'Hikayesi olan mekan sınır tanımaz'

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Gittiğiniz ve tasarımına bayıldığınız mekânların mimarını hiç merak ettiniz mi? Gelin sizi son dönemin en gözde mekânlarını, tasarımlarıyla büyüleyici kılan İç Mimar Erhan Sağır ile tanıştırayım. Hiç iç mimar olmayı düşünmediği dönemde güzel sanatlar okumaya başladığını belirten Erhan Sağır ile Taksim’deki Mr Cas Hotel’de buluştuk. Bu butik otelin hikâyesi de bir hayli uzun. Ama en can alıcı noktası; İstiklal Caddesi’nde gizli kalmış bu binanın tarihi dokusuna hiç dokunmayan Sağır’ın, burada tam 34 odayı hizmete açmış olması… Otel deyip geçmeyelim, muazzam bir yapıya ve enfes bir işçiliğe sahip mekân. Sohbet sırasında öğrendim ki, başarılı İç Mimar Erhan Sağır, güzel sanatlar fakültesine başvuru yaptığında sadece çöp adam çizebiliyormuş! Sağır’ın hikâyesini ve tasarımları hakkında merak edilenleri gelin kendisinden dinleyelim…

CESARETLİYSEN BAŞARIRSIN

İş hayatına nasıl atıldın?

Bu işin en temel noktası cesaret. Ben cesaretliydim. Seramik nasıl döşenir, alçıpan nasıl yapılır ilk bunları öğrendim. İlk işim de Bebek’te bir kafeydi. Ve o kafenin tasarımıyla dergiye çıkmıştım. Sonra yolum Autoban Mimarlık ile kesişti derken House otellerden bir transfer aldım. Birlikte çok iş yaptık. Ardından Ferih Baltacıoğlu, ‘Sen şirketini kur. Bizim işlerimizi yap’ dedi. Birçok otel, mağaza, mekân ve ev tasarımları yaptım bu sayede.

Ev dekorasyonu mu, mekân dekorasyonu mu seni heyecanlandırıyor?

Kesinlikle mekân dekorasyonu. Ev dekorasyonu inanılmaz zor ve bence başka bir uzmanlık alanı. Çünkü mekânda, kullanıcıların o anlık hizmeti için tasarlıyorsunuz. Genel ambiyans güzel olduktan sonra küçük detaylara kimse takılmıyor. Ama evde öyle değil ki! Evde her detayı, her gün görüp aynı şeyleri yaşıyorsunuz.

Peki, siz nasıl projelerde kendi stilinizi ortaya çıkartıyorsunuz?

Herkes tasarım yapabilir, herkes proje tasarlayabilir ama işin aslı onu satabilmek. İşte burada psikoloji devreye giriyor. Çünkü her birey farklı tasarımlar istiyor. Sokak lezzetleri tasarladık, otel tasarladık, ev tasarladık ama her biri birbirinden çok farklı bunların. Bu biraz gezip görmek ve kendini fazla eğitmekle alakalı. Tasarım ufkunuz ne kadar geniş olursa o zaman karşınızdaki insanla daha rahat konuşuyor olursunuz. Mesela Akasya AVM’deki Louie popüler bir tasarım. Bizim Akdeniz Esintisi diye adlandırdığımız bir tasarımdı. Bunun için Madrid’e gittik. Bütün restoranları, tasarımları ve yemekleri keşfettik. Mutfak da, şef de tasarımın birer parçası. Mesela mekânın ismi… İsme göre tasarım yaptığımız oluyor.

SANAT HER YERDE OLMALI

Bir projede olmazsa olmaz kıstasın nedir?

Projeye göre çok değişiyor ama biz sanatı projenin içinde bulundurmaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyin başı sanat. Yeri geliyor bir aydınlatma ürününü aslında bir heykel olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Yeri geliyor sokak sanatçılarıyla çalışıyoruz. Spreylerle bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela bir mekânda Göbeklitepe’yi duvara resmettik. Kilim ve hasır aydınlatmalarla mekânı bir bütün haline getirdik.

Önünüzde nasıl projeler var?

Yakın zamanda Kenya’ya gidiyoruz. Kenya’da havaalanında restoran tasarımı istediler. Hamburg’da açık ofis tasarlayacağız. Her projemiz bizim için heyecanlı ama zincirleri işin içine katınca başka bir gurur yaşıyoruz. Levent Börek zincirinin bütün tasarımlarını biz yapıyoruz.

Nereye, ne renk uygun olur?

Tasarımın çizgisiyle alakalı bir şey. Bir ev tasarlıyorsanız, insanların yaşam alanlarını iyi düşünmeniz gerekiyor. Ticari alanlar birbirinden çok farklı. Buna göre de mağazalarda koyu renk kullanamazsınız. Açık renkler kullanmanız gerekiyor. Ama hikâyesi olan bir ruh da rengin sınırı yok. Önemli olan şey onunla gelecek olan objeler. Çünkü bence her rengin kendine özgü tasarımı var. Rengi belli eden dediğim gibi tasarımın hikâyesi. Burada yaşamsal alan çok önemli.

Fireroom konteynerden çıkan bir tasarım

Bizim çok sık gittiğimiz ama sizin yaptığınızı bilmediğimiz mekânlar nereler?

Louie var, Alaf Kuruçeşme, Fireroom Ataşehir, Hazer Amani’nin Sokak Lezzetleri. İnsanların yine benim olduğunu bilmediği ama çok gittiği Maslak’taki Burgerroom, Küçük Armutlu’da ise Steakroom var.

En özgür olduğun tasarım hangisi?

Sokak lezzetleri aslında orada kimse bize karışmadı. Hazer de karışmadı. Çünkü konteynerden çıkan bir tasarım vardı. Burada yatırımcı da çok önemli oluyor. Hazer’in kalıpları yok, sınırları hiç yok. Olmayınca da hiç karışmadı bize. Dükkânda ilk toplantımızı yaptıktan sonra, en son Feriköy Antika Pazarı’na gidip obje seçiyorduk onunla. Bence en özgür hissettiğim proje sokak lezzetleriydi.