Hayallerinizi süsleyen gelinlikler tek tık uzağınızda

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Her kadın düğün gününe kusursuz hazırlanmak ister. Gelinlik seçmekse işin en zor kısmı. Henüz gelinliği hazır olmayan adayların endişeye kapılmasına gerek yok. Online gelinlik hizmeti ile modeller evlerinize geliyor.

Mart, nisan, mayıs ayında yapılması planlanan düğünler erteledi. Gelin ve damat adaylarının hem hazırlıkları yarıda kaldı hem de hayalleri… Koronavirüs tehlikesi geçerse bu yaz düğün konusunda rekor sayılara ulaşılabilir. Umutla güzel haberi bekleyin çiftler ise hazırlıklar için internette gezinmeye başladı. Yeni yuva kuracaklar çeyizlerini, mekân seçimlerini internetten yapıyor ancak düğünün olmazsa olmazı gelinlikler ne olacak? Prova, dantel, incik, boncuk seçimleri derken hazırlanması aylar buluyor. Ancak paniğe gerek yok. Artık mağaza mağaza dolaşmaya gerek kalmadan evden online olarak gelinliğinizi seçme, deneme, karar verme ve sonrasında prova etme şansınız olacak.

GELİNLİKLER EVİNİZE GELİYOR



İnternet alışverişi artıp e-ticaret döneminin önem kazanmasıyla gelinlik alışverişini de bu kanalla yapmaya karar veren vipgelinlik.com kurucusu Başak Ünsal, dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Deneme talebinin e-ticaret kanalıyla verildiği, evinde deneyip karar verilebilen, satın alma zorunluluğu olmayan bir hikâye oluşturduklarını anlatan Ünsal, gelinliğin diğer tekstil ürünlerinden farklı özel bir ürün olduğunu dile getiriyor. Peki model seçimi nasıl oluyor, gelinlikler eve nasıl gidiyor, provalar nasıl oluyor? Ünsal bunların hepsini düşünmüş. “Gelin adayı sitede yer alan sınıflandırılmış kategorilere girip gelinlik modellerini inceleyebilir, deneme sepeti olarak ifade ettiğimiz butonu kullanarak beğendiği 5 ürünü, adresine isteyebilir. Cüzi bir ücret karşılığı, 1.5 saatlik servis süresinde, stil danışmanı eşliğinde boy aynası ile konuma gidiliyor, gelinlerimiz seçtiği ürünleri deneme şansına sahip oluyor. Gelin adaylarımız beğendiği bir modeli satın almaya karar vermesi halinde stil danışmanımız ölçü ile birlikte var ise değişiklik ve tadilat taleplerini not ediyor. Düğün tarihine kadar olan iki provayı yine evinin konforunda ilave bir ücret ödemeden almaya devam ediyor.”

SADE ÜRÜNLERE İLGİ ARTTI



Ocak ayında başlayan bu girişime ilgi giderek artmış. Koronavirüs sürecinde çeşitli tedbirler alarak hizmete devam ettiklerini belirten Ünsal, “Salgının başlaması ile sağlığı önceleyip işimize ara verdik. Geçen haftalarda işleyişimizde küçük bir değişiklik yaptık. Maske, dezenfektan gibi materyallerin kullanımını zorunlu tuttuk. Servisimiz yakın temas olmaksızın yapılıyor. Gelinliklerin giyiminde gelin adayı ve ailesi daha aktif rol alıyor. Servis sonrasında demo gelinliklerini zarar vermeyen bir kimyasal ile dezenfekte ediyoruz.” diyor ve ekliyor: “Bu dönemde düğün tarihi üç aya kadar olacak olan gelin adaylarımızın sade ve maliyeti düşük ürünlere olan ilgisi arttı. Fakat üç ay sonrasına planlama yapan gelin adaylarımız henüz hayallerinden vazgeçmiş değiller.” Gelinlik dışında nişan elbiseleri, bindallı ve aksesuar satışları da var.

HELEN MODELLER BU YILIN YILDIZI OLACAK



2020 yılının en çok ilgi gören modellerini de konuştuk Başak Ünsal ile. Türkiye’de en çok tercih edilen modelin hâlâ A- Kesim olarak tanımladığımız belden kabartmalı gelinlikler olduğunu belirten Ünsal sözlerine şöyle devam etti: “Coğrafi olarak doğudan batıya geçtikçe bu oran azımsanmayacak şekilde yerini Helen ve Balık modellere bırakıyor. Balık model her vücuda uygun olmadığından aslan payı Helen modeller alıyor. Instagram kullanımının artmasıyla da Batı ve Avrupai bir model olan Helen modellere ilgi artıyor. Ancak ailelerin hayali çoğunlukla kızlarını kabarık ve gösterişli modeller içinde görmek.”

SOSYAL MEDYA MODAYA YÖN VERİYOR



“Instagram ile birlikte dünyanın diğer ucunda yaşayan bir tasarımcının ürünü anında beğeniye çıkıyor. Artık gelin adayı farklılaşmak ve bunu da özel tasarımlar ile yapmak istiyor. Azımsanmayacak bir kitle elinde beğendiği fotoğraf ile gelinlik arayışına girmeye başladı. Resimlerden yola çıkarak kişiye özel tasarımlar çıkarabiliyoruz. Bu seneki trend de etek kısmında oluşturulan farklılıklar üzerine yükseliyor.” diyen Ünsal, gelinlik seçiminde en önemli kriterin mekan olduğunu belirtiyor. “Açık hava düğünlerinde şifon, tül gibi uçuşan kumaşlar ile daha sade şık bir seçim yapabilirsiniz. Otelde yapılan düğünlerde balo tipi, tarihi mekanlarda ise vintage modelleri öneriyoruz.”