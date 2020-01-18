Her gün su ve sağlıklı içecekler içmeliyiz

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Su ve sağlıklı içecekler; sağlığımızı korumak ve geliştirmek için beslenmemizin bir parçası olmalı. Kış mevsiminde sıcak, yazın serin içecekler, vücudumuzun mevsime uyumunu sağlar ve günü enerjik yaşamamıza destek sağlar.

Güne su ile başlamalı, gün içinde de bol su ve sağlıklı içecekler almalıyız. Soğuk havalarda içtiğimiz sıcak ve sağlıklı içecekler kış hastalıklarına karşı bağışıklık sistemimizi güçlendir, sindirim sistemimizin sağlıklı çalışmasını da sağlar. Her gün 2-3 litre su içmeliyiz. Ancak su içmekte zorlanıyorsanız, 8 saatten fazla oda sıcaklığında bekletmemek kaydı ile suyunuza elma, çubuk tarçın, nane ekleyebilirsiniz.

Kışı sağlıklı ve enerjik geçirmek için de demleme siyah çay, bitki çayları, kahve, maden suyu, süt, kefir, ayran, taze meyve suları, şekersiz limonata, şekersiz komposto gibi sağlıklı içecekler içmeliyiz.

MADEN SUYU: İçerisinde barındırdığı mineraller sayesinde oldukça sağlıklı bir içecektir. Yüksek tansiyon ve ödem probleminiz yoksa gün içinde 1- 2 su bardağı maden suyu tüketebiliriz. İdrar ve terleme ile oluşan mineral kaybının tamamlanmasında etkilidir. Aşırı madensuyu tüketimi; mineral yoğunluğunun artmasına bağlı olarak ödem ve şişkinlik yapar, böbreklerimize zarar verebilir. Tadını değiştirmek için limon ekleyebilirsiniz.

KEFİR: Sütün daha kolay sindirilebilen ve besin değeri daha çok yükselmiş hali kefir. İçerisinde bulunan; probiyotik, prebiyotik bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini ve sindirim sistemini güçlendirir. Bağırsak florasındaki sağlıklı florayı güçlendirir.

SÜT: Özellikle soğuk kış gecelerinde sıcak sütü sade olarak tüketebileceğiniz gibi içine çok az miktarda bal ve tarçın ilave ederek sağlıklı bir lezzet oluşturabilirsiniz.

KEKİK ÇAYI; kaynamış su ile küçük bir çaydanlıkta karıştırıp 5- 10 dakika demleyerek yapılan kekik çayı mide problemleri ile başa çıkmamızı sağlar. Kekik çayı yaparken kekiği kaynatmamaya özen gösterin. Çünkü tadı acı olur ve içmek zorlaşır.

ÇAY ve KAHVE: Yaz kış severek içtiğimiz çay ve kahve su ihtiyacımızı karşılamaz, çünkü diüretik etki göstererek vücudumuzdan su atımını artırır. Aşırı miktarda tüketmemeliyiz. Sağlıklı ölçülerde içtiğimizde; içeriğinde bulunan kafein uyarıcı ve sakinleştirici etki gösterir, iştahımızı dengeler, zihin yorgunluğunu giderir. Çayımıza limon ekleyip sağlıklı hale getirebiliriz. Kahveyi de sütle birlikte tüketebiliriz. Kahvenin içerisine ilave ettiğimiz tarçın ise; şeker metabolizmasını dengeler.

TARÇIN ÇAYI; tarçını diğer bitki çaylarına tatlandırmak için kullanabileceğiniz gibi, çubuk tarçını üzerine kaynar su ilave edip biraz dinlendirdikten sonra hafif lezzetli bir çay oluşturarak tüketebilirsiniz.

IHLAMUR ÇAYI; ıhlamur kış mevsiminin yumuşak ve keyifli bir içeceğidir, doğal ıhlamur yaprağını çaydanlıkta demleyerek hazırlayarak en sağlıklı ıhlamur çayı yapmış oluruz.