Herkes için Boğaziçi Film Festivali

Genç yaşına rağmen adını önemli film festivalleri arasına yazdıran ve sinema endüstrisine sağladığı desteklerle adından söz ettiren Boğaziçi Film Festivali bu yıl 8. kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film gösterimlerinin ve yan etkinliklerinin yanı sıra endüstri bölümü Bosphorus Film Lab ile bu yıl da birçok projeye destek sağlayacak olan festival, 23-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Film gösterimleri ise Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında olacak. TürkMedya’nın ana medya sponsoru olduğu festivalde nasıl yenilikler var, pandemi koşullarında gösterimler nasıl olacak, bu yıl endüstriye nasıl desteklerde bulunacaklar, tüm bunları Boğaziçi Film Festivali artistik direktörü Emrah Kılıç ve Bosphorus Film Lab direktörü İpek Tugay ile konuştuk. İşte sohbetimizden öne çıkan detaylar…

BFF ARTİSTİK DİREKTÖRÜ EMRAH KILIÇ: EN ÖNEMLİ FARKIMIZ ULUSAL SİNEMAYA VERDİĞİMİZ DESTEK

Festivalde bu yıl bizi nasıl yenilikler bekliyor?

Festivalin bu yılki en önemli olayı filmlerin pandemi koşullarında fiziksel olarak gösterilecek olması. Bunun dışında Film Yönetmenleri Derneği, bu yıldan itibaren Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü vermeye başlayacak.

Pandemi koşullarında festival hangi tedbirler çerçevesinde gerçekleşecek?

Salonlarda kapasite en az yüzde 50 oranında kısıtlanacak, salon girişlerinde ateş ölçer kontrolü yapılacak, sosyal mesafe kurallarına ve maske zorunluluğuna uyulacak. Önemli tedbirlerden birisi de salonların her seans öncesi ve sonrasında dezenfekte edilecek olması. Fiziksel olarak bilet satışı da olmayacak, bu yüzden izleyicilerin bilet alma işlemlerini online olarak halletmeleri gerekiyor.

HER KESİME HİZMET EDEN BİR ANLAYIŞI BENİMSİYORUZ



Boğaziçi Film Festivali hangi özellikleri itibariyle diğer film festivallerinden ayrılıyor?

Biz başlangıçta yeni yetişecek olan, eline kamerayı almak isteyen, bu alana ilgi duyan genç sinemacılara destek olmak üzere yola çıktık. Dolayısıyla kısa filme ve kısa filmcilere destekler verdik, hâlâ da veriyoruz, söyleşileri ve atölyelerimizi bu minvalde oluşturduk, bir okul işlevi görmeye çalıştık. Uluslararası kısa film yarışmamızı açtığımızda ise amacımız dünyanın en iyi festivallerine katılan ve ödüller alan kısa filmcileri İstanbul’a getirerek onlarla bizim kısa filmcilerimiz arasında bir etkileşim sağlamak, bir tanışıklık yaratmak ve motivasyonlarını arttırmaktı. Sonraki yıllarda uzun metraj yarışmalarımızı açmamızla birlikte bunu ulusal sinemamızın önemli isimleri ve yeni kuşak genç sinemacılar için de yapmak üzere çalışmaya başladık. Diğer festivallerden önemli farklarımızdan birisi de bizce ulusal sinemamıza elimizden geldiğince destek sağlamak üzere yola çıkmış olmamız. Diğer yandan da gerek programımızla gerek söylemlerimiz ve attığımız adımlarla sadece dar bir izleyici kitlesine, belirli bir zümreye değil toplumun her kesimine ve her türden filmlere ilgi duyan sinemaseverlere yönelik, kibirden uzak ayakları yere basan, kendi kültüründen beslenmeye çalışan ve bilet satışları üzerinden kâr amacı gütmeyen bir anlayışı benimsiyoruz. Tabi son olarak da tıpkı festivalimiz gibi genç bir ekibe sahibiz. Artık özellikle belirtmek isterim ki aynı zamanda da tecrübeli hale geldik. Heyecanımız, enerjimiz ve iştahlı olmamız da diğer festivallere göre bir farkımız. Ayrıca herhangi bir belediyeye bağlı ‘belediye festivali’ olmamamız da bizi diğer birçok festivalden farklı kılan önemli unsurlardan biri. Böylece kurumsal hafızası olan, planlaması dış etkenlere (seçimler vs.) bağlı kalmadan, yıla yayılan bir takvimde, çekirdek bir ekip ile yapabiliyoruz.

BFL DİREKTÖRÜ İPEK TUGAY: DESTEK AĞINI GENİŞLETMEK HEDEFLERİMİZİN BAŞINDA

Bu seneyi pandemi koşulları nedeni ile biraz alışma ve kavrama senesi olarak değerlendirmeye karar verdik. Öncelikli olarak bu yıl yapacağımız etkinlikler üzerinden yaratıcı sektörün farklı alanlarına değinerek daha fazla katılımcıya ulaşmak hedeflerimiz arasında. Birkaç yeniliği önümüzdeki yıllar için geliştirmeye ve planlamaya başladık. BFL’nin destek ağını genişletmek hedeflerimizin başında geliyor. Öte yandan BFL, sinemacıları hem ulusal hem uluslararası endüstri profesyonelleri ile buluşturan gerek eğitimleri gerek sunduğu destekler ile birçok projenin hayata geçmesini sağlayan verimli bir platform. Burada projelerin daha senaryo aşamasında tohumları ekiliyor ve sağlıklı bir şekilde gelişmesine işin uzmanları önderliğinde katkıda bulunuluyor. Sunulan hem maddi hem de manevi desteklerle proje aşamasında tanıştığımız bir projeyi bir-iki sene sonra uluslararası prestijli bir festivalde beyaz perdede izliyoruz. Bu tarz platformlar sayesinde üretime verilen destek artıyor, yönetmenler hikâyelerini anlatma ve dünyanın her yerinden insana ulaştırma fırsatı buluyor. Bununla beraber tabii Türkiye sinemasını temsil eden yeni yetenekler ve yeni hikâyeler keşfediliyor.

BFL BU YIL ÇEVRİMİÇİ



Bu yıl pitching platformunda 12 proje, Work in Progress de ise 7 proje var. İlk filmini çekecek olan yetenekli yönetmenlerden, daha deneyimli ve uluslararası ödüllü yönetmenlerin olduğu güçlü bir seçkimiz var. Bütün projeler birbirinden ilgi çekici. Ayrıca bu yıl birçok yerli ve yabancı festivalin endüstri marketlerinin de yaptığı gibi biz de etkinliklerimizi dijital olarak gerçekleştireceğiz. Seyahat etmenin çok zor olduğu bu günlerde yabancı konuklarımızı dijital platformlar üzerinden katılımcılarımız ile buluşturup etkin bir paylaşım alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Proje sunumlarını ise sadece finalistlerin katılımıyla tüm önlemleri aldığımız şartlar altında jüri üyelerine canlı olarak bağlanarak gerçekleştireceğiz.