Hayvana eziyete sanatçı duyarlılığı

Ressam Tülin Kanun, Bi-re-y (Bir Resim Yap) projelerinin 5.’sini Hayvan Hakları için hayata geçiriyor. 20 kursiyeri ile birlikte hazırladığı resimler 22 Ekim’de Kent Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergiden elde edilen tüm gelir yaralı hayvanları tedavi ederek sahiplendiren Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği’ne bağışlanacak. AKŞAM’a konuşan ve Türkiye’de sanata/sanatçıya gösterilen ilgisizlikten şikâyet eden Ressam Tülin Kanun, hedefinin projeyi uluslararası arenaya taşımak olduğunu söyledi.

“Daha önceki Bir Resim Yap projesi kapsamında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da aralarında olduğu siyaset, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleriyle birlikte resim yaptık. Açık artırmada satılan resimlerden elde edilen tüm geliri 4 yıldır o yıl gündemde olan konu ile ilgili çalışma yapan derneklere bağışladık. Bu yıl projemizde pandemi nedeniyle değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Bu projede 20 öğrencimle çalıştım. Hazırlık aşamamız altı ay sürdü. Her bir kursiyerim bir hayvan figürü çalıştı. Öğrencilerim resimlerinde ‘Asıl hayvan kim’ sorusunu sordu.”

SANAT, SOSYAL SORUMLULUKLA BİRLEŞMELİ

“Sanatın sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiğinde daha verimli olduğuna inanıyorum. O nedenle çalışmalarımı 2017 yılından beri sosyal sorumluluk projeleriyle bütünleştiriyorum. Ülkemizde herkes resim yapabilir ancak sanata ve sanatçıya karşı duruşumuzda ilgisizlik söz konusu. Bir ressamın aylar süren çalışma sonucu hazırladığı sergiyi beş dakikada gezmek doğru değil. Ben bu ilgisizliğe dikkat çekmek üzere kendi alanında önde gelen isimlerle birlikte resim yapmak için proje başlattım. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da aralarında olduğu çok sayıda isimle birlikte resim yaptık ve bunları Çırağan Sarayı’nda düzenlenen sergi ile satarak gelirini Alzheimer Derneği’ne bağışladık. Sonraki yıllarda yine serginin gelirlerini farklı derneklere bağışladık.”

HANGİMİZ DAHA VAHŞİYİZ

“Bu süreçte gördüm ki insanları mutlu etmek hayvanları mutlu etmekten daha zor. O nedenle hayvan derneklerine bağışta bulunmaya karar verdim. Öğrenci grubumla birlikte bu projeyi hazırladım. 22 Ekim’de Kent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek sergiyle bu çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İnsanın mı hayvanın mı daha vahşi olduğu sorusuna da cevap aradık. Hayvanlara baktığımızda ben insanların daha vahşi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir hayvan, zarar vermediğiniz ya da doğal alanına girmediğiniz sürece size zarar vermez. Hayvanat bahçelerinde bizim izlediğimiz hayvanların çektikleri ıstırabın farkında değiliz. Uyuşturuluyorlar, bizim verdiğimiz kadar yiyorlar ve bundan da rant elde ediliyor bu çok acı.”

CAN MELEKLERİNE CAN SUYU

“Biz dernek araştırırken yakın dostum Suzan Şen, kendisinin de destek verdiği ‘Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği’nden bahsetti. Bu dernek, çeşitli sebeplerle ağır yaralanmış ya da ağır hastalık geçiren hayvanları ayırt etmeksizin topluyor tedavi ediyor ve sahiplendiriyor. O nedenle bu yılki gelirin tamamını bu derneğimize bağışlayacağız.”

DÜNYANIN SANAT BİRLİKTELİĞİNE KATKI



“Bi-re-y her sene devam edecek, her yıl farklı yönlere gitmek istiyorum. Asıl amacım bu projeyi yurt dışına da taşımak. Bu sefer de dünyanın sanat birlikteliğini sağlamak, ülke fark etmeksizin diğer ülkelerin insanlarını bir araya getirmek, onlarla sanat adına projeler yapmak istiyorum.”