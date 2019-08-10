Her pati can dostlar için

Genetik rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken bir sokak köpeği, bir veteriner hekim tarafından sahiplenildiğinde, tiyatroya ilham kaynağı olacağını bilemezdi elbette. Mertol Murat Akansu, “Paytak Şükrü” adını verdiği köpeğinin, bir sokak kedisi olan ‘Hamlet’le dostluğunu tiyatroya uyarlıyor, ortaya çok hoş bir sosyal sorumluluk projesi çıkıyor.

‘Hamlet ve Paytak Şükrü’nün yazarı, yönetmeni ve oyuncusu olan Akansu, Mimarsinan Musiki Derneği’nin desteğiyle yola çıktıklarını belirtiyor: “Tiyatro tutkum, mesleğime olan sevgimle bu eserde buluştu. 20 yılı aşkın zamandır veteriner hekimim. Oyunu yazmama ilham veren Paytak Şükrü, doğuştan sakat olduğu için sokağa atılan bir köpek… Onu kliniğime aldığımdan beri buraya gelen her hastaya babacan tavrıyla yaklaşan bir dost. Öyle ki, yine aşılarını yaptığım bir sokak kedisiyle arkadaş oldu. ‘Kedi köpek dost olur mu’ sorusunun yanıtını Şükrü ile Hamlet en güzel şekilde gösterdi.”

SOKAKTA BAŞLAYAN DOSTLUK

Akansu, birçok kentte sahneledikleri oyunun çıkış noktasını da şöyle anlattı: “Kahramanlardan biri, burjuva bir ailenin kedisiyken evden kaçan ve sokağın acımasız gerçekleriyle karşılaşan Hamlet. Diğer kahramanımız da, ailesi tarafından sakat olduğu fark edilince sokağa atılan Paytak Şükrü... Çocuklara hayatı hayvanların gözünden anlatan oyun, şimdiye kadar Büyükçekmece ve Avcılar’da, İzmir Seferihisar’daki 13. Türkiye Tiyatro Buluşması’nda sahnelendi.”

Paytak Şükrü ve Hamlet 4 ayaklı dostlar için umut kaynağı oldu. Paytak Şükrü, Akansu’nun veteriner kliniğinin gözbebeği.

Oyunların geliriyle ilk ve ortaokullara kitap yardımı yapıldı.