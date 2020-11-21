İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe'den dijital MBFWI notları

Projenin ilk adımları ve hazırlık aşamaları nasıl şekillendi?

17-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında, MSGSÜ’ye bağlı Tophane-i Amire ve Galataport İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında, 10 gün boyunca toplam 35 tasarımcının lookbook fotoğraf ve runway video çekimleri gerçekleşti. Canlı yayınların başladığı 12 Ekim 2020 tarihine dek: Runway videolarının post prodüksiyon süreci başladı. Yurtdışından MBFWI dijital yayınına katılacak influencer’lar belirlendi ve iletişime geçildi. Canlı yayınlara katılacak konuklarla görüşmeler yapıldı. Yayın takvimi oluşturuldu.

Defilelerin dışında ülke tanıtımına hizmet eden çalışmaları da sizden dinlemek isteriz?

MBFWI’nin dijital platformlara taşınmasıyla, Türkiye’yi moda aracılığıyla global ölçekte tanıtma misyonu üstlendik. TTG Türkiye Tanıtım Grubu desteği ile güzel bir çalışma yapıldı.

Türk tekstili ve moda tasarımcılarına destek olurken Türkiye’nin kültürel ve tarihi zenginliklerini de global platformlara taşımayı hedefleyen dijital moda haftası için özel bir tanıtım filmi çekildi. Yönetmenliğini Koray Birand’ın yaptığı filmin çekimleri Ani Harabeleri’nden Tuz Gölü’ne, Sultan Sazlığı’ndan Kapadokya’ya, Nemrut Dağı’ndan Topkapı Sarayı’na uzanarak, toplam altı şehirde gerçekleştirildi.

Yurt dışında kimler ile çalıştınız?

JOOR’la iş birliği; 53 kategoride 8600 markaya ev sahipliği yapan, 144 ülkeden 200 bin satın alımcının yer aldığı dev bir kurum ile çalıştık. İkinci olarak, 29 milyon aylık tekil kullanıcıya sahip, 12 farklı ülkede yayın yapan, 2.1 milyon kişi tarafından kullanılan Vogue Runway’le iş birliğimiz oldu. Son olarak da, sosyal medya kanalları ve web sitesi üzerinden toplam 3.658.042 görüntülenme, 4 milyon sosyal medya takipçisine sahip Business of Fashion ile iş birlikleri yaptık.

Basın yansımalarından memnun musunuz?

Genel olarak memnunuz. Uluslararası PR kapsamında Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, Belçika, İspanya, Hollanda, Rusya, Çin, Japonya, Amerika, Güney Amerika ve Avusturalya gibi ülkeler hedef alınarak gönderilen 9 bülten kapsamında 30 online haber, sosyal medyada ise 854.400 potansiyel erişim elde edilmiştir.

Dijital dünyanın hangi moda fenomenleri ile çalışıldı?

İngiltere’den Tamara Kalinic, Almanya’dan Leonie Hanne, Amerika’dan Olivia Palermo, İtalya’dan Veronica Ferraro ve yine Amerika’dan Amy Julliette Lefevre ile çalışıldı.

Defilelerin canlı yayınlarının izlenmesi için ne tür bir çalışma yaptınız?

Dijital platformu en etkin şekilde kullanmak üzere global basın anlaşmaları yaptık. Gösterim yapılan ülkeler: Londra, Paris, Milano, Dubai, New York, Moskova. Rakamlar ile konuşacak olursak; gösterim: 10.163.162 video izlenme: 3.347.000