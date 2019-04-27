Hobiler oğlaklara gelir sağlayacak

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Bu hafta tüm dikkat ve enerjinizi parasal konulara kaydırabilirsiniz. Bilinçaltınız çok faal olabilir. Gördüğünüz rüyaları hatırlayabilirsiniz bu dönem. Hayal kurmak size iyi hissettirecektir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Hareketli bir döneme giriyorsunuz. Güncel hayatınızda yeni kararlar alabilir ve uygulayabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda da bir hareketlilik söz konusu. Arkadaşlarınızla yapacağınız sanat etkinlikleri artabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

Tüm dikkatinizi ve enerjinizi meslek ve kariyer yaşamınızla ilgili konulara kaydırabilirsiniz. Bilinçaltınıza bu dönem dikkat edin. Özellikle parayla ilgili değer duygusu içinizde bir öfke büyütebilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Yaşama bakış açınız iyice yumuşuyor ve büyük bir teslimiyet enerjisine giriyorsunuz. Bazılarınız için yurtdışından beklediği haberler geliyor, bazılarınız seyahat organizasyonu yapıyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Şimdi meslek ve kariyer yaşamınızla ilgili mücadele etme ve tuttuğunu koparma zamanı. Toplumdaki imajınız önemli olacak. Özellikle paranın gücü bu dönem daha dikkat çekici.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Partnerinizle daha duygusal iletişim kurabilirsiniz. Romantiklikten uzak mantıklı bir ilişkinin sinyalleri gelebilir. Çocuklarınız varsa onların kendi sorumluluğunu alması sizi mutlu edecektir.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Ev ve aile yaşamınızda bir süredir devam eden sıkıntılı durumlar yavaş yavaş yumuşamaya başlayabilir. Siz program yaptıkça sanki biri gelip bu programı bozuyor gibi hissedebilirsiniz.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Aşk yaşamınızda duygusal ve romantik günler. Sevgilinizle aşk dolu konuşmalar yapabilirsiniz. Yalnızsanız biriyle tanışabilirsiniz. Yaratıcı enerjinizi hayallerinizle birleştirin.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Aile üyeleri bu dönem sizden daha çok ilgi bekleyebilir. İş ve günlük yaşamınızda daha hareketli olacağınız bu dönem parasal konularla uğraşmak da sizin göreviniz olacak. Parayla ilgili olumlu gelişmeler olabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Güzelliğiniz ve çekiciliğiniz bu ara üstünüzde ve tüm dikkatleri topluyorsunuz. Bazılarınız için ciddi ilişkilerin başlama zamanı. Bazılarınız içinse başarı bu dönem çok önemli. Bazılarınız hobilerinden para kazanmanın yollarını bulabilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Bir süredir kendi kendinize koyduğunuz baskı ve katı kuralları artık yumuşatmaya başlıyorsunuz. Zihninize adeta bir ferahlık ve rahatlama geliyor. Kaliteli ürünlere yüksek paralar harcayabilirsiniz. Aile üyeleriyle zıtlaşmamaya dikkat edin.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Kendinizi tam olarak ifade edebileceğiniz bu dönem doğru iletişim kurarak karşı tarafı da anlayabileceksiniz. O yüzden yapacağınız anlaşma sözleşme varsa bu dönemi iyi kullanın. Kararlar alabilirsiniz. Zihniniz faal olacaktır.