Hız tutkunları için en iyi yarış filmleri

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Bu hafta gösterime giren Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’dan (Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw) hareketle, yarış temalı filmlerin öne çıkanlarını listeledim…

Death Race 2000

Paul Bartel’in yönettiği 1975 tarihli Death Race 2000, distopik bir hikâyeyi merkezine yerleştiriyor ve yarışçıların birbirlerini öldürmek için giriştiği kıyasıya mücadeleyi ele alıyor. Meraklısı, filmin yeniden çevrimi olan 2008 tarihli Death Race’i de izlemeli…

Rush

Efsanevi Formula 1 yarışçıları Niki Lauda ile James Hunt’ın rekabetini beyazperdeye taşıyan Rush’ın yönetmen koltuğunda Ron Howard otururken, başrollerinde ise Chris Hemsworth ve Daniel Brühl yer alıyor.

Grand Prix

Üç Oscar ödüllü bu nostaljik yarış filmi, dört Formula 1 pilotunun yaşadıklarını konu ediniyor. John Frankenheimer’ın yönettiği film, gerçekçi yarış sahneleri ve sinematografisiyle dikkat çekiyor.

Senna

En İyi Belgesel Film dalında BAFTA ödüllü Senna, Formula 1’in başarılı pilotlarından biri olan ancak erken yaşta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Brezilyalı Ayrton Senna’nın biyografisini ele alıyor.

Speedway

Türün ilk örneklerinden biri olan Speedway’in yönetmen koltuğunda Harry Beaumont otururken filmde, Indianapolis 500 yarışının gerçek görüntüleri kullanılmış…

Le Mans

Steve McQueen’in yer aldığı ve tüm zamanların en zorlu yarışlarından Le Mans’ı odağına alan film, Alman Erich Stahler ve Amerikan Michael Delaney’nin çekişmesini filmleştiriyor.

Days of Thunder

Tony Scott tarafından yönetilen ve Tom Cruise, Nicole Kidman ve Robert Duvall gibi isimleri kadrosunda barındıran Days of Thunder, gerçek NASCAR yarışçılarından da etkiler taşıyor.

The Cannonball Run

Burt Reynolds, Farrah Fawcett ve Roger Moore gibi isimlerin yer aldığı The Cannonball Run, büyük bir para ödülü için amansız bir yarış içerisine giren karakterlerin serüvenini anlatıyor.