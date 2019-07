'Hayat verdiğim karaktere ben bile katlanamadım'

Yapımını Juli Sanat’ın, yönetmenliğini Hasan Doğan’ın, senaryosunu Cüneyt İnay’ın üstlendiği, Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Sinan Bengier, Suzan Aksoy ve Gülhan Tekin’in kadrosunda yer aldığı komedi filmi ‘Geçmiş Olsun’ 28 Haziran’da vizyona girdi. Film, Sucu Saffet’in (Toygan Avanoğlu) üç yıl kaldığı komadan uyandıktan sonra dünyayı saran ölümcül virüs nedeniyle Rize’ye gitmek zorunda kalan nişanlısı Tuğba’ya (Müge Boz) kavuşmak için çıktığı kahkaha dolu yol hikâyesini anlatıyor. Filmde ‘Tarık’ karakterine hayat veren Cihan Şimşek ile konuştuk.

Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Küçükken herkes ileriki yaşlarda tercih edeceği mesleği hayal eder. İşte ben o hayal aşamasında bir anda kendimi sektörün içinde buldum. Kuzenim cast direktörlüğü yapıyordu ve beni çalıştığı ajansa kaydettirdi. Bez Bebek adlı dizide Selim karakterine hayat vermesi için seçilen arkadaşın kolu kırılmıştı. Ben de ona benzediğim için o role seçilmiştim. Böylece setlere ‘merhaba’ demiş oldum.

‘Geçmiş Olsun’un filmi vizyonda. Konusunu sizden dinleyebilir miyiz?

Tarık ile Saffet bir kaza sonucunda komaya girerler, uzun bir uykunun ardından 3 sene sonra uyanırlar. Döndüklerinde dünyalarının ve insanların değiştiğini fark ederler. Sevdikleri de ortada yoktur. Onları bulmak için trajikomik bir yola çıkarlar.

AMACI ENİŞTESİNİ ÇILDIRTMAK

Siz hangi karakteri canlandırdınız?

Tarık, kendi doğrularıyla hareket eden, her konuya kendince çözüm bulan, her bulduğu çözümün sonunda da eniştesinden fazlasıyla dersini alan biri. Hayattaki tek amacı eniştesini çileden çıkarmak. Zor bir karakter gerçekten, öyle ki ben bile canlandırırken katlanamadım. Çekimler çok keyifli geçti sebebi ise ekip birbirini uzun zamandır tanıyor olması. Setin her sahnesinden keyif aldım.

Bu filmi farklı kılan sizce nedir?

İzlediğimiz komedi filmlerinin dışında bir film. İzlediğinizde anlayacaksınız.

Tatil nasıl geçiriyor?

Dizinin son bölümünü çekerken Geçmiş Olsun filminin okuma provaları başladı. Çekimlerin bitmesine yakın aralıkta vizyona girecek olan diğer filmimin okuma provaları başladı. Ardından yaz tam anlamıyla benim için başlamış olacak.

KOMEDİDEN DRAMA GEÇMEK ZORLADI

Bu dönem yeni bir projeniz var mı?

Aralıkta vizyona girecek olan ‘Öteki İhtimal’ filmim var. 2019’u duygusal anlamda içinizi ısıtacak bir dram türünde bir filmle kapatacağım. Yorucu kısmı aslında biraz bu oldu. Çünkü komediden kısa zamanda drama geçmek benim için zorlayıcı oldu. Oyunculuğa başladığım günden bu yana hem kadrosuyla hem de senaryosuyla güçlü bir dram istiyordum. Gerçekleştiği için tabii ki çok mutluyum.

Yeni sezonda ekranlarda olacakmısınız?

Belki biraz ara verebilirim. Fakat güzel bir dram dizisine hayır demem.