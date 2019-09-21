İkizler ve koçların aşk hayatı hareketli

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

İlişkileriniz mercek altında. Etrafınızdaki her türlü ortaklık iş ya da partner ilişkisi bu hafta aydınlanıyor. İlişkilere yönelik başlangıç, bitiş kararları alabilirsiniz. Sosyal yaşamınız ve arkadaş ilişkileriniz de bu dönem hareketlenebilir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Gizemli ve tutkulu bir partner bu ara çevrenizde dolanıyor olabilir. Yalnızsanız bu ilişki ilginizi çekebilir. Bilinçaltında uyanan düşünceler bu ara sizi uykusuz bırakıyor olabilir. Hormonal rahatsızlıklara dikkat etmeniz gerekiyor.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Tüm dikkatiniz aşk hayatı ve çocuklarla ilgili konulara kayabilir. Uyumlu bir partnerle çok yakında tanışabilirsiniz. Sevgiliniz varsa daha harika zamanlar sizi bekliyor. Çocuklarınızla aranızdaki diyalog daha iyi bir noktaya taşınabilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Meslek ve kariyer yaşamınız toplum önündeki duruşunuzla ev ve aile yaşamı ve sorumluluklarıyla ilgili konular aydınlanıyor. İş ayrılıkları ve aileden biriyle yapılacak iş ortaklıkları gündeme gelebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Pazarlama, satış, reklam, medya ve basın alanlarında bireysel olmaktan ziyade birlikte yol almanız gerekebilir. Yurtdışı konuları, yabancılarla yapılacak işlerde artan yoğunluk yakınlarınızdan destek almanıza neden olabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Ekonomik ya da ruhsal, yaşamınızda krizlerin sebebini çok net görecek ve çözeceksiniz. Resmi kurumlara yönelik işlerde kendi başınıza ilerlemekten yorulduğunuz için yakınlardan destek almak size iyi gelecektir.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

İlişkiler arenasında hareketli ve tempolu bir dönemdesiniz. Bazılarınız kurduğu ilişkilerden destek alarak yeni kazanç kapıları açabilir. Yalnızsanız bir anda gelen bir aşk sizi heyecanlandırabilir.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Yaşamınızdaki tempo ve yoğunluk sizi bilinçaltına itebilir. Ortak proje teklifleri olabilir. İş arıyorsanız görüşmeleriniz çoğalabilir. Geçmiş bir yara yeniden açılabilir. İş çevrenizden destek alabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Bir çocukluk yaranız, sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız aracılığıyla yeniden açılabilir. Canınız yanabilir. Burada yapmanız gereken o yarayı size hatırlatan ya da yeniden yaşatan kişiyi hayatınızdan çıkartmak değil size hatırlattığı için teşekkür etmek olmalıdır.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

İçinizdeki çocukla yeniden tanışma zamanı. Aile üyelerinin bencilce yaklaşımları da sizi kariyer yaşamına yönelik yeni kararlar almaya itebilir. Ortaklı bir işe evet diyebilir ya da devam eden işinizden ayrılabilirsiniz. Bu ara evlilik konusu kafanızı epey yorabilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Geçmişte size haksızlık edenler belki yakınlarınız ya da eski arkadaşlarınız hatalarını fark edip sizden af dileyebilir. Affedin onlarla görüşmek istemeyebilirsiniz ancak affedin ve geçmişi temizleyin. İntikam planından uzak durun.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Evinizi ya da arsanızı elden çıkarabilirsiniz. Tek başına çalıştığınız bir iş varsa alternatif ortaklık tekliflerini bir değerlendirin. Para sorununuzun temel nedeni paraya verdiğiniz değer. Bu duyguya çalışın ve çözümleyin.