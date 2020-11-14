Hiç ‘Kuş Bakışı Türkiye'yi izlediniz mi?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve 90 kişilik bir ekibin çabaları ile Türkiye’deki 81 ilin doğal ve tarihi güzelliklerinin görüntülendiği, yapımcılığını ve yönetmenliğini Ekrem Doydu’nun yaptığı “Kuş Bakışı Türkiye” projesi Digitürk’ün müzik kanalları ve TRT 4K’da yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Kuş Bakışı Türkiye projesi kapsamında Türkiye’nin tüm illerinin drone kameralarla çekilerek, tarihi ve doğal güzellikleri daha önce görülmemiş biçimde aktarmayı amaçlayan seri, izleyicisi tarafından da ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Türkiye’nin güzelliklerini merak edenlere izlemeye doyum olmaz görüntüler sunan belgesel serisi, tüm Türkiye’nin tek projede bu denli gösterildiği ilk iş olarak da dikkat çekiyor.

2014 yılında projelendirilen ve 2017 yılında hayata geçen “Kuş Bakışı Türkiye”, 81 ilin en bilinen doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra az bilinen güzelliklerini de ekrana yansıtıyor.