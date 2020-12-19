Her mevsimde Şile'yi keşfedin

M.Ö. 7’nci yüzyılda Bitinler’in kurduğu bir yerleşim yeri olan Şile, mağaralarıyla Roma baskısından kaçan Hıristiyanlara sığınak görevi yapmış. Şile, şimdiye kadar Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlıların idaresinde kalmıştır. Bölgede bu devirlere ait birçok tarihi eser bulunuyor. İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki bir ilçesi olan Şile, şehre yakınlığıyla özellikle deniz mevsiminde İstanbulluların hafta sonu tatillerini geçirdiği bir bölge.

YAZIN DENİZ, ŞİMDİ DOĞA...

Şile’nin uzun sahili ve plajları İstanbulluların hafta sonu kaçabileceği bir uğrak yeri haline geldi. Bu mevsimde ise Şile’yi cazip kılan denizinden ziyade daha çok çevresi. Özellikle bölgede bulunan köyler, yeşil dokuya ihtiyaç duyan ziyaretçiler tarafından sıkça ziyaret ediliyor hatta konaklama da yapılıyor. Deniz mevsiminde oldukça kalabalık olan Şile’de şimdi dinlenme ve doğa aktiviteleri zamanı. Bu mevsim, uzun yürüyüşler, çevre köylere geziler, denize nazır kahvaltı veya akşam yemeği ve köy kahvelerinde bol köpüklü Türk kahvesi için çok uygun. Şile bölgesinde gezilecek yerler arasında Şile Feneri baş sırada yer alır. Türkiye’nin en geniş gövdeli feneridir. Osmanlı zamanında 1859 yılında 60 metre yükseklikteki kayaların üzerine yapılmıştır. Fenerin içi de gezilebilir.

‘AĞLAYAN KAYA’YI DA GÖRÜN



Şile’ye gitmişken, sadece 10 kilometre uzaklıktaki ‘Ağlayan Kaya’yı da mutlaka görmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca Şile’ye 2 kilometre uzaklıktaki Kumbaba Tepesi ve Gebze sınırındaki Değirmen Çayırı Şelalesi ve her yerde bulunan kara ve deniz mağaraları da mutlaka görülmeli. Cenevizlilerin yaptığı Şile Kalesi’de ziyaret edilmesi gerekenler listesine eklenmeli. Kamandere Köyü’ndeki Saklı Göl, piknik için ideal bir yer, burada kahvaltı da ziyaretçiler için oldukça iyi bir fikir olabilir. Bunların dışında, Tarihi Şile Evleri’yle Hanımsuyu Çeşmesi, Osmanlı Hamamı ve Heciz Kaleleri de görülmeye değer eserler arasında.

ALABALIK TESİSLERİ VAR

Şile’de yemek tercihlerinin en başında balık çeşitleri ve salatalar bulunuyor. Şile’de birçok yerde alabalık tesisleri var. Buralardan taze lezzetli balık yenebilir. Salatalar ve mezeler de bölgede yetişen bitkilerden, otlardan yapıldığı için lezzetli salatalar sofralara lezzet getiriyor. Bunların dışında bölgede çok miktarda geleneksel tatlar bulunuyor. Kebap ve aperitif yiyecek çeşitlerini birçok yerde bulabilirsiniz. Bölgedeki hijyen konusu da özellikle ele alınması gerekiyor. Sıkı denetimle buralardaki işyerlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Mındıllı çorba, erikli çorba, su mancarı salatası, mantarlı börek, üzerli sarma, maydanozlu palamut köftesi ve boncuk helvası gibi farklı yöresel tatları da deneyebilirsiniz.

EN ÜNLÜ ÜRÜNÜ ‘ŞİLE BEZİ’

Şile'nin en önemli ve ünlü ürünü hiç şüphesiz Şile bezi... Şile bezi elbiseler, etekler, gömlekler, masa örtüleri, banyo ürünleri ve daha birçok ürün bu bezden imal edilebiliyor. Bu ürünleri Şile merkez çarşıda bulabilirsiniz, kendinize veya sevdiklerinize hediye olarak şile bezinden ürünler alabilirsiniz. İstanbul’un şirin ilçesi Şile, son zamanlarda kendini oldukça geliştiren bir yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistler dinlenme ve doğa aktiviteleri için bugünlerde Şile’yi tercih ediyor. Bunun dışında pek çok tarihi ve doğal güzelliği de ziyaret ederek keyifli ve huzurlu birkaç gün geçiriyorlar.