılması. Citta slow, yani sakin şehir, İtalya’da 1999’da ortaya çıkmış bir harekettir. Uluslararası bir kent hareketi diyebiliriz. Kasabaların ve kentlerin kimliklerini ve özelliklerini muhafaza ederek şehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin haz alabileceği bir hızda yaşanmasının hedeflendiği bir organizasyon, birlik olarak tanımlanabilir.

İLK AKLA GELEN SIĞACIK



Seferihisar’da ‘sakin şehir’ olmak için gerekli 70 civarında kriteri sağlayarak 2009’da, Türkiye’nin ilk ‘citta slow’u olmayı başardı. Seferihisar, bu ünvanı aldıktan sonra Türkiye’de bazı kentler ve kasabalar da kriterleri yerine getirerek bu ünvanı aldı. Seferihisar’da nereleri gezebiliriz, derseniz ilk akla gelen yer Sığacık olur. Sığacık, Seferihisar’ın denizle buluştuğu mahallesinin adı. Sığacık, ilginç mimarisiyle, limanıyla, sokaklarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Marinası ve kalesi mutlaka görülmesi gerekenler listesinde olmalı. Sığacık Kalesi 1522’de Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle yapılmış. Sığacık’ta balık avlayabilir veya yatlarla denize açılıp çevreyi görme imkanına sahip olabilirsiniz. Buranın en önemli ve dikkat çekici mekanı ise, her pazar kurulan Sığacık Kaleiçi ve çevre sokaklara yayılan Sığacık Pazarı’dır. Pazardaki bütün ürünler Seferihisar ve köylerinde üretiliyor. Dışarıdan hiçbir ürünün satılmadığı pazarda, sebze-meyve dışında, otlar, elişi ürünleri ve kıyafetler bulunuyor. Seferihisar’ın ve bölgenin tarihiyle ilgili daha detaylı bilgi almak ve görsel olarak bazı kültürel objeleri görmek isterseniz Seferihisar Kültür Müzesi’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Kültür Müzesi, aynı zamanda kentin hafızası olarak gelecek nesillere bölgenin kültürünü aktarmada önemli bir rol oynuyor. Bunun dışında, 1816’da inşa edilmiş Seferihisar Ulu Cami’de tarihi bir mekan olarak ziyaret edilmeye değer bir yer. Halen faal olan caminin içi çok özel tezyinatlarla kaplı olduğundan ziyaret listenize almanızda fayda var. Seferihisar’a 5 km uzaklıktaki Teos Antik Kenti de oldukça korunmuş olarak günümüze gelmiş. Burada, antik tiyatro, akropol, surlar, antik liman ve Dionysos Tapınağı görülebilir. Meşhur 12 İyon kentinden biri olan Lebedos Antik Kenti de meraklısı için ziyaret edilebilir bir mekan olarak burada bulunuyor. Burayı ziyaret etmek isteyenlere uyarımız, kentteki tarihi eserlerden ayakta kalan pek fazla yapı yok.

ULAŞIMI OLDUKÇA KOLAY



Seferihisar, ‘sakin şehir’ ünvanıyla, mandalina bahçeleri, zeytinlikleri, denizi ve tarihi güzellikleriyle yaşanacak güzel bir kent. Ziyaretçilerine de bu özellikleriyle güzel bir dinlenme vaadediyor. Bu mevsimde Seferihisar’ı ziyaret etmek, size yıllık enerji deposu olarak yüklenebilir. Seferihisar’a havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı yoluyla yapılır. Yaklaşık 55 kilometredir. Diğer yandan karayoluyla İzmir-Çeşme otobanı üzerinden de Seferihisar’a ulaşma imkanı var.

GÜZEL DENİZİ DİLLERE DESTAN



Seferihisar’ın denizi ise oldukça temiz. Çevre illerden ve İzmir’den birçok kişi denizi için Seferihisar’a geliyor. Burada ise denize girilebilecek 3 güzel plaj bulunuyor. Bunlar Akkum, Ekmeksiz ve Akarca plajları. Buralarda temiz denizin keyfini sürmek isteyebilirsiniz. Bu bölgede meraklıları için söyleyelim, rüzgar sörfü ve su sporları yapılan yerler de var.

MANDALİNA VE ZEYTİN DEPOSU



Seferihisar’da ne yenilebilir derseniz liste başı yöresel lezzetler olmalı. Seferihisar’ın yöresel lezzetlerinin başında gözleme geliyor. Bunun dışında, nohutlu mantı, samsades tatlısı, ekmek dolması, enginar dolması, keşkek, tatlı tarhana, yuvalaça, mandalina tatlısı da Seferihisar lezzetleri arasındadır. Seferihisar’ın mandalina ve zeytin deposu olduğunu da burada belirtelim. Bununla ilgili birçok ürüne de Seferihisar’da ulaşabilirsiniz.