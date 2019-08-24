'İlk çocuk onkoloji hastanesini kuracağız'

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Türkiye’de çocuk kanseri denince ilk akla gelen lösemi oluyor. Fakat bunun dışında yüzde 80 oranında farklı kanser türleri çocukları ve ailelerini etkiliyor. Bu zor süreçte çocukların ve ailelerin yanında olmak için kurulan KAÇOD’un Başkanı Burcu Özkan, Başkan Yardımcısı Şimal Okay ve Halka İlişkiler Müdürü Dilay Güldü AKŞAM Gazetesi’ni ziyaret ettiler ve KAÇOD’u anlattılar.

KAÇOD nasıl doğdu?

Bundan 6 yıl önce benim oğluma kanser tanısı kondu. Yaklaşık 3 yıllık bir süreçten sonra maalesef cennete uğurladık. Bu süreçte buradaki çocukların gerçek ihtiyaçlarını biliyorduk. Annemin de desteğiyle biz bunu iyi bir organizasyona çevirdik. Çocuklara gerekenler için bir hareket başlattık. Oğlumun vefatından 1 hafta sonra ben hastanedeydim zaten. İlerleyen zamanlarda baktık iyi gidiyor, Kocaeli Üniversitesi Çocuk Onkoloji bölümü için bir şeyler yapmaya başladık. Rektör hocamızdan, en alt kademedeki personele kadar herkes yardımcı olmaya başladı. Bölümün kurulmasına sebep olan Prof. Dr. Funda Çorapçıoğlu ve tüm hekimler bize yardımcı oldular ve vakıf olmamızı önerdiler.

HEM ÇOCUĞA HEM AİLEYE DESTEK

Önce derneğimizi kurduk, “Kanser Çocuğumuzdan Uzak Dur Derneği”. Yani KAÇOD olarak faaliyet vermeye 3 yıl önce başladık. Tümörlü kanserler Türkiye’de maalesef pek bilinmiyor. Çocuk kanseri dendiğinde lösemi ilk akla gelen oluyor. Tabii ki onlara bir farkındalık oluşturuldu. Biz de kalan yüzde 80’lik kısmı anlatmaya başladık. Tedavi süreleri düşünülürse aslında zor bir süreç geçiriyorlar. Çocukları çok etkiliyor. Onkoloji üzerine kuruldu bizim derneğimiz. Biz çocuklara sadece özel günlerde değil her hastaneye geldiklerinde yardım etmeyi dernek olarak kendimize prensip edindik. Hem çocuk hem de anne için her türlü yardımı yapmak için uğraşıyoruz. Hastanedeki ortam çok zor. Çamaşır yıkanması, yemek yapılması gibi. Dışardan yemek getirilmesi yasak. Bunları kolaylaştırmak için çaba sarfediyoruz.

OĞLUMUN ADINI YAŞATIYORUZ

Yardımları nasıl buluyorsunuz?

Aslında çok profesyonel bir organizasyon var gibi durmayabilir. Hafif ama sağlam adımlarla yürüyoruz. Kocaeli Üniversitesi bize kapılarını açtı. Biz gerçek ihtiyaç sahiplerini biliyoruz. Bize bağış yapan kişilere de gerekli bilgileri veriyoruz. Her zaman ulaşabiliyorlar ve yaptıkları bağışın ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebiliyorlar. Çocukları iyi beslemeye, temiz giydirmeye, ulaşımlarını özel yaptırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl KAÇOD olarak Çocuk Onkoloji Bölümü’nü yeniledik. Üniversite yönetimi de yenilenen bölüme benim oğlumun adını verdi, adı Çınar Çocuk Onkoloji Bölümü oldu. Şimdi yeni hedef bir Çocuk Onjkoloji Hastanesi yapımı.

OYUNCAK YERİNE YEŞİL MERCİMEK

Tek kişilik odaları olan, beslenmesi özel olduğu için özel mutfak, kapıda bekleyen babalara da hizmet edebilecek bir hastaneyi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Gerçek ihtiyaçların bilinmesi ve ona göre yardımların yapılması en önemli kural aslında. Mesela oyuncak gönderelim diyorlar biz ‘Hayır oyuncak değil, bize yeşil mercimek gönderin’ diyoruz. Yani ne ihtiyaç varsa onu talep ediyoruz. Bu ihtiyaçlarımızı içeren bir paketimiz var, bu paketi şirketlere ve yardımseverlere öneriyoruz ve bu şekilde doğru ihtiyaç ve doğru yardımlarla ilerliyoruz. Derneğimiz kurulduğundan beri 3 bin çocuğumuza ulaştık ve yardımcı olmaya çalıştık.

Gelecekte neler yapacaksınız?

Derneğimizi, vakıf yapmak için çalışmalarımız başlayacak. Bundan sonra Türkiye’nin ilk çocuk onkoloji hastanesini kurmayı planlıyoruz. Bunun çalışmalarına başladık. Hastanenin yanı sıra hasta yakınlarının konaklayabileceği örneklerinin Atina ve Hollanda’daki gibi bir otel ya da hostel denebilecek bir barınma yerini de yapmak istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın nerden gelebileceği belli olmuyor ve tedavi süresinin uzaması aileleri perişan ediyor. Çocuktan daha öte bir proje yok onlar için çaba sarfedeceğiz.

GÜVEN SIKINTISI YAŞIYORUZ

Çalışmalarınızda ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

İnsanlarımız o kadar çok suiistimal edilmiş ki güven sıkıntısı yaşayabiliyoruz. İnsanlar miktarı küçük bile olsa yaptıkları yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek istiyor. Yaptığı yardımın doğru yere gittiğinden haklı olarak emin olmak istiyorlar. 45 kişilik bir dernek üye yapımız var ve asla gelen 1 kuruşu çocukların dışında kullanmadığımızın garantisini ve sözünü veriyoruz ve bunun kontrolü için her türlü sağlamayı yapmaya hazırız. Ben hayatımı çocuklara adamış biriyim. Bir oğlum gitti diğer geride kalanlar benim çocuğum gibi görüyorum. Bu çocukların ve ailelerin biraz daha kaliteli yaşayabilmeleri için çaba sarfediyoruz ve sarfetmeye devam edeceğiz. Bütün yardımseverlere şunu söylemek istiyorum bir çocuğun hastalıkla mücadelesi esnasında olan bir annenin yerine kendilerini koymalarını ve düşünmelerini istiyorum. Küçük miktarlarda bile yardım yapmak için çaba sarfetsinler ve o çocukların ve annelerin yanında olsunlar.