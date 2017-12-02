Huzur veren tabiat Abant ve Yedigöller

Aralık ayı ile Kış resmen başlamış oldu, önerimiz Abant olacak



Eşsiz doğası ile yılın dört mevsimi görmeye değer çok güzel bir yer Bolu’nun 34 km güneybatısında bulunan ve yaklaşık 1350 m yüksekliğe sahip coğrafyayı mutlaka görün. İlkbaharda doğanın uyanışını soluduğunuz havada, teninize değen rüzgarda hissederken, sonbaharda tam bir renk cümbüşüne dönüşen doğanın huzur veren manzarasına tanıklık ediyorsunuz

Tektonik menşeli Abant Gölü ve çevresinin bitki zenginliği nedeniyle yörenin 1150 Hektarlık bölümü, 1988 yılında ‹Tabiat Parkı› olarak koruma altına alınmıştır.

Cennetten bir köşe olan Abant Gölü’ne ulaşım da oldukça kolay. Abant Gölü Milli Parkısınırları içerisinde koruma altında bulunan Abant Gölü, Bolu şehir merkezine 40 km uzaklıkta bulunuyor. Ankara-İstanbul karayoluna yakınlığı ile pek çok ulaşım alternatifine sahip.

Abant gezilecek yerler açısından tamamen doğal güzellikler ile dolu bir yer. Yedigöller Milli Parkı, Örmeci Yaylası, Samandere Şelalesi, Sinekli Yaylası, Güzeldere Şelalesive Pamukkale travertenlerini anımsatan Akkayalar ziyaret edilebilir.

Mevcut Hizmetler ve Konaklama : Çevresi 7 km. olan ve yılın her ayı ayrı güzelliklere sahip bulunan gölde; piknik, kamping, sportif olta balıkçılığı, yürüyüş, bisikletle, faytonla, atla gezinti yapılabilecek aktiviteler. Park girişinde bulunan satış reyonlarında ise bölgede doğal olarak üretilen gıdalar ve hediyelik eşyalar satılmaktadır.

Göl çevresinde bulunan oteller her türlü konfora ve aktiviteye sahip otellerdir. Ayrıca bungalov evler ve lokantalar mevcuttur.

YEDİGÖLLER

Tabiatın hissedilebileceği ve huzurun bulunabileceği bir milli park.

Yeşilin her tonunu görebileceğiniz bu milli park, yeralti ve yer ustu sulari ile birbirine bagli; büyükgöl, deringöl, seringöl, nazligöl, küçükgöl, incegöl ve sazligöl isimli 7 gölden olusur.

Ziyaret için en çok tavsiye edilen mevsim, ilkbahar ve sonbahar fakat macera severler kış aylarında da bölgeyi ziyaret ederler fakat kış aylarında ziyaret edenlerin yol faktörünü gözönünde bulundurmaları gerekiyor. Ya da yola göre araç ile ziyaret etmeleri daha uygun olacaktır. Çünkü kar ile kapanan yolların, dar ve konforsuz olması bir risk.

surekli nemli bir havanin hakim oldugu yedi goller cokuntu golleridir, Yedigöller bölgesine ankara ve bolu istikametlerinden iki ayri yol vardir.

Sessiz ve sakin bir tabiatı olan Yedigöller, şehir yaşamının yorucu ve bunaltıcı etkisinden kaçmak isteyenler için oldukça ideal bir yerdir. Çok farklı manzaralara sahiptir. Trekking yapmak isteyenler için farklı arazi şekilleri, şelaleleri, yürüyüş yolları mevcuttur.

Göllerin çevresi; kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, dişbudak, karaağaç, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlarla ve karaçam, sarıçam, köknar gibi iğne yapraklı ağaçlarla kaplı. Türkiye’nin en güzel orman alanlarından birisidir. Özellikle sonbahar günlerinde sarıdan kızıl tonlara kadar her türlü renge bürünen ağaçlar özellikle fotoğraf meraklıları için güzel kareler oluşturuyor.

Yedigöller bölgesinde, yaban hayvanlarından ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, dağ kedisi, vaşak, porsuk, sansar, sincap, geyik, karaca ve tavşan vardır. Milli Park sahasında yabani ördek, yabani güvercin, ağaçkakan, üveyik, bıldırcın, çulluk, sığırcık, alakarga ve keklik gibi 100’ün üzerinde kuş türü tespit edilmiştir. Bu özellikleriyle Yedigöller Milli Parkı, tam bir doğa cenneti durumundadır. Her yıl Mayıs - Eylül dönemlerinde Büyükgöl ve Deringöl’de ücret karşılığı sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir. Göllerde göl alası ve gökkuşağı alabalığı vardır.

Yedigöller Milli Parkı’ nın güneyinde bulunan 1380 m. yükseltideki Kapankaya Tepesi Manzara Seyir Yerine çıkılarak gölleri ve vadideki eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkündür. Bu güzergah üzerinde anıt ağaç ve pisagor ağacı bulunmaktadır. Ayrıca Milli Park içindeki gülen kayalar, şelaleler, dilek çeşmesi ve geyik üretme istasyonu bulunur.

Konaklama: 1 hektarlık alanda çadırla veya karavanla konaklama da yapılabilir.

Nasıl Gidilir?

Otoban’dan Bolu sapağından çıkın. Sonra zaten Yedigöller tabelasını göreceksiniz ve o yolu takip edeceksiniz. Bolu’dan sonra 42 km! ya da Mengen tarafından 53 kilometre. Ankara-İstanbul karayolunun 152. km.’sindeki Yeniçağ yol ayrımından dönülmesi gerekir.” İstanbul-Ankara otoyolundan, Bolu-Yeniçağ çıkışından ayrıldıktan sonra Bolu-Gerede yoluna girip 19. km.’deki Yedigöller tabelasını görünce dönülmelidir. Bundan sonrası stabilize toprak yoldur. Kışın Bolu-Yedigöller yolu karla kapalı olduğundan ulaşım sadece Yeniçağa Mengen Yazıcık üzerinden yapılır.