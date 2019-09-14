İkizler hayalindeki işe kavuşacak

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

İş ve günlük yaşama ait bazı rutinlerinizi, bilinçaltınızda netleştirip sonlandırabilirsiniz. Bu dönem rüyalarınız kanalıyla size gelen mesajları önemseyin. Her biri sorularınıza yanıt olabilir. Duygusallığınız normal.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Aşk yaşamınızla ilgili konularda hedeflerinize ne kadar ulaştığınızı görebilirsiniz. Bazılarınız bebek istiyorsa hamilelik olabilir. Sevgilinizin, hayalinize ne kadar uygun olduğunu göreceksiniz.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Ailenizin üzerinizdeki kontrolü artık bitiyor. Kendi kariyer planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bazılarınız için yeni iş planları gündeme gelebilir. Bazılarınız hayallerinin işine kavuşabilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Yurtdışından veya uzaklardan beklediğiniz haberler geliyor. Seyahat planı yapabilirsiniz. Hukuksal süreçlerinizde netlik elde edebilirsiniz. Spritüel bir eğitime başlayabilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bir süredir üzerinde çalıştığınız veya hizmet ederek hak ettiğiniz bir işin karşılığı olan parayı alabilirsiniz. Ortaklaşa gelirlerinizle ilgili ortak ya da aile üzerinden alacak verecek konularında netlik elde edebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Eski sevgilinizle, yeniden bir ilişkiye başlayıp başlamayacağınızın kararını veriyorsunuz. Bazılarınız için devam eden ilişkiler netlik kazanacak. Yeni bir ortaklık veya devam eden çalışmaların bitmesi gibi.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Bilinçaltınızda sizi rahat bırakmayan ve tutsak eden ne kadar takıntılı düşünce varsa, onları geride bırakmanız için uygun bir dönemdesiniz. Yeni bir proje, yeni bir iş ritmi veya gündelik akışınızı düzenleyebilirsiniz.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Sevgiliniz varsa romantik bir tatil veya birlikte geçireceğiniz zaman aşkınızı daha da ateşleyebilir. Çok duygusal bir aşk itirafı gelebilir. Yalnız olanlar bir dolunay aşkına hazır olun.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Evde geçirdiğiniz miskinlik yaptığınız zaman artık bitiyor. Şimdi meslek ve kariyer yaşamınıza yoğunlaşıp biraz da dikkatinizi oraya vermeniz gerekiyor. Ailenizdeki bazı kişiler sizden duygusal destek bekleyebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Bazılarınız bir işi yada projeyi geride bırakıp, yeni bir işe koyulabilir. Bunun için koşturmalı ve yoğun bir döneme giriyorsunuz. Bazı şeylerin hazırlığı gibi. İletişim trafiğiniz artıyor.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Bazılarınız için nafaka, miras gibi konularda beklediği işlemlerin olacak. Bir evin satışından elde edeceğiniz parayı nasıl değerlendirmek istediğinize karar vereceksiniz. Resmi kurumlardan hak edişler olabilir.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Önemli kararların arifesindesiniz. Bitişler olacağı gibi, yeni başlangıçlar için mükemmel zaman. Bu dönem biraz sinirli ve tepkisel davranabilirsiniz. Ödeme karşı bol su için.