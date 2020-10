Hedefini şaşırmış bir animasyon: Adams Ailesi

Charles Addams’ın, 1930’lu yılların sonunda çizdiği ve Amerikan aile yapısını hicvettiği The Addams Family, David Levy yönetiminde çekilen televizyon dizisinden sonra Barry Sonnenfeld imzasıyla 1991 ve 93 yıllarında iki kez sinemaya uyarlandı. Addams Family Values (1993) ile Golden Globe ve En İyi Sanat Yönetimi dalında Oscar adaylığı kazanan; bunların yanı sıra animasyon serilerine ve hatta bir de Sitcom’a sahip olan aile, şimdilerde Greg Tiernan ve Conrad Vernon ikilisinin 1991 tarihli sinema filminden uyarladığı animasyonla küçük sinemaseverlerin kalbini kazanmaya çalışıyor.



The Addams Family, seslendirme kadrosunda yer alan Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz ve Snoop Dogg gibi isimlerin de etkisiyle ilk hafta açılışını 30 milyon dolar ile yaparak devam filmi müjdesini verdi bile… Ancak hedef kitlesi konusunda sıkıntılar yaşayan yapım, en küçük üyesi Pugsley’nin Mazurka törenini odağına alan hikâyesiyle kendisini yetişkin seyirciden çok uzakta bir yere konumlarken, Addams ailesinin yapısı itibarıyla içerdiği “farklı” özellikler sebebiyle, çocuk izleyiciler için de sakıncalı olma ihtimali taşıyan bir animasyona dönüşüyor…

Morticia ve Gomez’in evlendikleri gün orada yaşayanlar tarafından kovulmaları ve New Jersey’deki ürkütücü şatoya yerleşmeleriyle hikâyesine giriş yapan film, hemen ardından izleyicisini on üç yıl sonrasına götürüyor ve Mazurka töreni için bir araya gelen Addams’ların yaşadıklarını, Addams’ların asıl ruhundan uzak bir hikâyeyle anlatma çabasıyla yetişkin seyirciler için olmadığını kanıtlıyor. Fakat filmin devamında karşılaştığımız ve çocuklar için çok doğru örnekler teşkil edemeyeceğini düşündüğüm durumlar sebebiyle ki bunlar; Wednesday ile Pugsley’nin oynadıkları ve çocuklar için normalleştirilen/masumlaştırılan sözde oyuncaklar (bombalar, oklar vs.), The Addams Family’yi küçük yaştaki izleyicilere de gönül rahatlığıyla öneremiyorum. Hal böyle olunca The Addams Family, her iki tarafı da memnun etmekten uzak yapısıyla hayal kırıklığından öteye gidemiyor.

Bir filmin hedef kitlesini doğru belirlemesinin ve ona göre şekillenmesinin ne kadar mühim olduğunu ve çocukların belirli yaş aralıklarında şiddetle vb. öğelerle karşılaşmamasının veyahut şiddete dönüşebilecek herhangi bir araçla tanışmamasının ne kadar önemli olduğunu artık herkes biliyor. Eğer The Addams Family, ruhuna uygun bir biçimde, yetişkinlere yönelik bir animasyon film olsaydı ve senaryosunu buna göre şekillendirseydi, muhtemelen çok daha olumlu bir yaklaşım sergilerdim. Ancak The Addams Family’de, animasyon seven yetişkinler için dahi heyecan verici olarak nitelenebilecek ya da eğlenceye dönüşebilecek bir konu ya da durum yok. Dramatik düzeyi ve karakter yapıları zayıf, seyircinin bağ kurma ihtimali olan Wednesday karakterine dahi yeterli önem verilmiyor. Bizleri çoğu zaman, gerçek figürlerden daha fazla etkileyen animasyon karakterlerinin yanında The Addams Family üyelerinin çok fazla şansı olmadığını ve filmin, seyirci nazarında kalıcılık elde edemeyeceğini söylemem gerek… Yine de, tercih sizin…

Puanım: 5/10